Rajkummar Rao और Patralekhaa के घर आई नन्हीं परी, शादी की चौथी सालगिरह पर हुआ बेटी का जन्म

अभिनेता राजकुमार राव और उनकी पत्नी पत्रलेखा अपनी शादी की चौथी सालगिरह पर बेटी के पेरेंट्स बने हैं. कपल ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा करते हुए कहा कि भगवान ने उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है.

बॉलीवुड के पावर कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर खुशियों ने दस्तक दी है. अपनी शादी की चौथी सालगिरह के अवसर पर यह जोड़ी माता-पिता बन गई है. शनिवार को कपल ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी साझा करते हुए बताया कि उनके घर एक नन्ही बेटी का जन्म हुआ है, जिससे उनकी खुशी दोगुनी हो गई है.

चौथी सालगिरह पर सबसे बड़ा तोहफा

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने शनिवार को एक संयुक्त इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से अपने फैंस को यह बड़ी खबर दी. उन्होंने लिखा, "हमारी शादी की चौथी सालगिरह पर भगवान ने हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है." यह बेटी उनके विवाह की वर्षगांठ का सबसे ख़ास और अनमोल तोहफा है.

सोशल मीडिया पर साझा की खुशखबरी

कपल ने अपनी पोस्ट में एक सेलिब्रेशन कार्ड की तस्वीर साझा की, जिस पर लिखा था- "हम बहुत खुश हैं. भगवान ने हमें एक नन्ही परी का आशीर्वाद दिया है. धन्य माता-पिता, पत्रलेखा और राजकुमार."

इस पोस्ट के साथ उन्होंने पुष्टि की कि उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया है, जिसके बाद से पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस की तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं.

बॉलीवुड में जश्न का माहौल

राजकुमार राव और पत्रलेखा के पेरेंट्स बनने की खबर के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में जश्न का माहौल है. कटरीना कैफ और विक्की कौशल के बाद अब राजकुमार राव और पत्रलेखा के घर किलकारियां गूंजी हैं.

कपल के इस भावुक पोस्ट पर बॉलीवुड के कई सेलेब्रिटीज और हजारों फैंस ने कमेंट करके उन्हें दिल खोलकर बधाई दी है और नन्ही परी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है.

शादी का सफर

लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने नवंबर 2021 में शादी की थी. उनकी शादी का समारोह चंडीगढ़ में हुआ था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.