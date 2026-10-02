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​6 एपिसोड, 3.1 करोड़ व्यूज... ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने तोड़े रिकॉर्ड! आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है, जिसने OTT पर मचा रखी है धूम?

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​6 एपिसोड, 3.1 करोड़ व्यूज... ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने तोड़े रिकॉर्ड! आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है, जिसने OTT पर मचा रखी है धूम?

Pritam and Pedro OTT Success: अरशद वारसी और वीर हिरानी की 6 एपिसोड वाली सीरीज ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने 3.1 करोड़ व्यूज हासिल किए हैं. जानिए आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है, जो इसे OTT पर इतना पसंद किया जा रहा है.

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Neha Awasthi

Updated : Oct 02, 2026, 06:08 PM IST

​6 एपिसोड, 3.1 करोड़ व्यूज... ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने तोड़े रिकॉर्ड! आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है, जिसने OTT पर मचा रखी है धूम?

‘3 Idiots’ वाले हिरानी ने OTT पर बदला खेल!

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  • 6 एपिसोड की सीरीज ने 3.1 करोड़ व्यूज जुटाए
  • 7.3 करोड़ घंटे देखा गया शो
  • अरशद वारसी और वीर हिरानी की जोड़ी ने जीता दिल
  • राजकुमार हिरानी के बेटे वीर का एक्टिंग डेब्यू

Pritam and Pedro OTT Success: ओटीटी पर हर हफ्ते कई नई वेब सीरीज रिलीज होती हैं. कुछ आते ही चर्चा में छा जाती हैं, तो कुछ का शोर कुछ दिनों में ही थम जाता है. लेकिन राजकुमार हिरानी की ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की कहानी कुछ अलग है. महज 6 एपिसोड की इस सीरीज ने 3.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 7.3 करोड़ वॉच ऑवर्स का आंकड़ा पार कर लिया है.

3 जुलाई 2026 को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हुई इस सीरीज की चर्चा शुरुआत से ही बनी हुई है. लेकिन अब जब इसके व्यूज करोड़ों में पहुंच चुके हैं, तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि इसे कितने लोगों ने देखा. असली सवाल है कि आखिर इस सीरीज में ऐसा क्या है, जो दर्शकों को लगातार अपने साथ जोड़े हुए है?

इसका जवाब सिर्फ राजकुमार हिरानी के नाम में नहीं है. कहानी में साइबर अपराध है, रहस्य है, हास्य है, दो अलग पीढ़ियों के किरदार हैं और इनके बीच ऐसी साझेदारी है, जो कहानी को आगे बढ़ाती है.

छह एपिसोड की छोटी कहानी, लेकिन कई परतें

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की पहली खासियत इसकी छोटी और सधी हुई कहानी है. इसे छह एपिसोड में समेटा गया है. दर्शक को लंबी कहानी, बहुत सारे किरदारों और कई अलग-अलग घटनाओं के बीच उलझना नहीं पड़ता. कहानी अपने मुख्य किरदारों और अपराध की गुत्थी पर केंद्रित रहती है.

सीरीज की कहानी गोवा की पृष्ठभूमि में बुनी गई है. यहां पेड्रो एक अनुभवी पुलिस अधिकारी है, जो अपराध की जांच अपने पुराने तौर-तरीकों से करता है. दूसरी तरफ प्रीतम है, जो तकनीक और कंप्यूटर की दुनिया को अच्छी तरह समझता है. दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, लेकिन एक मामला दोनों को साथ ले आता है.

यहीं से कहानी में दिलचस्पी बढ़ती है

एक तरफ पुलिस की पारंपरिक जांच है, तो दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की समझ. एक किरदार जमीन पर सुराग तलाशता है, दूसरा तकनीक के जरिए जवाब खोजता है. यानी कहानी सिर्फ अपराध की गुत्थी सुलझाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पुरानी सोच और नई तकनीक के बीच का फर्क भी दिखाती है.

पिता राजकुमार हिरानी, बेटे वीर का डेब्यू, कहानी में ये कनेक्शन भी खास

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ को लेकर सबसे दिलचस्प बातों में से एक इसका पिता-पुत्र संबंध है. राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी ने इसी सीरीज से अभिनय की दुनिया में कदम रखा है. वीर सीरीज में प्रीतम का किरदार निभा रहे हैं, जबकि राजकुमार हिरानी इसके रचनाकार और निर्माता हैं.

इस वजह से सीरीज रिलीज होने से पहले ही वीर के अभिनय पदार्पण को लेकर उत्सुकता थी. लेकिन राजकुमार हिरानी ने बताया था कि वीर को सिर्फ इसलिए भूमिका नहीं मिली क्योंकि वह उनके बेटे हैं. उन्होंने इसके लिए बाकायदा ऑडिशन दिया और उसके बाद उन्हें प्रीतम के किरदार के लिए चुना गया.

