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इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में 4 गानों पर रोक, अब अहमदाबाद में भी मांग, जानें कौन-से हैं वो सॉन्ग

दिलजीत दोसांझ का इंदौर में 15 नवंबर को कॉन्सर्ट है. इस प्रोग्राम में वह चार गाने नहीं गा सकेंगे क्योंकि प्रशासन ने उन गानों के परफॉर्मेंस पर रोक लगा दी है.

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Rishi Kant

Updated : Nov 14, 2026, 10:39 AM IST

इंदौर में दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में 4 गानों पर रोक, अब अहमदाबाद में भी मांग, जानें कौन-से हैं वो सॉन्ग

पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 4 गानों पर परफॉर्मेंस रोकने की मांग (फोटो- Diljit Instagram Account)

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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के 21 नवंबर को अहमदाबाद में होने वाले कॉन्सर्ट से पहले विवाद शुरू हो गया है.डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट (DCPU) ने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की है कि दिलजीत दोसांझ को शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों को बढ़ावा देने वाले सॉन्ग गाने से रोका जाए.
 
दिलजीत दोसांझ का अहमदाबाद से पहले एमपी के इंदौर में कॉन्सर्ट है. पंजाबी सिंगर यहां 15 नवंबर को लाइव परफॉर्मेंस देंगे. उनके इस प्रोग्राम से पहले एमपी के अधिकारियों ने चार सॉन्ग गाने पर रोक लगा दी थी.

गानों में शराब और हथियारों का प्रमोशन रोका जाए: DCPU

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, डीसीपीयू ने 6 नवंबर को अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को लिखी चिट्ठी में कहा, 'सिंगर दिलजीत दोसांझ के लाइव कॉन्सर्ट 'रुपे ऑरा इंडिया टूर' के दौरान शराब, नशीले पदार्थों और हथियारों को बढ़ावा देने वाले सॉन्ग गाने से परहेज करने, बच्चों को मंच पर बुलाने और कारतूस, गोलियों वाली बेल्ट पहनने से रोकने के मामले में उचित कार्रवाई करने की अपील है.'

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अहमदाबाद की जिला बाल संरक्षण अधिकारी तन्विका परमार ने इस चिट्ठी की पुष्टि की है. इसमें चंडीगढ़ के डॉ. पंडितराव धरेन्नावर की ओर से दी गई एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है. पंजाबी सिंगर का ये कॉन्सर्ट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होना है. 

दिलजीत दोसांझ के 4 सॉन्ग गाने से रोक की मांग

लेटर के मुताबिक, 'पटियाला पैग, 5 तारा ठेके, जेब विचों फीम लभिया, जट्ट उत्थे फायर करदा जित्थे पाबंदी हथियारां दी, जैसे गाने शराब, अफीम और हथियारों को प्रमोट करते हैं. ऐसे गानों के शब्द भले ही बदल दिए जाएं या उन्हें तोड़-मरोड़ कर पेश किया जाए, उसके बावजूद बच्चों और युवाओं के मन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.'

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DCPU ने हाई कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

आयोग की ओर से कमिश्नर को लिखी गई इस चिट्ठी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 22 जुलाई 2019 के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है, जिसमें नशीले पदार्थों के सेवन और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों का बच्चों पर पड़ने वाले नुकसानदेह असर के मुद्दे पर विचार किया गया था. परमार ने पुलिस कमिश्ननर से इन चिंताओं को लेकर उचित कदम उठाने की अपील की है.

इंदौर में कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी भरे ये ई-मेल गुरुवार (12 नवंबर) को सुबह 10.37 से दोपहर 1.47 के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक और मेयर ऑफिस में भेजे गए थे. 

पीटीआई के मुताबिक, इंदौर के एडीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि ई-मेल में कहा गया कि दोसांझ के इंदौर के लाइव कंसर्ट में बम धमाका होगा. इसलिए लोग बच्चों की खैरियत को देखते हुए उन्हें कार्यक्रम में न भेजें. उन्होंने कहा कि एंटी बम स्क्वायड ने इन जगहों की तलाशी ली, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली. 

ये भी पढ़ें- जिन देशों का रामायण से 2000 साल पुराना नाता, वहां फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड, इंडोनेशिया से नेपाल तक रामकथा का ग्लोबल धमाका

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