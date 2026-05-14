Oscar 2027 Update: कौन हैं जिमी किमेल की जगह लेने वाले Conan O’Brien? जो 'नमस्ते इंडिया' बोलकर बनेंगे 99वें अकादमी अवॉर्ड्स के होस्ट

प्रसिद्ध अमेरिकी होस्ट कोनन ओ’ब्रायन लगातार तीसरी बार ऑस्कर की मेजबानी करेंगे. अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग और 'नमस्ते' कहकर हिंदी में दर्शकों को संबोधित करने के लिए वह भारत में काफी लोकप्रिय हैं.

हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है. दिग्गज अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन कोनन ओ’ब्रायन एक बार फिर ऑस्कर के मंच पर होस्ट के रूप में वापसी कर रहे हैं. यह लगातार तीसरा साल होगा जब कोनन दुनिया के इस सबसे बड़े फिल्मी समारोह की बागडोर संभालेंगे.

जिमी किमेल की जगह ले रहें कोनन

कोनन ओ’ब्रायन से पहले जिमी किमेल ऑस्कर को होस्ट करते थे. उन्होंने साल 2024 तक अपनी होस्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया है, लेकिन 2025 से कोनन ओ’ब्रायन को ये मौका दिया जा रहा है. अब, दुनिया भर की नजरें 2027 की उस शाम पर टिकी हैं जब कोनन फिर से रेड कार्पेट पर अपना जादू बिखेरेंगे.

कौन हैं कोनन ओ’ ब्रायन?

कोनन ओ’ब्रायन मनोरंजन जगत का एक बड़ा नाम हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'द सिम्पसंस' और 'सैटरडे नाइट लाइव' जैसे शो के लिए लेखन से की थी. 5 बार एमी अवॉर्ड जीत चुके कोनन अपने पॉडकास्ट 'कोनन ओ’ब्रायन नीड्स ए फ्रेंड' के लिए भी विश्वभर में प्रसिद्ध हैं. 2025 और 2026 में उनकी सफल होस्टिंग के बाद एकेडमी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है.

भारतीय दर्शकों के बीच कोनन की लोकप्रियता साल 2025 में तब आसमान छू गई, जब उन्होंने 97वें ऑस्कर के दौरान हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया था. उन्होंने मंच से कहा था, "भारत के लोगों को नमस्कार... मुझे उम्मीद है कि वे नाश्ते के साथ ऑस्कर देख रहे हैं." उनके इस 'देसी' अंदाज ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं और भारतीय प्रशंसकों को अपना मुरीद बना लिया था.

कब और कहां होगा आयोजन?

99वां ऑस्कर अवॉर्ड समारोह 14 मार्च 2027 को लॉस एंजिल्स के ऐतिहासिक डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा. इस शो में वैश्विक सिनेमा के दिग्गज सितारे शामिल होंगे. कोनन की वापसी की खबर से फैंस के बीच उत्साह दोगुना हो गया है, क्योंकि उनकी बेबाक कॉमेडी और अनूठा अंदाज ऑस्कर की शाम को और भी यादगार बना देता है.

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