Ramayan Box Office Collection: ₹1000 या ₹2000 Cr नहीं ₹3000 करोड़ पार करेगी रामायण, एक्सपर्ट्स का दावा

रामायण बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: एक्सपर्ट राज बंसल का अनुमान है कि फिल्म 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कमाएगी और धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ देगी.

'रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड' 5 नवंबर को रिलीज के साथ पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है. स्टार कास्ट, वीएफएक्स, एक्शन, इमोश्नल सींस और रामायण के साथ दर्शकों के इमोश्नल बॉन्ड को देखते हुए एनालिस्ट्स का अनुमान है कि 4000 करोड़ रुपये में बनी रामायण 3000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का बिजनेस करेगी.

5 भारतीय भाषाओं और ग्लोबल लेवल पर 40 भाषाओं में डब करके रामायण को रिलीज किया जा रहा है. गुरुवार को सुबह 6 बजे रामायण का पहला शो था और सुबह से अब तक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 22.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है, जबकि फर्स्ट डे के लिए 50.08 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं. इनमें ब्लॉक सीट्स शामिल नहीं हैं. पहले दिन के लिए रामायण के 26,615 शो चलाए जाएंगे.

फिल्म के बजट की अनाउंटसमेंट के बाद से एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है कि क्या फिल्म उतनी कमाई कर पाएगी, जितना खर्च किया गया है. प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा रामायण फिल्म को दो पार्ट में रिलीज कर रहे हैं और पूरी फिल्म चार हजार करोड़ रुपये में बनी है यानी एक पार्ट पर करीब 2 हजार करोड़ रुपये का खर्च आया है. तो अगर बात फिल्म की कमाई की करें तो एक्सपर्ट्स को काफी भरोसा है कि फिल्म 3000 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेगी.

रामायण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक्सपर्ट्स का गणित क्या कहता है?

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पहले ही दिन रामायण 75 से 100 करोड़ रुपये तक की कमाई कर लेगी. रामायण फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर एक्सपर्ट्स की क्या है राय-

जाने माने फिल्म एग्जिबिटर विवेक चौहान का कहना है कि रामायण फिल्म का मूल्यांकन पारंपरिक मानकों पर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको देखने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग वह है, जो इसे भक्ति और श्रद्धा की भावना से देखेगा. उन्होंने कहा, 'यह फिल्म धर्म से जुड़ी है, यह आस्था पर आधारित सिनेमा है. अगर यह फिल्म दर्शकों की आस्था को खुद से कनेक्ट करने में कामयाब होती है तो फिर इसे रोक पाना मुश्किल है. फिल्म क्रिटिक और रिव्यू से परे है.'

विवेक चौहान ने कहा, 'अगर रामायण हिंदू भक्तों को खुद से जोड़ पाती है तो पूरी संभावना है कि यह 2,500 से 3,000 करोड़ रुपये तक कमा लेगी. यह फिल्म मर्यादा परुषोत्तम भगवान श्रीराम से जुड़ी है. इसे आस्था के प्रतीक के तौर पर देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जुटने वाली है.'

विवेक चौहान ने धर्म से जुड़ी 'हनुमान अंश', 'करुप्पु' और 'इरुमुडी' जैसी फिल्म का भी हवाला दिया और कहा कि कई धर्म पर आधारित छोटी फिल्मों ने बड़ा कलेक्शन किया है.

डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जिबिटर राज बंसल का भी यही अनुमान है कि फिल्म 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा कमाएगी और धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ देगी. धुरंधर ने दोनों पार्ट्स से तीन हजार करोड़ की कमाई की थी. राज बंसल ने कहा, 'रामायण भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है. सबसे बड़ी बात की फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है, और यह त्योहार भगवान राम से जुड़ा है.

एग्जिबिटर अक्षय राठी ने कहा है कि रामायण फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में नया कीर्तिमान सेट करेगी. उन्होंने कहा, 'रामायण की कहानी हर भारतीय से जुड़ी है, हम सब यह कहानी सुनकर बड़े हुए हैं और हर किसी का रामायण से एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है... अगर कहानी कहने और उसे दर्शाने का तरीका लोगों को पसंद आता है तो रामायण फिल्म हर रिकॉर्ड तोड़ देगी और नया कीर्तिमान कायम करेगी.'

मिराज एंटरटेनमेंट लिमिटेड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर मुंशी का भी पूरा विश्वास है कि रामायण 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर सकती है. उन्होंने कहा कि रामायण फिल्म हर भारतीय घर से जुड़ी है और इसमें भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी नाट्य सफलताओं में से एक बनने की क्षमता है.

रामायण की पांच दिन की एडवांस बुकिंग कितनी हुई?

शो की तारीख ग्रॉस कमाई बुक हो चुके टिकटों की संख्या शो की संख्या 5 नवंबर, 2026 ₹ 50.08 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ) ₹42.96 करोड़ (ब्लॉक सीट के बिना) 14.05 लाख 12.14 लाख

(ब्लॉक सीट के बिना) 26,615 6 नवंबर, 2026 ₹ 22.67 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ) ₹17.67 करोड़ (ब्लॉक सीट के बिना) 5.88 लाख 4.57 लाख

(ब्लॉक सीट के बिना) 22,318 7 नवंबर, 2026 ₹ 25.02 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ) ₹ 20.14 करोड़ (ब्लॉक सीट के बिना) 6.61 लाख 5.31 लाख

(ब्लॉक सीट के बिना) 21,495 8 नवंबर, 2026 ₹ 16.41 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ) ₹12.24

करोड़ (ब्लॉक सीट के बिना) 4.95 लाख 3.81 लाख (ब्लॉक सीट के बिना) 19,129 9 नवंबर, 2026 ₹ 13.49 करोड़ (ब्लॉक सीट के साथ) ₹10.35 करोड़

(ब्लॉक सीट के बिना) 3.67 लाख 2.84 लाख 13,088 10 नवंबर, 2026 ₹4.07 करोड़

(ब्लॉक सीट के साथ) ₹3.26 करोड़

(ब्लॉक सीट के बिना) 1.79 लाख 1.50 लाख 6,767

कम बजट में बनीं इन माइथलॉजिकल फिल्मों ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई

नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म हनुमान अंश सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनी थी और उसने 300-400 करोड़ रुपये का कारोबार किया. Sacnik के अनुसार साउथ इंडियन मूवी करुप्पु 15 मई, 2026 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने नेट 198.18 करोड़ रुपये और ग्रॉस 310.12 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि लागत सिर्फ 81.15 करोड़ रुपये आई थी. यह फिल्म हिंदू माइथलॉजी पर आधारित है, जिसमें एक्टर सूर्या एक वकील का किरदार निभा रहे हैं. सूर्या का नाम फिल्म में श्रवण है, जो इंसान के रूप में हिंदू देवता करुप्पासामी का अवतार है. फिल्म को आरजे बालाजी ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी.

साउथ इंडियन फिल्म इरुमुडी ने 194 करोड़ रुपये का नेट और 246 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जबकि इसको बनाने में सिर्फ 22.45 करोड़ रुपये खर्च हुए. यह फिल्म एक एल्कोहॉल एडिक्टेड पिता की कहानी है, जो अपनी बेटी के कहने पर अयप्पा दीक्षा लेता है.

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