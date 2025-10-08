मछुआरे के बेटे से बुर्ज खलीफा बनाने वाले शख्स तक, दुबई के 'शिल्पकार' मोहम्मद अलब्बर से मिलिए
Kartik Month 2025: इस दिन से शुरू हो रहा भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक मास, जानें 30 दिनों तक क्या करें और क्या नहीं
Rajvir Jawanda Death: एक्सिडेंट के 12 दिन बाद जिंदगी की जंग हारे राजवीर जवंदा, 35 की उम्र में हुआ निधन
9 अक्टूबर से कर पाएंगे मुंबई मेट्रो एक्वा लाइन की सवारी, जानें शहर के पहले अंडरग्राउंड लाइन के बारे में सब कुछ
Gas-Acidity Control:सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए? अपच-गैस से लेकर वजन तक बढ़ना होगा बंद
Delhi Kolkata Highway Jam: दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाईवे 19 पर लगा 60 किलोमीटर लंबा जाम, 5 दिन से रोड पर फंसे हजारों वाहन
Karwa Chauth 2025 Gift Ideas: साड़ी या गहने नहीं, इस करवा चौथ पर पत्नी को दें ये खास तोहफे
कौन हैं पटना मेट्रो की पहली महिला लोको पायलट स्वाति मौर्य? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
Hair Dye Powder: ये होममेड हेयर डाई पाउडर पानी में घोलिए, 30 मिनट में जड़ से सफेद बाल होंगे परमानेंटली Blackish-Brown
ईडी की लग्जरी कार तस्करी मामले में अभिनेता दुलकर सलमान और पृथ्वीराज सुकुमारन के 17 ठिकानों पर छापेमारी
एंटरटेनमेंट
Rajvir Jawanda Passes Away at 35: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का 35 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. 27 सितंबर को हिमाचल में भयंकर एक्सीडेंट के कारण उन्हें ब्रेन डैमेज और हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद इलाज के दौरान उन्होंने बुधवार को अंतिम सांस ली.
Rajvir Jawanda Passes Away at 35: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली और दुखद खबर सामने आई है. अपने हिट गानों से लोगों का दिल जीतने वाले मशहूर सिंगर राजवीर जवंदा (Rajvir Jawanda) का मात्र 35 वर्ष की कम उम्र में निधन हो गया है. इस आकस्मिक खबर से पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है, और उनके फैंस को भी गहरा झटका लगा है.
राजवीर जवंदा का निधन 27 सितंबर को हुए एक भयंकर सड़क दुर्घटना के कारण हुआ. हादसे के बाद से ही उनकी हालत अस्पताल में काफी गंभीर बनी हुई थी. इस एक्सीडेंट में राजवीर जवंदा को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं थीं. इलाज के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा और साथ ही ब्रेन डैमेज भी हो गया था. लगातार मेडिकल केयर के बावजूद उनकी हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ और उन्होंने बुधवार की सुबह अंतिम सांस ली.
राजवीर जवंदा का एक्सीडेंट हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास हुआ था. बताया जा रहा है कि राजवीर शिमला जा रहे थे. अचानक उनकी बाइक के सामने मवेशी आ जाने के कारण वह अपनी बाइक से नियंत्रण खो बैठे, जिससे यह भयंकर हादसा हो गया. सिंगर को तुरंत सोलन के पास मौजूद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर्स ने बताया कि लगातार कोशिशों के बावजूद उनकी हालत गंभीर बनी रही.
राजवीर जवंदा को उनके बेहतरीन गानों और दमदार एक्टिंग के लिए खूब पसंद किया जाता था. उन्होंने साल 2014 में 'मुंडा लाइक मी' गाने से अपनी संगीत यात्रा की शुरुआत की थी. उनके लोकप्रिय गानों में 'सरनेग', 'कमला', 'मेरा दिल' और 'सरदारी' जैसे गाने शामिल हैं. राजवीर ने कई पंजाबी फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जादू भी बिखेरा था, जिनमें 'जिंद जान', 'मिंडो तसीलदारनी' और 'काका जी' जैसी फिल्में शामिल हैं. राजवीर जवंदा का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था. वह शादीशुदा थे और उनके दो छोटे बच्चे भी हैं, जिनके साथ वह मोहाली सेक्टर 71 में रहते थे.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.