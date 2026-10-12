'कास्ट बिल्कुल अलग हो'.. 'मोहब्बतें 2' पर बोलीं प्रीति झंगियानी, सेट के अनसुने किस्से से लव लाइफ तक किए बड़े खुलासे

Preeti Jhangiani:'मोहब्बतें' की किरण यानी प्रीति झंगियानी ने 'मोहब्बतें 2' कैसे होनी चाहिए इस पर अपनी राय दी है. फिल्म के सेट के कुछ अनसुने किस्से से लेकर लव लाइफ को लेकर भी खुलकर बात की.

प्रीति झंगियानी ने 'मोहब्बतें 2' को लेकर बताई अपनी राय

प्रीति ने 'मोहब्बतें' फिल्म से जुड़ी पुरानी यादें साझा कीं.

सेट पर हुए अनसुने किस्से का भी किया जिक्र.

अपनी लव लाइफ के बारे में भी खुलकर बात की.

Preeti Jhangiani: बॉलीवुड में 90 और 20 के दशक की कई फिल्में ऐसी हैं, जिनको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं. कई फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों में बस जाती है, तो कुछ फिल्मों के अगले पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. आज हम ऐसी ही एक फिल्म की बात करेंगे, जिसका नाम है 'मोहब्बतें'. ये फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई थी.

बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों में से एक 'मोहब्बतें' को पूरे 25 साल हो गए हैं. फिल्म और इसके किरदार आज भी दर्शकों के बीच छाए रहते हैं. फिल्म में किरण का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस प्रीति झंगियानी ने अपनी एक खास पहचान बना ली है. आपको बता दें हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होने फिल्म से जुड़ी यादों और अपनी जिंदगी के बारे में खुलकर बात की है.

प्रीति ने 'मोहब्बतें 2' की कास्ट पर भी अपनी राय दी है और बताया है कि अगर वो बनती है, तो कैसी होनी चाहिए? उन्होंने पुराने दिनों, शूटिंग के अनुभवों, सेट पर हुई झिझक और अपनी लव लाइफ को लेकर भी खुलासे किए हैं.

'मोहब्बतें' के पल को किया याद

प्रीति ने 'मोहब्बतें' फिल्म से जुड़ी कई सारी बातों के बारे में खुलासा किया है. इंटरव्यू में उन्होने कहा कि मुझे काफी खुशी होती जब लोग आज तक भी उस किरदार का नाम 'किरन' अब तक भी याद करते हैं. साथ ही साथ उस रोल की हर अदाएं, डायलॉग्स को याद करते हैं. प्रीति ने फिल्म की टीम को लेकर भी बात की है सेट पर टीम बड़ी शानदार थी.

'मोहब्बतें' फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, मनीष मल्होत्रा, फराह खान, करण जौहर इन सभी ने उस समय मेरी बहुत मदद की और हमेशा मुझे कुछ न कुछ सिखाया, उन्होने आगे कहा कि फिल्म को तो हिट जाना ही था क्योकि इतने सारे लोगों ने उस पर खूब मेहनत जो की है.

प्रीति ने बताया कि उन्होने 8-9 महीने कथक,भरतनाट्यम, लोक नृत्य की क्लास ली थी. यही नहीं इसके साथ-साथ उन्होने और भी फिल्म में दिखाए गए सान्ग पर डांस की भी क्लास ली. जब भी कोई मूवी हिट होती है, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत होती है.

फिल्म के साथ-साथ लोग उसके गानों की भी खूब तारीफ करते हैं, अभी भी अगर फिल्म टीवी पर आती है, तो लोग बताते हैं कि हमें आपकी फिल्म दोबारा देखी है.





सेट के अनसुने किस्से

प्रीति ने इंटरव्यू में उनके फिल्म के सेट पर होने वाले अनसुने किस्से के बारे में भी शेयर किया है. उन्होने बताया है कि एक गाने पर डांस के लिए मैनें खूब मेहनत की और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अब तो सब आता है मैं कर ही लूंगी. गोल-गोल घूमने वाला सीन था और उस समय सेट पर जूही चावला के साथ-साथ काफी लोग वहां थे और मैं लगातार गोल-गोल घूम रही थी.

घूमते-घूमते अचानक से मैं बहुत बुरी तरह से गिरी थी. ये जो उस समय मोमेंट हुआ था वो काफी ज्यादा 'ऑकवर्ड' था मेरे लिए. उस दिन है और आज का दिन है वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है. प्रीति ने आगे कहा कि ये बात फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता है.

