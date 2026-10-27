12 दिनों में 733 करोड़ पार: तमिल सिनेमा की थलाइवा बनी 'जेलर 2', अब टूट सकते हैं हिंदी-तेलुगु के कौन-कौन से रिकॉर्ड्स

12 दिनों में ₹733 करोड़ पार कर 'जेलर 2' तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. अब रजनीकांत की नजर हिंदी और तेलुगु के बड़े बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स पर है.

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में जब भी बॉक्स ऑफिस पर दबदबे और रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करने की बात आएगी, तो 12 दिनों के इस ऐतिहासिक घटनाक्रम को हमेशा याद रखा जाएगा. सुपरस्टार रजनीकांत की एक्शन-थ्रिलर फिल्म जेलर 2 ने अपनी रिलीज के महज 12 दिनों के भीतर दुनिया भर के सिनेमाघरों में तबाही मचाते हुए 733.35 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है.

इस बेमिसाल और रिकॉर्ड-तोड़ कमाई के साथ थलाइवर रजनीकांत ने अपनी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म 2.0 (691 करोड़) के आठ साल पुराने लाइफटाइम रिकॉर्ड को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. इसके साथ ही, 'जेलर 2' अब आधिकारिक तौर पर तमिल सिनेमा यानि कि कोलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म (Highest Grossing Tamil Film Ever) बनकर उभरी है, जिसे फिल्म विश्लेषक 'तमिल सिनेमा की नई थलाइवा' का दर्जा दे रहे हैं. ये एक अभूतपूर्व उपलब्धि है क्योंकि फिल्म ने यह विशाल मुकाम अपने शुरुआती दो हफ्तों से भी कम समय में हासिल कर लिया है, जबकि अन्य फिल्मों को इस स्तर तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं.

पैन-इंडिया स्तर पर इस महा-सफलता को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि यह फिल्म केवल तमिल तक सीमित नहीं थी. इसे कुल 5 प्रमुख भारतीय भाषाओं तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में एक साथ रिलीज किया गया था. थलाइवा की यह फिल्म भारतीय सिनेमा के सर्वकालिक महा-महारथियों को किस प्रकार टक्कर दे रही है.

5 भाषाओं के महारथी और 'जेलर 2' का गणित

भारतीय बॉक्स ऑफिस का ढांचा बेहद जटिल है, जहाँ अलग-अलग भाषाओं के अपने-अपने गढ़ और अपने-अपने सम्राट हैं। 'जेलर 2' ने तमिल सिनेमा के गढ़ को पूरी तरह फतह कर लिया है, लेकिन ऑल-इंडिया स्तर पर महा-विजेता बनने के लिए इसे अन्य चार भाषाओं के विशालकाय पर्वतों को पार करना होगा। आइए प्रत्येक भाषा के रिकॉर्ड और 'जेलर 2' के समीकरण को विस्तार से समझते हैं:

1. हिंदी सिनेमा (बॉलीवुड) का एवरेस्ट: 'दंगल' (2,070.30 करोड़)

हिंदी फिल्म जगत में आमिर खान स्टारर दंगल साल 2016 से बॉक्स ऑफिस के सर्वोच्च शिखर पर काबिज है.इस फिल्म ने घरेलू बाजार के साथ-साथ विशेष रूप से चीनी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करके 2,070.30 करोड़ का ग्लोबल कलेक्शन खड़ा किया था, जो आज भी किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक अभेद्य रिकॉर्ड बना हुआ है.

जेलर 2 से तुलना: 'जेलर 2' फिलहाल हिंदी बेल्ट में सम्मानजनक प्रदर्शन कर रही है और इसके हिंदी डब वर्जन ने नॉर्थ इंडिया में अच्छी पकड़ बनाई है हालांकि, दंगल के लाइफटाइम आंकड़े तक पहुंचने के लिए 'जेलर 2' को अंतरराष्ट्रीय बाजारों (विशेषकर चीन या पूर्वी एशिया) में एक बहुत बड़े और लंबे थिएट्रिकल रन की आवश्यकता होगी, फिलहाल थलाइवा की नजर इसके शुरुआती बेंचमार्क को पार करने पर है,

2. तेलुगु सिनेमा (टॉलीवुड) का बाहुबली: 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' (1,788.06 करोड़)

एसएस राजामौली की ऐतिहासिक फंतासी फिल्म बाहुबली 2 ने साल 2017 में भारतीय सिनेमा की परिभाषा को बदल दिया था. तेलुगु सिनेमा की इस मास्टरपीस ने भारत के भीतर ही भाषाई सीमाओं को तोड़कर 1,788.06 करोड़ की वैश्विक कमाई की थी. ये फिल्म भारत में सबसे ज्यादा टिकटें बेचने वाली आधुनिक ब्लॉकबस्टर है.

