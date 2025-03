अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Videos) की पॉपुलर सीरीज में से एक मिर्जापुर के हर एर किरदार ने लोगों के दिलों में अलग जगह बनाई है. खासतौर पर मुन्ना भइया के रोल में नजर आए एक्टर अली फजल (Ali Fazal) की इस फिल्म के बाद से फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है. लोग उन्हें और भी धांसू फिल्मों और सीरीज में देखना चाहते हैं. इसी बीच अली फजल अब अपनी एक पीरियड ड्रामा सीरीज रक्त ब्रह्मांड (Rakht Brahmand) को लेकर चर्चा में हैं. खास बात ये है कि शो का डायरेक्शन राही अनिल बर्वे और द फैमिली मैन के राज एंड डीके करने वाले हैं.

अली फजल के अलावा इस सीरीज में आदित्य रॉय कपूर, सामंथा रूथ प्रभु और वामिका गब्बी जैसे कई बेहतरीन कलाकार भी हैं. यह सीरीज ऐतिहासिक गहराई को काल्पनिक तरीके से दिखाती है. फिल्मफेयर की मानें तो अपने किरदार को पूरी तरह से निभाने के लिए अली कड़ी तैयारी कर रहे हैं. वो रोजाना 6-7 घंटे कड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं. उनकी तैयारी में वेट ट्रेनिंग, डिक्शन कोचिंग और इंडियन मार्शल आर्ट शामिल है.

We’ve got BIGGGGGG news that’ll stir your blood!

We’re pumped to announce our first ever action-fantasy series ❤️‍🔥🎬@BarveRahi @MenonSita @NetflixIndia pic.twitter.com/tXn9nEysoF