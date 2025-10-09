Varinder Ghuman dies: मशहूर बॉडी-बिल्डर घुमन की हार्ट अटैक से मौत, सलमान खान के साथ इस फिल्म में किया था काम

Varinder Ghuman passes away: वरिंदर घुमन ने सलमान खान, शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ समेत कई दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया था. वह पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे.

Varinder Ghuman Death: पंजाबी एक्टर और मशहूर बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का गुरुवार को निधन हो गया. घुमन अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में कंधे का ऑपरेशन करवाने के लिए भर्ती हुए थे. इसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया. वरिंदर घुमन की मौत से पंजाबी इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. वह बॉलीवुड में भी कई फिल्मों काम कर चुके थे. सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में नजर आए थे.

सिंगर जुबीन गर्ग के बाद अब इस फेमस एक्टर और बॉडी बिल्डर के जाने से फैंस को तगड़ा झटका लगा है. वरिंदर घुमन, सलमान खान के साथ 'टाइगर 3' में नजर आए थे. जिस तरह घुमन ने अपनी फिजीक बनाई थी उसकी हर कोई तारीफ करता था. सलमान खान भी उनकी बॉडी के फैन थे.

शुद्ध शाकाहारी बॉडी बिल्डर

वरिंदर घुमन 'मिस्टर इंडिया 2009' रह चुके थे. इसके बाद उन्होंने 'मिस्टर एशिया चैंपियनशिप' में हिस्सा लिया और सेकेंड पॉजीशन हासिल की. घुमन को 'द हीमैन ऑफ इंडिया' कहा जाता था. वह शुद्ध शाकाहारी बॉडी बिल्डर थे, जो अंडा, मांस-मछली को कभी हाथ नहीं लगाते थे.