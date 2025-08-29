'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज
एंटरटेनमेंट
Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post Viral: ज्योति सिंह ने पवन सिंह को पोस्ट करते हुए कहा कि मैं 7 साल से संघर्ष कर रही हूं. मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं. आप मेरे कॉल मैसेज का प्लीज रिप्लाई दे दीजिए.
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट किया है. जिसमें उन्होंने पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ज्योति ने कहा कि ऐसा मुझसे कौन सा बड़ा पाप हो गया, जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है. आपके व्यवहार को देखर आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है. ज्योति की यह पोस्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पवन सिंह उनकी मांग में सिंदूर भर रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "आदरणीय पत्ति श्री पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नही समझा मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे. मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा लेकिन आप ने मिलने से माना कर दिया. आपके स्टाफ ने बोला कि बॉस बिजी हैं.'
ज्योति ने आगे लिखा, '2 महीने पहले मेरे पापा आपसे मिलने गए थे, लेकिन तब भी कोई सकारत्मक रिजल्ट आपने नहीं दिया. दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मुझसे हो गया, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही है.'
'अकेले छोड़ना था तो वापस क्यों लेकर आए?'
ज्योति ने पवन सिंह पर उसके माता-पिता की इज्जत से खेलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो छोड़ देते, जब आपने पहली बार मुझसे दूरी बनाई थी. आप झूठा आश्वासन देकर मुझे लोकसभा चुनाव में साथ लेकर आए. आज जीवन के उस चोटी पर खड़ा कर दिया, जहां आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. क्योंकि सुसाइड करुंगी तो सवाल मुझपर ही उठाए जाएंगे. मेरे मां-बाप पर उठेंगे.'
उन्होंने कहा, 'मैंने अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके के साथ कदम से कदम मिलाकर निभाया है, अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाएं. यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी.
'7 साल से संघर्ष कर रही हूं'
"अभी तक आपने बहुत बड़ी-बड़ी गलतियां करने वाले विरोधियों को माफ किया है, मैं तो आपका परिवार हूं. मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब आप वैसे लोगों को गले लगाते हैं, जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आते हैं. लेकिन मैं अपनी परेशानी बताऊं तो किसको बताऊं. जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है. मैं आपसे अंतिम बार विनती कर रही हूं, क्योंकि 7 साल से संघर्ष कर रही हूं. यह देखर मुझे अपने जीवन से ही नफरत होती जा रही है. मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए. आपकी पत्नी ज्योति."