जेलर 2 से तुलना: रजनीकांत का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (तेलुगु राज्यों) में बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है. जेलर 2 के तेलुगु वर्जन ने शुरुआती 12 दिनों में वहां के वितरकों को भारी मुनाफा कमा कर दिया है. बाहुबली 2 का ऑल-टाइम रिकॉर्ड 'जेलर 2' के वर्तमान कलेक्शन से दोगुने से भी अधिक है, लेकिन जिस रफ्तार से थलाइवा आगे बढ़ रहे हैं, वह तेलुगु के कई अन्य बड़े रिकॉर्ड्स जैसे आरआरआर या कल्कि के ग्रॉस कलेक्शन को चुनौती देने की स्थिति में आ रहे हैं.

3. कन्नड़ सिनेमा (सैंडलवुड) का सुल्तान: 'के.जी.एफ: चैप्टर 2' (1,215.00 करोड़)

प्रशांत नील के निर्देशन और रॉकिंग स्टार यश के अभिनय से सजी फिल्म के.जी.एफ: चैप्टर 2 ने कन्नड़ सिनेमा को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान दी थी. 1,215 करोड़ की इस ब्लॉकबस्टर ने यह साबित किया था कि एक ठोस एक्शन स्क्रिप्ट पूरे देश को हिला सकती है.

जेलर 2 से तुलना: 'जेलर 2' ने कर्नाटक के मार्केट में बेहद मजबूत प्रदर्शन किया है अकेले 12वें दिन भी वहां से 40 लाख का नेट आया है. थलाइवा की फिल्म वर्तमान में 733.35 करोड़ पर है, जिसका मतलब है कि यह के.जी.एफ 2 के रिकॉर्ड से लगभग ₹480 करोड़ पीछे है. ट्रेड पंडितों का मानना है कि यदि फिल्म का दूसरा हफ्ता और तीसरा वीकेंड इसी रफ्तार से जारी रहा, तो यह 1,000 करोड़ के क्लब में शामिल होकर के.जी.एफ 2 के बेहद करीब पहुंच सकती है.

4. तमिल सिनेमा (कोलीवुड) का नया इतिहास: 'जेलर 2' (₹733.35 करोड़)

तमिल सिनेमा में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड साल 2018 में बनी रजनीकांत और अक्षय कुमार की साइंस-फिक्शन फिल्म 2.0 के नाम था, जिसने ₹691 करोड़ का कलेक्शन किया था.

रिकॉर्ड का टूटना: 'जेलर 2' ने रिलीज के दूसरे वीकेंड में ही इस आंकड़े को पार कर एक नया सर्वकालिक तमिल रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. महज 12 दिनों में ₹733.35 करोड़ कमाकर इस फिल्म ने यह साबित कर दिया है कि तमिल सिनेमा का असली 'थलाइवा' (बॉस) कौन है. अब फिल्म जो भी कमाएगी, वह तमिल सिनेमा के इतिहास में एक नया बेंचमार्क जोड़ती जाएगी.

5. मलयालम सिनेमा (मॉलिवुड) का सरताज: 'बेथलहम कुडुम्बा यूनिट' (₹331.80 करोड़)

मलयालम सिनेमा (केरल) अपने कंटेंट-ड्रिवन और कम बजट की फिल्मों के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां की फिल्मों ने भी ₹300 करोड़ के क्लब को पार करना शुरू कर दिया है. बेथलहम कुडुम्बा यूनिट ₹331.80 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन के साथ मॉलिवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है.

जेलर 2 से तुलना: केरल के बॉक्स ऑफिस पर तमिल फिल्मों का हमेशा से गहरा दबदबा रहा है. 'जेलर 2' ने अपने शुरुआती 12 दिनों में ही मलयालम सिनेमा के इस ऑल-टाइम 331.80 करोड़ के रिकॉर्ड को कोसों पीछे छोड़ दिया है. फिल्म ने केरल में अपनी मूल भाषा तमिल के जरिए ही इतनी जबरदस्त कमाई कर ली है कि वह मलयालम इंडस्ट्री की किसी भी फिल्म की कुल लाइफटाइम कमाई से दोगुनी से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है.

12वें दिन (सोमवार) का विश्लेषण: कामकाजी दिन पर भी थलाइवर की सुनामी

किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म की असली परीक्षा उसके दूसरे सोमवार को होती है, जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और कामकाजी दिन होने के कारण सिनेमाघरों में भीड़ कम होने की आशंका रहती है लेकिन 'जेलर 2' के मामले में बॉक्स ऑफिस का गणित बिल्कुल उल्टा साबित हुआ.