यही बात इस शुरुआत को दिलचस्प बनाती है. एक तरफ अरशद वारसी जैसे अनुभवी अभिनेता हैं, तो दूसरी तरफ पहली बार बड़े स्तर पर अभिनय कर रहे वीर हिरानी. दोनों की उम्र, सोच और काम करने का तरीका अलग है. यही अंतर पर्दे पर उनकी जोड़ी को खास बनाता है. जिस सीरीज से वीर ने अभिनय की शुरुआत की, वही अब 3.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है.

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ में एक तरफ राजकुमार हिरानी की स्थापित पहचान है, तो दूसरी तरफ वीर हिरानी की पहली बड़ी पारी. पिता-पुत्र का यह जुड़ाव सीरीज को एक अलग मानवीय पहलू देता है.

साइबर अपराध को बनाया मनोरंजन का हिस्सा

साइबर अपराध पर कहानी बनाना आसान नहीं है. लगातार तकनीक, कंप्यूटर और डिजिटल अपराध की बातें कहानी को बोझिल बना सकती हैं. ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की कोशिश है कि साइबर अपराध को हास्य और भावनाओं के साथ कहानी का हिस्सा बनाया जाए.

सीरीज में डिजिटल अपराध और रहस्यमयी मामलों की जांच के साथ हास्य का इस्तेमाल किया गया है. इससे कहानी पूरी तरह गंभीर अपराध-कथा नहीं बनती. जहां अपराध और रहस्य तनाव पैदा करते हैं, वहीं किरदारों का व्यवहार माहौल को हल्का करता है.

आज इंटरनेट और मोबाइल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. ऐसे में डिजिटल अपराध दर्शकों के लिए कोई अनजानी चीज नहीं है. सीरीज इसी परिचित दुनिया को अपराध की कहानी से जोड़ती है.

अरशद वारसी की मौजूदगी ने कहानी का रंग बदला

पेड्रो के किरदार में अरशद वारसी हैं, जबकि वीर हिरानी प्रीतम की भूमिका निभा रहे हैं. अरशद वारसी की हास्य शैली कहानी के गंभीर हिस्सों के बीच हल्कापन बनाए रखती है. उनका किरदार सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके व्यवहार और संवादों में हास्य भी है.

दूसरी तरफ प्रीतम नई पीढ़ी और तकनीक की दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है. एक अनुभवी पुलिस अधिकारी और तकनीक समझने वाले युवा की जोड़ी कहानी की जरूरत भी है और मनोरंजन का जरिया भी.दोनों के बीच सोच और काम करने के तरीके का अंतर कई मौकों पर कहानी को आगे बढ़ाता है.

राजकुमार हिरानी का नाम भी बना बड़ी वजह

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की चर्चा राजकुमार हिरानी के नाम के बिना पूरी नहीं हो सकती. ‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’, ‘3 इडियट्स’, ‘पीके’ और ‘संजू’ जैसी फिल्मों के जरिए हिरानी ने अपनी अलग पहचान बनाई है. ऐसे में जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा, तो उनके पुराने दर्शकों के बीच स्वाभाविक रूप से उत्सुकता पैदा हुई. सीरीज का निर्देशन अविनाश अरुण ने किया है, जबकि राजकुमार हिरानी इसके रचनाकार और निर्माता हैं.

बड़े नाम ने शुरुआती उत्सुकता जरूर पैदा की, लेकिन किसी भी ओटीटी सीरीज को लंबे समय तक देखने की वजह सिर्फ उसका नाम नहीं हो सकता. दर्शक को आगे तक बांधे रखने के लिए कहानी और किरदारों का मजबूत होना जरूरी है.‘प्रीतम एंड पेड्रो’ में यही काम रहस्य, हास्य और किरदारों की आपसी नोकझोंक करती है.

हास्य के पीछे छिपी डिजिटल दुनिया की चिंता

सीरीज की कहानी सिर्फ पुलिस और तकनीक जानने वाले युवक की साझेदारी तक सीमित नहीं है. इसके पीछे डिजिटल दुनिया से जुड़े खतरे भी हैं.साइबर अपराध, रहस्यमयी घटनाएं और तकनीक के गलत इस्तेमाल जैसे मुद्दे कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं.

दर्शक एक तरफ यह जानना चाहता है कि मामले के पीछे कौन है, तो दूसरी तरफ यह भी देखता है कि तकनीक अपराध की दुनिया को किस तरह बदल रही है.यही मिश्रण इसे सिर्फ पुलिस और अपराध की सामान्य कहानी बनने से अलग करता है.

