'अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं राम, सीता, रावण को देखने के लिए एक्साइटेड...', रणबीर की रामायण के फैन हुए पाकिस्तानी

पाकिस्तानी यूट्यूबर उमैर फारुकी ने रणबीर कपूर और यश की एक्टिंग की काफी तारीफ की है कि उन्हें फिल्म का इंतजार है और वह देखेंगे कि एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर और यश में से कौन जीतता है.

रामायण का ट्रेलर देखकर बोले पाकिस्तानी- भारत और बॉलीवुड के पास कहां से आ रहा इतना पैसा? (Image Source: YouTube Screen Grab)

भगवान राम, माता सीता और रावण की एंट्री के फैन हुए पाकिस्तानी

माता सीता के रोल में साई पल्लवी को देखकर बोले पाकिस्तानी- अति सुंदर

दशरथ के रोल में अरुण गोविल की भी पाकिस्तान में हो रही तारीफ

लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे को भी किया पसंद

फिल्ममेकर नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के ट्रेलर ने आउट होते ही आग लगा दी है. रणबीर कपूर, साई पल्लवी, अरुण गोविल, यश, लारा दत्ता, रवि दुबे और विवेक ऑबेरॉय तक हर किसी की एक्टिंग, फिल्म के म्यूजिक और वीएफएक्स की सिर्फ एक झलक ने ही सरहद पार तक फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. ट्रेलर को लेकर पाकिस्तानियों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं.

रामायण के ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थक रहे पाकिस्तानी

पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ट्रेलर की तारीफ करते नहीं थक रहे और जितना इंतजार इंडियंस को फिल्म का है, उतने ही पाकिस्तानी फैंस भी एक्साइटेड हैं. एक पाकिस्तानी यूट्यूबर इमाम मोअज्जम एंटरटेनमेंट ने सीता माता की भूमिका में साई पल्लवी, राम की भूमिका में रणबीर कपूर और रावण का किरदरा निभा रहे यश के एंट्री सींस की काफी तारीफ की है.

इमाम मोअज्जम ने कहा, 'रामायण की कहानी से हम सब फैमिलियर हैं. सिनेमा में ये विजुअल्स क्या कमाल लगेंगे. रावण की एंट्री में जो साउंड है वो आपको बहुत पावरफुल फील करवाता है, जहां-जहां रावण है, वहां इसी तरह का साउंड है जो फील करवा रहा है कि एक पावरफुल कैरेक्टर है.'

भगवान राम की एंट्री पर क्या बोले पाकिस्तानी?

पाकिस्तानी यूट्यूबर ने कहा, 'दूसरी तरफ आप राम जी की एंट्री देखें तो वहां एक सॉफ्ट सा म्यूजिक है. दोनों की बहुत ही अलग पर्सनैलिटी आपको नजर आती है. दशरथ के रोल में अरुण गोविल की एक्टिंग में वो इमोशन नजर आए हैं, जो एक पिता के होते हैं. उनके लिए ये चैलेंजिंग भी रहा होगा क्योंकि वह खुद राम जी का किरदार निभा चुके हैं.'

माता सीता की एंट्री की भी हो रही जमकर तारीफ

साई पल्लवी का माता सीता का लुक भी पाकिस्तानियों को काफी पसंद आ रहा है. इमाम मोअज्जम ने उनकी एंट्री पर कहा, 'साई पल्लवी की मैं बात करूं तो वह अति सुंदर लग रही हैं. वो सिंपलिसिटी और ट्रेडिशनल फील जो आनी चाहिए, वो सब उनके लुक में नजर आ रहा है. वह बहुत खूबसूरत लग रही हैं. वह दुल्हन के लुक और वनवास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं.'

फिल्म का बजट सुनकर पाकिस्तानी हैरान

भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, रावण से लेकर जटायू, सुर्पनखा, राजा दशरथ, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा का किरदार निभा रहे हर एक एक्टर की एक्टिंग की उन्होंने तारीफ की है. साथ ही उन्होंने फिल्म के बजट पर भी बहुत हैरानी जताई है.

पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर मावीय उमैर फारुकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा, 'रामायण का ट्रेलर आ गया है. भारत और बॉलीवुड के पास कहां से इतना पैसा आ रहा है? सोचिए फिल्म का बजट 1000 करोड़ु रुपये है. मैं देख सकता हूं कि कितने बड़े स्केल पर फिल्म का निर्माण किया गया है. वीएफएक्स भी कितने महंगे हैं. उन्होंने हॉलीवुड से वीएफएक्स के लिए लोग बुलाए हैं. ये भारत और हिंदू धर्म का इतिहास है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ट्रेलर देखकर मैं एक्साइटेड हो गया हूं.' हालांकि, फिल्म का बजट चार हजार करोड़ रुपये हैं.

उमैर फारुकी ने रणबीर कपूर और यश की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें फिल्म का इंतजार है और वह देखेंगे कि एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर और यश में से कौन जीतता है.

एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर हसनत खान ने रामायण के ट्रेलर पर अपना रिव्यू दिया है और वीएफएक्स, स्टंट्स और एनीमेशन की खूब तारीफ की है. उन्होंने अपने वीडियो की शुरुआत में पहले सलाम किया और फिर कहा, 'रावण क्या कमाल लग रहा है. क्या ट्रेलर है मैन. फिल्ममेकर्स ने एनिमेशन, सीजीआई और स्टंट्स को लेकर बढ़िया काम किया है. सारे सींस बहुत जबरदस्त हैं.'

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