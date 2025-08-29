Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Reliance AGM 2025 Highlights: Jio IPO को लेकर मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें

PM Modi Japan-China Visit: टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी की जापान-चीन यात्रा क्यों अहम, किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

'ईंट का जवाब पत्थर से', Donald Trump को लगेगा तगड़ा झटका, 50 देशों के लिए तैयार हो रहा ये मास्टर प्लान

'थोड़ी भी शर्म बची...', पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर बरसे अमित शाह

कितनी होती है SBI Clerk की सैलरी? जानिए 8th Pay Comission लागू होने के बाद कितनी बढ़ जाएगी

Budh Gochar Prabhav: ग्रहों के राजकुमार करने जा रहे गृह प्रवेश, ये 5 राशियां बनेंगी मालामाल, चारों तरफ से होगा लाभ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 

सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य

वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? स्त्री विरोधी और पुरुष पक्षधर का लगता है टैग

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post Viral: ज्योति सिंह ने पवन सिंह को पोस्ट करते हुए कहा कि मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूं. मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं. आप मेरे कॉल मैसेज का प्लीज रिप्लाई दे दीजिए.

Latest News

रईश खान

Updated : Aug 29, 2025, 05:17 PM IST

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

pawan singh wife jyoti singh

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्योति ने कहा कि ऐसा मुझसे कौन सा बड़ा पाप हो गया, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है. आपके व्यवहार को देखर आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है. ज्योति की यह पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पवन सिंह उनकी मांग में सिंदूर भर रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "आदरणीय पत्ति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नही समझा मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे. मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा लेकिन आप ने मिलने से माना कर दिया. आपके स्टाफ ने बोला कि बॉस बिजी हैं.'

ज्योति ने आगे लिखा, '2 महीने पहले मेरे पापा आपसे मिलने गए थे, लेकिन तब भी कोई सकारत्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया. दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मुझसे हो गया, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है.'

'अकेले छोड़ना था तो वापस क्यों लेकर आए?'

ज्योति ने पवन सिंह पर उसके माता-पिता की इज्जत से खेलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो छोड़ देते, जब आपने पहली बार मुझसे दूरी बनाई थी. आप झूठा आश्वासन देकर मुझे लोकसभा चुनाव में साथ लेकर आए. आज जीवन के उस चोटी पर खड़ा कर दिया, जहां आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. क्योंकि सुसाइड करुंगी तो सवाल मुझपर ही उठाए जाएंगे. मेरे मां-बाप पर उठेंगे.'

उन्होंने कहा, 'मैंने अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके के साथ कदम से कदम मिलाकर निभाया है, अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाएं. यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी.

jyoti singh post

'7 साल से संघर्ष कर रही हूं'
"अभी तक आपने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां करने वाले विरोधियों को माफ किया है, मैं तो आपका परिवार हूं. मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं, जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आते हैं. लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसको बताऊं. जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है. मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से संघर्ष कर रही हूं. यह देखर मुझे अपने जीवन से ही नफरत होती जा रही है. मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए. आपकी पत्नी ज्योति."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
AUS vs PAK 1st ODI Highlights: कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया को दिलाई रोमांचक जीत, रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान की हार से शुरुआत
Chhath Puja Nahay Khay Wishes: आज से हो रही महापर्व छठ की शुरुआत, यहां से भेजें अपनों को नहाय खाय की शुभकामनाएं
आज से हो रही महापर्व छठ की शुरुआत, यहां से भेजें अपनों को नहाय खाय की शुभकामनाएं
Rupali Ganguly ने की सौतेली बेटी की जिंदगी बर्बाद? अनुपमा पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
Rupali Ganguly ने की सौतेली बेटी की जिंदगी बर्बाद? अनुपमा पर लगे गंभीर आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
White Hair Remedy: सफेद बाल बिना कैमिकल डाई के परमानेंट होंगे ब्लैक, घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर कलर
सफेद बाल बिना कैमिकल कलर के परमानेंट होंगे ब्लैक, घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई
Almora Bus Accident: अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? स्त्री विरोधी और पुरुष पक्षधर का लगता है टैग
Numerology : ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
ननद को दोस्त की तरह ट्रीट करती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, संजोकर रखती हैं ससुराल में हर रिश्ता
Good Cholesterol: 5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
5 सुपरफूड्स गुड कोलेस्ट्रॉल का पावर हाउस हैं जो ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल रॉकेट की स्पीड से कम करेंगे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE