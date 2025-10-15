Pankaj Dheer Death: नहीं रहे महाभारत के कर्ण पंकज धीर, कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा
Pankaj Dheer Passed Away: बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया है. उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई के पवनहंस श्मशान घाट पर होगा.
Pankaj Dheer Death: मनोरंजन जगत से आज सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक ‘महाभारत’ में कर्ण का यादगार किरदार निभाकर घर-घर में मशहूर हुए दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर की देर रात उन्होंने 68 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली. उनके अचानक चले जाने से पूरी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
महाभारत में कर्ण बनकर सबके दिलों में बस गए पंकज धीर अब हमारे बीच नहीं रहे. पिछले कई दिनों से पंकज धीर अस्पताल में एडमिट थे. वह लम्बे समय से कैंसर से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. आखिरकार ये जंग हार गए और बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली. पंकज धीर को उनकी शानदार अभिनय क्षमता और दमदार आवाज के लिए जाना जाता था, लेकिन 1988 के धारावाहिक ‘महाभारत’ में निभाए गए कर्ण के चरित्र ने उन्हें अमर बना दिया. उनके इस किरदार को इतनी लोकप्रियता मिली कि देश के कई हिस्सों में उनकी मूर्तियों की पूजा भी की जाती थी.
पंकज धीर ने 'सड़क', 'सोल्जर' और 'बादशाह' जैसी कई फिल्मों में भी काम किया और टीवी पर भी लगातार सक्रिय रहे. उनके बेटे, निकितिन धीर भी एक जाने-माने अभिनेता हैं. जानकारी के अनुसार, अभिनेता पंकज धीर के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज (15 अक्टूबर) मुंबई के विले पार्ले स्थित पवनहंस श्मशान घाट पर कुछ ही देर में किया जाएगा. उनके परिवार और करीबी दोस्तों के साथ-साथ सिनेमा जगत के कई बड़े सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुँच रहे हैं. पंकज धीर का जाना भारतीय टेलीविजन के एक युग का अंत है. उनके चाहने वाले और दर्शक उन्हें हमेशा ‘दानवीर कर्ण’ के रूप में याद रखेंगे.