कितना चैलेंजिंग होता है 'बॉलीवुड एक्टर की वाइफ' होना?

बॉलीवुड एक्टर की वाइफ के लिए घर, बिजनेस और वॉक कितना चैलेंजिंग होता है इस पर भी एक्ट्रेस ने खुलकर बात की है. उन्होने बताया है. मेरे घर में तीन लड़के हैं और उनको संभलना काफी ज्यादा मुश्किल है. मुझे बच्चों की पढ़ाई और खाने-पीने का काफी ध्यान रखना पड़ता है.



लव लाइफ पर की खुलकर बात

प्रीति झंगियानी की पर्सनल लाइफ भी हमेशा से फैंस की दिलचस्पी का एक हिस्सा बना हुआ है. उन्होंने अभिनेता परवीन डाबास से शादी की. दोनों ही इस समय एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. दोनों साथ में सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर करते हैं. प्रीति ने अपनी शादी और रिश्ते को लेकर भी कई मौकों पर खुलकर बता की है.

प्रीति ने बातचीत में बताया कि डब्बू रतनानी की शादी में हम पहली बार मिले थे और उस समय मुझे परवीन दिखे मैनें उनको दूर से हैलो बोला लेकिन उन्होने कुछ बोला ही नहीं. मुझे बड़ा ही अजीब लगा मैनें सोचा कितना रूड इंसान है. उन्होने फिर बाद में आकर मुझे कहा कि मुझे लगा नहीं था आप मुझे हैलो बोल रही हो.

उन्होने आगे बताया कि उसके बाद हम कई सालों तक तो मिले ही नहीं. फिर 1 फिल्म साथ में की थी. मनाली में शूट था तो हम लोग 30 दिन तक वहीं साथ में थे, लेकिन शूटिंग के दौरान भी हमारे मन में एक-दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं थी.

कुछ समय बाद उनकी कई सारे आदतें मुझे काफी पसंद आने लगी फिर धीरे-धीरे हम लोग डेटिंग करने लगे और फिर शादी हो गई. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद भी करते हैं. दोनों ने निजी जिंदगी को ग्लैमर की दुनिया से काफी अलग रखा. 'मोहब्बतें' जैसी फिल्म में प्यार और रोमांस करने वाली प्रीति की अपनी जिंदगी में प्यार का अनुभव बेहद ही खास है.



अपनी ग्लोइंग स्किन का बताया राज

एक्ट्रेस ने बातचीत के दौरान अपनी ग्लोइंग स्किन का राज भी बताया है. उन्होने कहा पानी पीना बेहद ही जरूरी है हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए और इसके अलावा खुश रहना भी काफी जरूरी है तभी आपके चेहरे पर निखार आ सकता है. रात में सोने से पहले मेकअप को पूरा निकालकर ही सोना चाहिए. ताजा खाना भी स्किन के लिए जरूरी है. बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए.



'मोहब्बतें 2' पर प्रीति ने रखी अपनी राय

'मोहब्बतें' के बाद से ही लोगों के बीच में 'मोहब्बतें 2' को लेकर उत्सुकता है. 'मोहब्बतें 2' को लेकर अभी किसी भी तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. प्रीति का मानना है कि अगर कभी इस फिल्म का दूसरा पार्ट बनाया जाता है और मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी.

प्रीति ने बातचीत में बताया है कि अधिकतर लोग फिल्म के कास्ट के बारे में बाते करते हैं, कि कास्ट क्या होगी कास्ट क्या होगी? मुझे नहीं पता कि ये फिल्म दोबारा बननी चाहिए या इस पर कुछ और एंगर होना चाहिए. प्रीति ने आगे कहा कि मेरे हिसाब से कास्ट अलग होनी चाहिए. यानी वह चाहती हैं कि सीक्वल को सिर्फ पुराने चेहरों को दोबारा साथ लाकर बनाने के बजाय नई पीढ़ी और नए कलाकारों के साथ इसको बनाना चाहिए.

उनका मानना है कि यंग लोगों को लेकर फिर से एक नई कहानी बनेगी, तो फिल्म हिट हो सकती है. प्रीति ने कहा मेरे वाला रोल भी किसी नई पीढ़ी नए चेहरे को ही निभाना चाहिए. ऐसे लोग इनके बारे में फैंस के दिमाग में कोई इमेज नहीं है.

