Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Rajpal Yadav Interim Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं.

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनको अंतरिम जमानत दे दी. राजपाल यादव पिछले 11 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. उन्होंने 5 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था. हालांकि, उनको 18 मार्च तक ही राहत मिली है. इस तारीख को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा.

हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने कहा कि उनको 18 मार्च को फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना होगा. इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जाएंगे. 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की जमानत देनी होगी.

1.5 करोड़ का जमा कराया डीडी

बता दें, राजपाल यादव ने 19 फरवरी को शाहजहांपुर में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने की मांग की थी. इस पर HC ने कहा कि उनको 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा कराना होगा. इसके लिए कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक समय दिया था. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अगर आज डीडी जमा नहीं करा पाए तो सुनवाई कल के लिए टाल दी जाएगी. एक्टर के वकील ने तुरंत 1.5 करोड़ रुपये की डीडी जमा करा दिया. इसके बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी.