4 दिसंबर को पुष्पा-2 (Pushpa 2) की स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ (Pushpa 2 Stampede Controversy) मच गई थी. इस मामले में एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) के खिलाफ कार्रवाई हुई थी. अब इस केस में तेलुगु एक्टर को जमानत (Allu Arjun bail) मिल गई है जिसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली है. हालांकि 4 जनवरी को एक्टर नामपल्ली अदालत में पेश हुए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

संध्या थिएटर में भगदड़ की घटना को लेकर अल्लू अर्जुन मुसीबत में पड़ गए थे. आज वो फिर नामपल्ली कोर्ट में पेश हुए. वो अपने चाचा कांचरला चंद्रशेखर रेड्डी के साथ अदालत में पेश हुए और जमानत के दस्तावेज जमा किए. जज को जमानत बांड जमा करने के बाद, पुष्पा2 एक्टर अदालत छोड़कर अपने घर वापस चला गया. इससे पहले एक्टर को बेल मिली थी और नामपल्ली अदालत में 50-50 हजार रुपये की दो जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया गया था.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Actor Allu Arjun arrives at Metropolitan Criminal Court at Nampally in Hyderabad



He will submit the sureties today after he was granted regular bail by the Court yesterday in the Sandhya Theatre incident case. pic.twitter.com/O2flRTa6P2