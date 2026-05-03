Raja Shivaji Box Office: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, महज 2 दिन में पार किया इतने करोड़ का आंकड़ा

Raja Shivaji Box Office Collection Day 2: रितेश देशमुख की बायोपिक 'राजा शिवाजी' ने दो दिनों में 20 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है.

बॉक्स ऑफिस पर 'राजा शिवाजी' की दहाड़: दो दिनों में फिल्म ने की रिकॉर्डतोड़ कमाई, रितेश देशमुख का जादू बरकरार

मनोरंजन डेस्क: छत्रपति शिवाजी महाराज के अदम्य साहस और गौरवशाली इतिहास पर आधारित फिल्म 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिस पर अपना परचम लहरा रही है. 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. रितेश देशमुख के निर्देशन और अभिनय से सजी यह फिल्म हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है.

दूसरे दिन के आंकड़े: कलेक्शन में शानदार बढ़त

Sacnilk की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 'राजा शिवाजी' ने अपने दूसरे दिन (शनिवार) को जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कुल कलेक्शन को 20.05 करोड़ रुपये (नेट) तक पहुँचा दिया है. फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर 11.35 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक शुरुआत की थी, जिसके बाद दूसरे दिन इसने 8.70 करोड़ रुपये का कारोबार किया. अगर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें, तो यह आंकड़ा 23.77 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म ने हिंदी बेल्ट से 2.97 करोड़ और मराठी शो से 5.73 करोड़ रुपये बटोरे हैं.

प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ी 'राजा शिवाजी'

बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला जुनैद खान और साई पल्लवी स्टारर 'एक दिन' से था. हालांकि, 'राजा शिवाजी' के क्रेज के आगे 'एक दिन' फीकी नजर आई और दर्शकों ने रितेश देशमुख की बायोपिक को पहली प्राथमिकता दी. सोशल मीडिया पर फिल्म के दृश्यों और रितेश के अभिनय की जमकर तारीफ हो रही है, जिससे रविवार (वीकेंड) को कलेक्शन में भारी उछाल आने की उम्मीद है.

शानदार स्टार कास्ट और भव्य निर्माण

जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन खुद रितेश देशमुख ने किया है. फिल्म में रितेश ने शिवाजी महाराज और जेनेलिया डिसूजा ने महारानी साईबाई का किरदार निभाया है. इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर और भाग्यश्री जैसे दिग्गज कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, जो फिल्म को और भी भव्य बनाती हैं.