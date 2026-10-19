'ऐसा पहले कभी नहीं देखा', टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर बोले राम गोपाल वर्मा; फायरिंग के 5 वीडियो

टाइगर श्रॉफ जुहू में एक फुटबॉल स्टेडियम से मैच खत्म करके निकल रहे थे तभी दो हमलावरों ने उनकी बीएमडब्ल्यू कार पर सात राउंड फायरिंग की, जिनमें से पांच गोलियां उनकी गाड़ी पर लगीं.

टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में हमला हुआ. (फोटो-X Video Screengrab)

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मुंबई में एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन आया है. उन्होंने कहा कि टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ, वैसा पहले कभी नहीं देखा.

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, 'टाइगर श्रॉफ के साथ जो कुछ हुआ, वैसा पहले कभी नहीं देखा. जबरन वसूली, सुपारी लेकर मर्डर, सेटलमेंट वगैरह के बजाय, पहली बार ऐसा लग रहा है कि वे दिखावे और प्राउड के लिए हत्या करना चाहते हैं.'

What happened with @iTIGERSHROFF is a never before seen phenomenon ..Instead of killings relating to extortion , contract murders , settlements etc , for the first time ever , they seem to be wanting to kill for vanity and pride😳😳😳 — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 19, 2026

सिंगर अमाल मलिक, मीका सिंह, एक्टर-नेता रवि किशन का भी टाइगर पर हमले के बाद रिएक्शन आया है. अमाल मलिक ने टाइगर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और उन्हें जानने वालों में सबसे काइंड पर्सन बताया.

अमाल ने एक्स पर लिखा, 'टाइगर ने डेब्यू के बाद से हर जेनरेशन को एंटरटेन किया है. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया और जो मेरे जानने वालों में सबसे दयालु लोगों में से एक है, उसे इन सबसे से क्यों गुजरना पड़ रहा है.'

Tiger has entertained every generation since his debut & I can’t understand why someone who has never knowingly wronged anyone, and is one of the kindest people I know, has to go through this. @iTIGERSHROFF, please take care, my bro. You know I’m always with you. Right now, please stand by your family and no one else. What the hell is happening in Mumbai? 😞 @MumbaiPolice @mieknathshinde @Dev_Fadnavis please ensure his safety. — Amaal Mallik (@AmaalMallik) October 19, 2026

उन्होंने कहा कि टाइगर भाई, अपना ख्याल रखना. मलिक ने पूछा कि मुंबई में आखिर ये क्या हो रहा है. सिंगर ने सीएम फडणवीस और मुंबई पुलिस को टैग करके टाइगर श्रॉफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है.

मीका सिंह ने भी इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके टाइगर श्रॉफ पर हमले को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा, 'टाइगर के साथ ऐसा होना, खासकर त्योहारों के मौसम में, मुझे लगता है कि सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए. आज टाइगर के साथ जो हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है.'

उन्होंने वीडियो कैप्शन में लिखा, 'मुंबई हमेशा से भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता रहा है, जहां लोग, खासकर महिलाएं देर रात तक घूमती, काम करती और ट्रेवल करती रही हैं, लेकिन टाइगर श्रॉफ से जुड़ी घटना के बाद हमारी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. किसी को भी अपने ही शहर की सड़कों पर डर के साये में नहीं जीना चाहिए.'

मीका सिंह ने सरकार और अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि हमें सख्त एक्शन लेने और अकाउंटिबिलिटी की जरूरत है ताकि मुंबई एक ऐसा शहर बना रहा रहे, जहां हर कोई सुरक्षित महसूस करे.

एक्टर और बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी फायरिंग पर चिंता जताई. पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रवि किशन ने कहा कि हमें महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है. जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

टाइगर श्रॉफ को निर्दोष बताते हुए कहा रवि किशन ने कहा, 'मैं महादेव और माता रानी से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना करता हूं. महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. सभी दोषियों को पकड़ा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.'