कहानी में बना रहता है ‘आगे क्या होगा?’ का सवाल

किसी भी रहस्य-कथा की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वह दर्शक के मन में सवाल बनाए रखे.‘प्रीतम एंड पेड्रो’ में भी मामले की परतें धीरे-धीरे खुलती हैं. दर्शक सिर्फ अपराधी को जानने के लिए नहीं देखता, बल्कि घटनाओं के पीछे की पूरी कड़ी समझना चाहता है.

छह एपिसोड का छोटा आकार यहां काम आता है. कहानी जरूरत से ज्यादा नहीं खिंचती, लेकिन रहस्य को खुलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है. यहां सिर्फ रहस्य नहीं है. रहस्य, हास्य, भावनाएं और दो अलग तरह के किरदार मिलकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं.

कई भाषाओं में पहुंच ने बढ़ाया दायरा

सीरीज की लोकप्रियता का एक पहलू इसका कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होना भी है. जियोहॉटस्टार ने शुरुआती दौर में इसे अपने सबसे ज्यादा देखे गए शो के तौर पर प्रचारित किया था. यह हिंदी के अलावा कई दूसरी भारतीय भाषाओं में भी दर्शकों तक पहुंची. इससे कहानी का दायरा सिर्फ हिंदी दर्शकों तक सीमित नहीं रहा.

अपराध और रहस्य की कहानियों की एक खासियत यह भी है कि उनका मूल सवाल भाषा की सीमा से आगे निकल जाता है. अपराधी कौन है, सुराग कहां है और प्रीतम-पेड्रो मामले को कैसे सुलझाएंगे? ये सवाल दर्शकों मन में कौंधते रहते हैं.

3.1 करोड़ व्यूज और 7.3 करोड़ वॉच ऑवर्स क्या बताते हैं?

सीरीज के 3.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 7.3 करोड़ वॉच ऑवर्स ने इसकी सफलता को चर्चा का विषय बना दिया है. व्यूज और वॉच ऑवर्स अलग-अलग आंकड़े हैं. व्यूज से पता चलता है कि सामग्री कितनी बार देखी गई, जबकि वॉच ऑवर्स कुल देखने के समय को दर्शाते हैं.

इसलिए इन दोनों आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि हर दर्शक ने पूरी सीरीज देखी. लेकिन इतना जरूर है कि सीरीज को बड़ा दर्शक वर्ग मिला और इसे देखने में पर्याप्त समय भी खर्च हुआ. ओटीटी पर यही सबसे बड़ी चुनौती होती है. किसी कार्यक्रम को देखना शुरू करवाना एक बात है और दर्शक को कहानी के साथ बनाए रखना दूसरी.

आखिर क्या है ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की सफलता का राज?

पूरी कहानी को जोड़कर देखें तो ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की लोकप्रियता किसी एक वजह से समझ में नहीं आती.छह एपिसोड की सधी हुई कहानी, साइबर अपराध, रहस्य, हास्य, अरशद वारसी की मौजूदगी, वीर हिरानी का अभिनय पदार्पण और राजकुमार हिरानी का नाम, ये सभी चीजें मिलकर सीरीज की अलग पहचान बनाती हैं.

यह अपराध-कथा है, लेकिन सिर्फ गंभीर अंदाज में नहीं. इसमें रहस्य है, लेकिन उसके साथ हास्य भी है. इसमें पुलिस जांच है, लेकिन उसके साथ तकनीक की नई दुनिया भी है.सीरीज ने कई अलग रंगों को एक साथ पिरोने की कोशिश की है.

रिकॉर्ड से ज्यादा दिलचस्प है इसकी पूरी कहानी

‘प्रीतम एंड पेड्रो’ की सबसे दिलचस्प बात सिर्फ इसके 3.1 करोड़ व्यूज नहीं हैं. एक तरफ राजकुमार हिरानी जैसे स्थापित फिल्मकार हैं, दूसरी तरफ उनके बेटे वीर हिरानी का अभिनय पदार्पण. एक तरफ अरशद वारसी जैसे अनुभवी अभिनेता हैं, दूसरी तरफ नई पीढ़ी का तकनीक-जानकार किरदार. इसके ऊपर साइबर अपराध जैसा आज के दौर से जुड़ा विषय है और उसे रहस्य तथा हास्य के साथ पेश किया गया है. शायद यही वजह है कि छह एपिसोड की यह सीरीज सिर्फ एक और ओटीटी रिलीज बनकर नहीं रह गई.

3.1 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 7.3 करोड़ वॉच ऑवर्स के साथ ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ ने अपनी मजबूत दर्शक पहुंच दर्ज कराई है. अब इसके पीछे की सबसे दिलचस्प कहानी यही है कि बड़े नाम के साथ-साथ कहानी, रहस्य, हास्य और नए चेहरे का मेल दर्शकों को कितना आकर्षित कर रहा है.

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