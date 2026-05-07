Priyanka-Katrina Bonding: जब प्रियंका चोपड़ा के लिए मसीहा बनीं कटरीना कैफ! करियर के शुरुआत का वो किस्सा, जो आज हो रहा वायरल

करियर के शुरुआती दौर में प्रियंका चोपड़ा डांस में काफी कमजोर थीं, जिसके कारण उन्हें कोरियोग्राफर के गुस्से का सामना करना पड़ा. बाद में कटरीना कैफ के साथ अभ्यास कर उन्होंने खुद को निखारा.

Priyanka-Katrina Bonding: आज प्रियंका चोपड़ा एक ग्लोबल आइकन हैं, जो अपनी बेहतरीन अदाकारी और शानदार डांस मूव्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि करियर के शुरुआती दौर में 'देसी गर्ल' डांस के मामले में काफी संघर्ष कर रही थीं? हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रियंका ने अपनी उस कमजोरी का खुलासा किया, जिसकी वजह से उन्हें एक बार सेट पर काफी शर्मिंदा होना पड़ा था.

कोरियोग्राफर का गुस्सा और प्रियंका की शर्मिंदगी

वोग अरेबिया से बातचीत में प्रियंका ने बताया कि 19-20 साल की उम्र में उनके लिए अभिनय और डांस कोरियोग्राफी के बीच तालमेल बिठाना बहुत चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि दक्षिण अफ्रीका में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान मशहूर कोरियोग्राफर राजू खान उन पर बुरी तरह भड़क गए थे.

प्रियंका के अनुसार, वह बार-बार अपने 'मार्क' यानी निश्चित स्थान से भटक रही थीं. इससे नाराज होकर राजू खान ने माइक फेंक दिया और कहा, "भले ही तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर आई हो, लेकिन एक्ट्रेस बनने से पहले डांस करना सीखो." इस घटना ने प्रियंका को अंदर तक झकझोर दिया और उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई.

कटरीना कैफ का साथ और कड़ी मेहनत

इस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रियंका ने खुद को साबित करने की ठान ली. उस दौरान कटरीना कैफ भी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रही थीं और अपने बेहतरीन डांस के लिए जानी जाती थीं. प्रियंका ने खुलासा किया कि उन्होंने कटरीना कैफ के साथ मिलकर रोजाना करीब 6 घंटे तक डांस का अभ्यास करना शुरू किया.

यही वह कड़ी मेहनत थी, जिसके बाद प्रियंका ने 'देसी गर्ल' और 'राम चाहे लीला' जैसे सुपरहिट गानों में अपने डांस का लोहा मनवाया. आज प्रियंका की गिनती बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन डांसर अभिनेत्रियों में होती है.

प्रियंका चोपड़ा का वर्कफ्रंट

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जल्द ही भारतीय सिनेमा में शानदार वापसी करने जा रही हैं. वह निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होने की संभावना है. इसके अलावा हाल ही में उन्हें हॉलीवुड फिल्म 'द ब्लफ' में भी देखा गया था.

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