टाइगर श्रॉफ जुहू में एक फुटबॉल स्टेडियम से मैच खत्म करके निकल रहे थे, तभी दो हमलावरों ने उनकी बीएमडब्ल्यू कार पर सात राउंड फायरिंग की, जिनमें से पांच गोलियां उनकी गाड़ी पर लगीं. इस हमले में उनके ड्राइवर और एक व्यक्ति घायल हो गए. फायरिंग के दौरान उनकी गाड़ी के दोनों और बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए थे.

#TigerShroff #tiger #Tigershockey #tigerattack #tigershrof #tigershroffnews Actor Tiger Shroff was shot at in Mumbai’s Juhu on Sunday while returning home after playing football, police sources said. He is safe and did not suffer any gunshot injury. Two gangsters linked to the Lawrence Bishnoi gang claimed responsibility for the attack. Mumbai Police said the firing took place around 7 pm near Pushpa Park. Three rounds were fired at his BMW, sources told India Today. According to sources, three men arrived on a motorcycle. One fired multiple rounds, while a second appeared to attempt to fire. The third waited on the motorcycle before all three fled. Shroff, seated on the side facing the shooters, moved towards the driver’s seat during the firing. His driver has been admitted to Nanavati Hospital. Police have cordoned off the area for investigation. Jackie Shroff’s team also confirmed that his son was safe. “Tiger is okay,” the team said. Iam again saying Yogi ji is the only solution to these gangster @myogiadityanath @myogioffice — Amit Bhardwaj (@AmmyBhardwaj) October 18, 2026

इस गोलीबारी के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई. जब घायल ड्राइवर कार से बाहर निकला तो दोनों हमलावर वहां से भाग गए. उनका तीसरा दोस्त बाइक स्टार्ट करके खड़ा था, ये दोनों उसी बाइक पर सवार होकर भागे.

VIDEO | Mumbai: CCTV footage of gunmen opening fire at Bollywood actor Tiger Shroff's car in Juhu on Sunday evening. (Source: Mumbai Police) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/XkUFXj5SlB — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

इस वारदात के बाद टाइगर श्रॉफ घायल ड्राइवर को लेकर नानावती अस्पताल पहुंचे. जहां उनका इलाज चल रहा है.

Scenes from the venue after the assailants fled following the firing at #TigerShroff’s car. A paparazzo captured the entire incident on video and explains what unfolded at the spot. https://t.co/3hwDImWLEO — Bollywood Talkies (@bolly_talkies) October 18, 2026

इस हमले के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर बात की. सीएम ने टाइगर से कहा कि वो चिंता न करें, हमलावरों और उनके आकाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने घर पहुंचकर टाइगर श्रॉफ से मुलाकात की. इस दौरान टाइगर श्रॉफ के हाथों और सीने पर पट्टी बंधी हुई दिखाई दी.

Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde meets actor Tiger Shroff following the firing incident and enquires about his health. (Source: Deputy CM Office) https://t.co/NNhxjDiutr — IANS (@ians_india) October 18, 2026

लॉरेंस की मुंबई में दबदबा बढ़ाने की कोशिश: रिटायर्ड ADGP

न्यूज एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, रिटायर्ड एडीजीपी पीके जैन ने कहा, 'तीन लोगों के पकड़े जाने और कथित तौर पर घटना की जिम्मेदारी लेने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की बात सामने आई है. हालांकि, फायरिंग का असली मोटिव अभी क्लीयर नहीं है. यह केवल सलमान खान और उनके सहयोगियों को धमकाने की कोशिश है या भविष्य में वसूली और फिरौती के लिए डर का माहौल बनाया जा रहा है, इस बारे में अभी ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है. अब तक किसी सेलिब्रिटी को धमकी भरे फोन या फिरौती की मांग की जानकारी सामने नहीं आई है.'

उन्होंने ये भी कहा कि बिश्नोई गैंग उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में कथित तौर पर वसूली करता रहा है और मुंबई में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर सकता है.

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