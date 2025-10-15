महाभारत में भीम की गदा से टूट गई थीं कर्ण बने पंकज धीर की उंगलियां, अर्जुन के तीर से बाल-बाल बची थीं आंखें... जानें किस्सा
एंटरटेनमेंट
Pankaj Dheer Passed Away: बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का यादगार किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. आज हम आपके लिए उनके जुड़ा महाभारत का एक अनसुना किस्सा लेकर आए हैं.
बीआर चोपड़ा की टीवी सीरीज महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए मशहूर अभिनेता पंकज धीर 68 साल की उम्र में बुधवार (15 अक्टूबर) को निधन हो गया. पंकज धीर कथित तौर पर सर्जरी के बाद फिर से कैंसर की चपेट में आ गए थे. ऐसा कई बार कैंसर के मरीजों के साथ होता है. क्या आपको पता है कि कर्ण का किरदार निभाते हुए पंकज दो बार चोटिल हो गए थे. एक बार उनकी उंगलिया भीम का गदा लगने के कारण टूट गई थी और दूसरी बार आंख के पास तीर लगा था, जिसके बाद उन्हों टांके भी लगे थे. आप यहां उनका पूरा किस्सा जान सकते हैं.