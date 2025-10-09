Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम
2,00,000 से शुरू किया बिजनेस, फिर खड़ी की एक करोड़ रुपये की कंपनी; आदिवासी महिलाओं को दिया 60 प्रतिशत हिस्सा
Viral Video: भोजपुरी गाने पर विदेशी महिला ने खेला Squid Game, इंटरनेट पर मचाया तहलका
विशाखापत्तनम में दिखा स्मृति मंधाना का जलवा, ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ बनाया ये रिकॉर्ड ...
कट्टर मुस्लिम देश की बदल दी रीत, कौन हैं दुबई की मरियम मोहम्मद, जिसकी ब्यूटी के दीवाने हो रहे लोग
क्या अपने-अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हाथ मिलाएंगे चिराग पासवान और पीके?
Rashifal 10 October 2025: कर्क और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Bihar Chunav: PK का AK पर भरोसा... कौन हैं वो मशहूर डॉक्टर जिन्हें जनसुराज ने मुजफ्फरपुर से बनाया उम्मीदवार
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर निर्जला व्रत के पारण में सबसे पहले खाएं ये चीजें, बेहद शुभ होने के साथ ही हैं हेल्दी
RAS Mains Result 2025: RAS मेन्स एग्जाम का रिजल्ट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, 2,461 उम्मीदवार हुए सफल
एंटरटेनमेंट
Varinder Ghuman passes away: वरिंदर घुमन ने सलमान खान, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ समेत कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था. वह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे.
Varinder Ghuman Death: पंजाबी एक्टर और मशहूर बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का गुरुवार को निधन हो गया. घुमन अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन करवाने के लिए भर्ती हुए थे. इसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया. वरिंदर घुमन की मौत से पंजाबी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. वह बॉलीवुड में भी कई फिल्मों काम कर चुके थे. सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में नजर आए थे.
सिंगर जुबीन गर्ग के बाद अब इस फेमस एक्टर और बॉडी बिल्डर के जाने से फैंस को तगड़ा झटका लगा है. वरिंदर घुमन, सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में नजर आए थे. जिस तरह घुमन ने अपनी फिजीक बनाई थी उसकी हर कोई तारीफ करता था. सलमान खान भी उनकी बॉडी के फैन थे.
शुद्ध शाकाहारी बॉडी बिल्डर
वरिंदर घुमन 'मिस्टर इंडिया 2009' रह चुके थे. इसके बाद उन्होंने 'मिस्टर एशिया चैंपियनशिप' में हिस्सा लिया और सेकेंड पॉजीशन हासिल की. घुमन को 'द हीमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता था. वह शुद्ध शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे, जो अंडा, मांस-मछली को कभी हाथ नहीं लगाते थे.