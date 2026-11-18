अगर आप भी पंचायत सीजन 5 का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. मेकर्स ने इसके रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है और इसके नए पोस्टर से काफी चीजें साफ हो गई हैं...

Panchayat Season 5 Release Date: पॉपुलर वेब सीरीज 'पंचायत' के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. मेकर्स ने इसके पांचवें सीजन की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. अमेजन प्राइम वीडियो पर यह सीरीज 3 दिसंबर 2026 से स्ट्रीम होगी. नए सीजन में एक बार फिर सचिव जी यानी जितेंद्र कुमार और फुलेरा के बाकी किरदार अपनी मजेदार कहानी के साथ लौट रहे हैं. इस बार गांव में सत्ता बदल चुकी है, ऐसे में राजनीति, आपसी खींचतान और नए विवाद देखने को मिलेंगे.

प्राइम वीडियो ने बुधवार (18 नवंबर 2026) को सोशल मीडिया पर सीजन 5 का नया पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट की जानकारी दी. पोस्ट के साथ मेकर्स ने लिखा, 'थोड़ी तकरार थोड़ा प्यार रहेगा, फुलेरा में आपका इंतजार रहेगा.' इस अनाउंसमेंट के बाद सीरीज के फैंस को अब नए सीजन के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. पोस्टर में सचिव जी और विकास बनराकस की उंगली के नीचे दिखाई दे रहे हैं.

पंचायत सीजन 5 में क्या होगा खास?

'पंचायत' के पिछले सीजन में फुलेरा की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला था. चुनाव में मंजू देवी को हार का सामना करना पड़ा और क्रांति देवी गांव की नई प्रधान बन गई थीं. उनके पति बनराकस यानी भूषण शर्मा भी अब गांव की राजनीति में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं.

नए सीजन की कहानी बदले हुए राजनीतिक माहौल के बीच आगे बढ़ेगी. फुलेरा में अब नई सत्ता है और बनराकस के पास गांव को लेकर कई प्लान हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या वह अपने वादों को पूरा कर पाएंगे या फिर उनकी बातें सिर्फ राजनीतिक दिखावा साबित होंगी. नई सत्ता के साथ गांव में नए विवाद, दुश्मनी और रिश्तों के बदलते समीकरण भी देखने को मिलेंगे.

सचिव जी यानी अभिषेक त्रिपाठी के सामने भी नई चुनौतियां होंगी. गांव की राजनीति और नए प्रधान के माहौल के बीच वह अपने करियर और एमबीए के सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक फुलेरा में अपने बाकी काम निपटा पाते हैं या फिर गांव की राजनीति एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा देती है.

पुरानी स्टार कास्ट फिर आएगी नजर

'पंचायत' सीजन 5 में दर्शकों को पुरानी और पसंदीदा स्टार कास्ट फिर से देखने को मिलेगी. जितेंद्र कुमार सचिव जी के रोल में, रघुबीर यादव पूर्व प्रधानपति, नीना गुप्ता मंजू देवी, सुनीता राजवार क्रांति देवी और दुर्गेश कुमार बनराकस के किरदार में लौटेंगे. इसके अलावा फैजल मलिक, चंदन रॉय, सानविका और अशोक पाठक भी अपने पुराने किरदार निभाते नजर आएंगे. सीरीज का निर्देशन दीपक कुमार मिश्रा ने किया है, जबकि इसे द वायरल फीवर (TVF) ने प्रोड्यूस किया है.

क्या है पंचायत की कहानी?

'पंचायत' एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अभिषेक त्रिपाठी की कहानी है, जिसे फुलेरा गांव में पंचायत सचिव की नौकरी करनी पड़ती है. शहर में पढ़ाई और करियर के सपने देखने वाला अभिषेक जब गांव पहुंचता है, तो उसे वहां की राजनीति, लोगों की सोच, रोजमर्रा की समस्याओं और गांव के अलग-अलग किरदारों के बीच खुद को ढालना पड़ता है.

सीरीज की खासियत इसकी हल्की-फुल्की कॉमेडी, गांव की सादगी, छोटे-छोटे मुद्दों पर होने वाली बड़ी बहस और किरदारों के बीच की मजेदार केमिस्ट्री है. 'पंचायत' के सारे सीजन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए. इसके चार सीजन पहले ही रिलीज हो चुके हैं. इसका पहला सीजन साल 2020 में आया था.

