FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Team India Super 8 Schedule: सुपर-8 में कब, कहां और किसके खिलाफ खेलेगी टीम इंडिया? देखें कैसा है शेड्यूल

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन

सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Rajpal Yadav Interim Bail: दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को 18 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी है. इस दौरान कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं.

Latest News

रईश खान

Updated : Feb 16, 2026, 05:06 PM IST

Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत, कोर्ट ने इस तारीख तक दी राहत, जानें क्या लगाई शर्तें

Rajpal Yadav

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को उनको अंतरिम जमानत दे दी. राजपाल यादव पिछले 11 दिन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. उन्होंने 5 करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान नहीं कर पाने की वजह से 5 फरवरी को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया था. हालांकि, उनको 18 मार्च तक ही राहत मिली है. इस तारीख को कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा.

हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें भी लगाई हैं. अदालत ने कहा कि उनको 18 मार्च को फिजिकली या वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कोर्ट में पेश होना होगा. इसके अलावा पासपोर्ट सरेंडर करना होगा. बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जाएंगे. 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और उतनी ही रकम की जमानत देनी होगी.

1.5 करोड़ का जमा कराया डीडी

बता दें, राजपाल यादव ने 19 फरवरी को शाहजहांपुर में भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने की मांग की थी. इस पर HC ने कहा कि उनको 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (DD) जमा कराना होगा. इसके लिए कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे तक समय दिया था. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अगर आज डीडी जमा नहीं करा पाए तो सुनवाई कल के लिए टाल दी जाएगी. एक्टर के वकील ने तुरंत 1.5 करोड़ रुपये की डीडी जमा करा दिया. इसके बाद कोर्ट ने राजपाल यादव को भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
Diabetes Test: सिर्फ HbA1c नहीं! डायबिटीज की जल्दी पहचान के लिए ये टेस्ट भी हैं जरूरी
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
न कर्मचारी, न सैलरी का झंझट! 15 AI एजेंट्स से चल रही ये कंपनी, मीटिंग से लीगल तक संभाल रहे सारे काम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
एक IAS, दो कलेक्टर एक्स-वाइफ और अब तीसरी शादी, जानें कैसी रही है UPSC टॉपर अफसर अवि प्रसाद की लव लाइफ
एक IAS, दो कलेक्टर एक्स-वाइफ और अब तीसरी शादी, जानें कैसी रही है UPSC टॉपर अफसर अवि प्रसाद की लव लाइफ
MORE
Advertisement
धर्म
Kedarnath Opening Date Announced: केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन हो गया तय, इस दिन से शुरू होगी चार धाम यात्रा
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Rashifal 16 February 2026: राशि के अनुसार कैसा रहेगा आज धन, व्यापार और सेहत का हाल, पढ़ें अपना राशिफल
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Numerology: डेट ऑफ बर्थ बताएगी Karmic Diseases! किन लोगों को कौन सी बीमारी का खतरा ज्यादा?
Rangbhari Ekadashi: किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादसी जिसमें विष्णु जी संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
किस दिन है रंगभरी एकादशी? एकमात्र एकादशी जिसमें विष्णु संग पूजे जाते हैं शिव-पार्वती भी
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
MORE
Advertisement