Bank Holiday: शनिवार 27 सितंबर को बैंक खुले रहेंगे या बंद? जाने से पहले चेक कर लें हॉलिडे लिस्ट

वैश्विक अशांति के बीच एस जयशंकर का बड़ा बयान, BRICS बनेगा तर्क, संवाद और बदलाव की आवाज, संयुक्त राष्ट्र में सुधार की अपील

वेव्स ओटीटी पर लाइव देख सकेंगे 'लव-कुश रामलीला', प्रसार भारती का खास तोहफा

Shardiya Navratri Day 6: मां कात्यायनी की पूजा का दिन आज, जानें किस रंग के कपड़े पहनने से मातारानी होंगी प्रसन्न?

देश का दूसरा AI से लैस मंदिर बना तिरुपति मंदिर, अब भक्त शांति से करेंगे प्रभु के दर्शन 

लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल भेजा गया

पहलगाम हमले की सुरक्षा समीक्षा के बाद सरकार 29 सितंबर से 7 पर्यटन स्थल फिर से खुलेंगे

IND vs SL Highlights: श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में भारत ने मारी बाजी, एशिया कप में टीम इंडिया की विजयरथ जारी

कौन हैं तेलंगाना के नए डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी? पहले वकालत फिर ज्वाइन की थी पुलिस सेवा

इस मिर्च को खाना सब के बस की बात नहीं, तीखी इनती कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

वेव्स ओटीटी पर लाइव देख सकेंगे 'लव-कुश रामलीला', प्रसार भारती का खास तोहफा

दिल्ली की विश्व विख्यात 'लव-कुश रामलीला' अब प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफार्म वेव्स पर लाइव देखी जा सकती है. प्रसार भारती ने इस साल लाल किला परिसर में आयोजित इस रामलीला को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए खास व्यवस्था की है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 27, 2025, 07:27 AM IST

प्रसार भारती के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर अथवा आईओएस स्टोर से वेव्स ऐप निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है. ऐप के लाइव सेक्शन में जाकर प्रतिदिन शाम 7 बजे से रामलीला का लाइव आनंद लिया जा सकता है. यह रामलीला 3 अक्टूबर तक चलेगी और भरत मिलाप के साथ इसका समापन होगा. आपको बता दें कि विजय-दशमी के मौके पर प्रधानमंत्री भी इस रामलीला में शामिल होते हैं . 

प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी कहते हैं कि  रामलीला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्य को करीब से समझने का मौका है. प्रसार भारती ने वेव्स ओटीटी के जरिये बहुचर्चित लव कुश रामलीला को दर्शकों तक लाइव पहुंचाने की व्यवस्था की है. घर बैठे वेव्स के जरिये जीवंत अनुभव किया जा सकता है. 

मनोज तिवारी से लेकर आर्य बब्बर तक कर रहे मंचन
आपको बता दें कि लव कुश रामलीला में फ़िल्म से लेकर सियासत तक के तमाम कद्दावर लोग अलग-अलग भूमिका निभाते हैं. इस बार भगवान श्रीराम के रूप में अभिनेता किंशुक वैद्य, लक्ष्मण के किरदार में डॉ. राजन शर्मा और माता सीता के रूप में रिनी आर्या मंच पर नजर आ रहे हैं . वहीं, हनुमान की भूमिका में मल्हार पांड्या, रावण के रूप में आर्य बब्बर ने दर्शकों का मन मोह लिया है . भगवान परशुराम की भूमिका में पिछले साल की तरह इस बार भी मनोज तिवारी मंचन कर रहे हैं.

वेव्स पर और क्या खास
लव कुश रामलीला के साथ-साथ वेव्स, नवरात्रि और दशहरा के मौके पर दर्शकों के लिए और भी कई कार्यक्रम लेकर आया है. वेव्स पर हर दिन सुबह 6 बजे से अयोध्या से सीधे राम लला की आरती देखी जा सकती है. रामायण से लेकर काकभुशुंडी रामायण का भी लुफ्त उठा सकते हैं . इसके अलावा रामचरितमानस भी सुन सकते हैं. अनुराधा पौड़वाल, सोनू निगम से लेकर नरेंद्र चंचल की आवाज में देवी भजन सुना जा सकता है. साथ ही 'यात्रा' सीरीज के जरिए मनसा देवी से लेकर अंबाजी तक मंदिरों के इतिहास और आस्था का अनुभव कर सकते हैं.

