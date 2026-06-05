Peddi Actress: 3550 सीढ़ियां चढ़कर माथा टेकने तिरुपति पहुंचीं ये खूबसूरत एक्ट्रेस, मूवी हिट होने की खुशी में भगवान को कहा- शुक्रिया

Tirupati Balaji Mandir: आंध्र प्रदेश के पवित्र तिरुपति बालाजी मंदिर में अभिनेत्री ने अपनी फिल्म की सफलता के बाद नंगे पैर 3550 सीढ़ियां चढ़कर विशेष प्रार्थना की, जो भक्तों के बीच चर्चा का विषय है.

Tirupati Balaji Mandir: तिरुपति बालाजी मंदिर अपनी अपार समृद्धि के लिए जाना जाता है. यह करोड़ों हिंदुओं की गहरी आस्था का केंद्र भी है. आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार, श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है. इन्हें 'कलयुग का प्रत्यक्ष देवता' भी माना जाता है, जो अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए यहां विराजमान हैं. इस मंदिर में दर्शन करने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी जाती रहती हैं. अभी हाल ही में, पेद्दी मूवी की सफल रिलीज पर एक्ट्रेस यहां 3550 सीढ़ियां चढ़कर माथा टेकने पहुंची.

एक्ट्रेस की भक्तिमय यात्रा

हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी फिल्म ‘पेद्दी’ की अपार सफलता के लिए तिरुपति पहुंचीं. उन्होंने वीआईपी सुविधाओं को दरकिनार कर एक आम भक्त की तरह नंगे पैर पैदल यात्रा करना चुना. अभिनेत्री ने अलिपिरी के कठिन मार्ग की 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन किए. उनकी सादगी और भक्ति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जाह्नवी ने साझा किया कि उन्हें तिरुमला की इस पवित्र भूमि पर आकर आत्मिक शांति का अनुभव होता है.

अलिपिरी पदयात्रा का महत्व

तिरुमला की सात पहाड़ियां शेषनाग के सात फनों का प्रतीक मानी जाती हैं. मंदिर तक पहुंचने का सबसे प्राचीन और लोकप्रिय माध्यम अलिपिरी पदयात्रा मार्ग है. लगभग 9 से 11 किलोमीटर की इस यात्रा में 3550 सीढ़ियां आती हैं. धार्मिक मान्यता है कि इस मार्ग से पैदल चलने पर भगवान के प्रति अटूट समर्पण प्रदर्शित होता है, जिससे भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

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