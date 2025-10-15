पंकज धीर को मिला था 'महाभारत' में अर्जुन बनने का ऑफर, लेकिन इस 'गलती' से खो दिया मौका

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत की कास्टिंग के दौरान बीआर चोपड़ा ने पंकज धीर को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया था. उन्हें पहले इस शो में अर्जुन का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया था लेकिन एक गलती से यह रोल उनसे छूट गया.

बॉलीवुड अभिनेता पंकज धीर कैंसर से लड़ते-लड़ते 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. उन्होंने अनगिनत फिल्मों में हीरो और विलेन दोनों की यादगार भूमिकाएं निभाई हैं. लेकिन उन्होंने बीआर चोपड़ा के टीवी शो महाभारत से घर-घर में पहचान मिली. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाभारत की कास्टिंग के दौरान बीआर चोपड़ा ने पंकज धीर को लगभग बाहर का रास्ता दिखा दिया था. उन्हें पहले इस शो में अर्जुन का किरदार निभाने का ऑफर दिया गया था लेकिन एक गलती से यह रोल उनसे छूट गया.

अभिनेता फिरोज़ खान ने महाभारत में अर्जुन का किरदार निभाया और इस किरदार को इस हद तक अमर कर दिया कि फिल्मों में आने के बाद उनका स्क्रीन नाम भी अर्जुन हो गया. पहले यह किरदार पंकज धीर निभाने वाले थे, जो शुरुआत में तो इस ऑफर के मिलने से बेहद खुश थे लेकिन बाद में उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जिस पर निर्माता सहमत नहीं हो सके.

यह भी पढ़ें- नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

इंटरव्यू में बताई थी पूरी कहानी

पंकज धीर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ऑडिशन के दौरान संवाद लेखक राही मासूम रज़ा, भृंग तुपकरी साहब और पंडित नरेंद्र शर्मा के पैनल को लगा कि वह अर्जुन की भूमिका के लिए एकदम सही हैं. पंकज धीर ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया था लेकिन तभी उन्हें बीआर चोपड़ा का फोन आया और उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी मूंछें मुंडवानी होंगी क्योंकि उन्हें बृहन्नला का किरदार भी निभाना है.

पंकज अपनी मूंछें मुंडवाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि इसके बिना वे अच्छे नहीं लगेंगे और इसलिए उन्होंने मना कर दिया. इससे बीआर चोपड़ा नाराज़ हो गए और उन्होंने पंकज से पूछा कि क्या वे असली एक्टर हैं और उन्हें शो छोड़ने के लिए कह दिया गया. बाद में बीआर चोपड़ा ने उनसे दोबारा संपर्क किया और उन्हें शो में अर्जुन के कट्टर दुश्मन और भाई कर्ण का किरदार दिया जिसे उन्होंने बखूबी निभाया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.