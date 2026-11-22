आश्रम के सीजन 4 की शूटिंग पूरी हो गई है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बिहाइंड द सीन फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है. देखें लोगों ने इस पर कैसे रिएक्शन्स दिए...

Aashram Season 4: बॉबी देओल की चर्चित वेब सीरीज 'एक बदनाम... आश्रम' के अगले सीजन का इंतजार कर रहे फैंस के लिए एक अपडेट सामने आया है. आश्रम के सीजन 4 की शूटिंग पूरी हो गई है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर बिहाइंड द सीन फोटो शेयर कर इसकी जानकारी दी है. इस तस्वीर में डायरेक्टर प्रकाश झा, बॉबी देओल और टीम के दूसरे कई मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं. फोटो के साथ 'इट्स अ रैप!' का मैसेज भी दिया गया है.

प्रकाश झा प्रोडक्शंस और बॉबी देओल ने इंस्टाग्राम पर जॉइंट पोस्ट के जरिए इस अपडेट को शेयर किया. पोस्ट में 'एक बदनाम... आश्रम सीजन 4' का टाइटल और प्रोडक्शन हाउस का लोगो भी दिखाई दे रहा है. मेकर्स ने शूटिंग पूरी होने की खुशी जाहिर करते हुए लिखा, 'और आश्रम सीजन 4 खत्म! पैशन, टीमवर्क और यादगार यादों से भरा एक सफर. हर फ्रेम के पीछे की कमाल की टीम को सलाम!'

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए ऐसे रिएक्शन

आश्रम सीजन 4 की शूटिंग पूरी होने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स के रिएक्शन आने लगे. कई फैंस ने खुशी जाहिर की और कहा कि वे नए सीजन को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने सीरीज को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि अब इस कहानी को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए.

एक यूजर ने कमेंट किया, 'भाई बस कर दो अब, सीरियल की तरह खींचकर रख दिया.' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'सीजन 10 तक जाएगा. भाई खत्म कर दो बाबा का किस्सा.' इसके उलट कुछ फैंस नए सीजन को लेकर काफी उत्साहित दिखे. एक यूजर ने लिखा, 'कान्ट वेट दू वॉच सीजन 4'.

मेकर्स की इस पोस्ट में स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर के साथ शो की कास्ट और क्रू से जुड़े कई लोगों को भी टैग किया गया है. इनमें चंदन रॉय सान्याल, अदिति पोहनकर, त्रिधा चौधरी, परिणीता सेठ, सचिन श्रॉफ, नीतू चंद्र श्रीवास्तव, अक्षय ओबेरॉय, चैतन्य चौधरी, पंखुड़ी गिडवानी, प्रीति, अरमान पारीख, तन्मय, दिशा झा और माधवी भट्ट शामिल हैं.

क्या है 'आश्रम' की कहानी?

प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी 'एक बदनाम... आश्रम' में बॉबी देओल ने बाबा निराला का किरदार निभाया है. बाबा निराला खुद को भगवान के रूप में पेश करता है और लोगों की आस्था का फायदा उठाकर अपना एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है. इस साम्राज्य के पीछे राजनीति, अपराध और अंधविश्वास का पूरा खेल चलता है. सीरीज की कहानी बाबा निराला की ताकत बढ़ने, उसके काले राज और उसके अनुयायियों पर पड़ने वाले असर के इर्द-गिर्द घूमती है. अब चौथे सीजन की शूटिंग पूरी होने के बाद दर्शकों की नजरें इसकी रिलीज पर टिकी हैं.