फिल्म ने अपने 12वें दिन भारत में 9.45 करोड़ का कुल नेट कलेक्शन दर्ज किया, जो कामकाजी दिन के हिसाब से एक ऐतिहासिक और अद्भुत आंकड़ा है. इस 12वें दिन के कलेक्शन का भाषा-वार (Language-wise) बारीक विश्लेषण नीचे दिया गया है, जो इसके पैन-इंडिया आकर्षण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है.

तमिल वर्जन (मूल भाषा): सोमवार को फिल्म ने अपने घरेलू तमिल मार्केट से 5.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. ये दिखाता है कि तमिलनाडु और दक्षिण के तमिल भाषी क्षेत्रों में फिल्म को देखने के लिए अभी भी सिनेमाघरों में भारी पैर जमाए हुए हैं.

तेलुगु वर्जन (डब): आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फिल्म की दीवानगी का आलम यह रहा कि सोमवार जैसे दिन भी तेलुगु डब वर्जन ने ₹2.00 करोड़ की शानदार नेट कमाई की.

हिंदी वर्जन (बॉलीवुड बेल्ट): उत्तर भारत के राज्यों (दिल्ली, यूपी, बिहार, मुंबई सर्किट) में फिल्म के हिंदी वर्जन ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखते हुए 1.40 करोड़ का कलेक्शन बटोरा बिना किसी बड़े लोकल प्रमोशन के किसी तमिल फिल्म के डब वर्जन का ये प्रदर्शन सराहनीय माना जा रहा है.

कन्नड़ वर्जन: कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में फिल्म के कन्नड़ वर्जन से 40 लाख की नेट कमाई दर्ज की गई (याद रहे कि कर्नाटक में एक बड़ा वर्ग इसके मूल तमिल वर्जन को भी देखता है, इसलिए कुल राज्य की कमाई इससे कहीं अधिक है).

ग्लोबल कलेक्शन का ब्रेकअप: घरेलू बनाम ओवरसीज मार्केट

'जेलर 2' की इस 733.35 करोड़ की विशाल ग्रॉस कमाई का आंकड़ा स्पष्ट करता है कि रजनीकांत की लोकप्रियता केवल भारत के राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है.

1. घरेलू भारतीय बाजार (Domestic India Market):

• कुल नेट कलेक्शन (Net BOC): 408.15 करोड़ (ये वह वास्तविक राशि है जो टैक्स और थिएटर शेयर काटने के बाद फिल्म ने कमाई है.

• कुल ग्रॉस कलेक्शन (Gross BOC): 477.85 करोड़ (टैक्स सहित टिकटों की कुल बिक्री).

2. विदेशी बाजार (Overseas Market):

• कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन: 255.50 करोड़

• अमेरिका, यूके, खाड़ी देशों (UAE/GCC), मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 'जेलर 2' साल की सबसे बड़ी भारतीय फिल्म बनकर उभरी है. मलय और खाड़ी देशों में थलाइवर की फिल्मों का क्रेज हॉलीवुड फिल्मों के बराबर देखा जा रहा है.

आगे की राह: क्या 'जेलर 2' रच पाएगी ऑल-टाइम पैन-इंडिया इतिहास?

इस 1,000+ शब्दों के विस्तृत एक्सप्लेनर का निष्कर्ष यह है कि 'जेलर 2' ने रिलीज के केवल 12 दिनों के भीतर तमिल सिनेमा के पुराने इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 549 करोड़ से अधिक की ग्रॉस कमाई की थी, और दूसरे हफ्ते के कामकाजी दिनों में भी इसकी रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है.

फिल्म का अगला तात्कालिक लक्ष्य 750 करोड़ के वर्ल्डवाइड ग्रॉस आंकड़े को पार करना है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के भीतर बेहद आसानी से हासिल हो जाएगा. इसके बाद फिल्म का सीधा मुकाबला कन्नड़ सिनेमा की के.जी.एफ: चैप्टर 2 के 1,215 करोड़ के लाइफटाइम रिकॉर्ड से होगा.

ट्रेड पंडितों का मानना है कि फिल्म को जिस तरह की 'माउथ पब्लिसिटी' (सकारात्मक समीक्षा) मिल रही है, उसे देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि तमिल सिनेमा की यह 'थलाइवा' अब हिंदी और तेलुगु सिनेमा के सर्वकालिक महा-रिकॉर्ड्स जैसे दंगल और बाहुबली 2 के बनाए चक्रव्यूह को भेदने की दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है बॉक्स ऑफिस पर थलाइवर का यह एकाधिकार आने वाले कई हफ्तों तक सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा.

