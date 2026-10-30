‘सो जाओ वरना हस्तर आ जाएगा’… विदेशी भूत छोड़ ओरी बने 'तुम्बाड' के हस्तर, वायरल रील ने इंटरनेट पर मचाया गदर

सोशल मीडिया सनसनी ओरी ने इस बार हैलोवीन पर अपने अनोखे 'देसी हॉरर' अवतार से सबको चौंका दिया. पूरे बदन पर लाल रंग और नुकीले नाखून लगाए सीढ़ियों से उतरते ओरी का यह रूप इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. पूरी रिपोर्ट पढ़ें.

इंटरनेट सनसनी और सोशल मीडिया के सबसे चर्चित सेलिब्रिटी ओरी ने इस साल हैलोवीन पर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने न सिर्फ पैपराजी, बल्कि पूरे इंटरनेट जगत को हिलाकर रख दिया है. आमतौर पर लोग हैलोवीन पार्टियों में पश्चिमी देशों के लोकप्रिय हॉरर किरदारों जैसे वैम्पायर, जोकर, जॉम्बी या हॉलीवुड फिल्मों के भूतों का गेटअप चुनते हैं लेकिन ओरी ने इस बार पूरी तरह से लीक से हटकर काम किया उन्होंने विदेशी भूतों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए विशुद्ध भारतीय सिनेमा और लोककथाओं के सबसे खौफनाक विलेन को चुना. ओरी इस साल हैलोवीन पर कल्ट हॉरर फिल्म 'तुम्बाड' के अभिशप्त और लालची देवता 'हस्तर' के अवतार में नजर आए. उनका यह गेटअप इतना सटीक और डरावना था कि पहली नजर में लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए. सोशल मीडिया पर उनकी पैपराजी के साथ बातचीत की रील आग की तरह वायरल हो रही है और हर तरफ ओरी के इस 'देसी हॉरर' की चर्चा हो रही है.

हूबहू 'हस्तर' का गेटअप और रील का असली सच

इंटरनेट पर वायरल हुई असली वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओरी की इस हैलोवीन पार्टी की रील में उनका ट्रांसफॉर्मेशन वाकई काबिले-तारीफ है. उन्होंने अपने पूरे शरीर पर गाढ़ा लाल रंग पोता हुआ था, जो बिल्कुल फिल्म के हस्तर की याद दिलाता है. आँखों के नीचे और चारों तरफ गहरा काला रंग (डार्क सर्कल्स) लगाया गया था ताकि चेहरा पूरी तरह से डरावना और प्राचीन शाप से ग्रस्त लगे. उनके सिर पर एक सुनहरी प्राचीन नक्काशीदार मुकुट सजा हुआ था और कलाइयों में भारी कड़े थे. शरीर के निचले हिस्से पर उन्होंने पारंपरिक भूरे रंग की धोती पहनी हुई थी लेकिन इस पूरे लुक की सबसे डरावनी और ध्यान खींचने वाली चीज थी उनके हाथों और पैरों की उंगलियों में लगे लंबे, काले और बेहद नुकीले कृत्रिम नाखून. जब वह अपने घर की सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो उनके चलने का अंदाज और हाथों की उंगलियों को हवा में लहराने का तरीका पूरी तरह से हस्तर के खौफनाक किरदार को जीवंत कर रहा था.

पैपराजी के साथ मजेदार और असली बातचीत

जैसे ही ओरी इस खौफनाक लुक में सीढ़ियों से नीचे उतरे, वहां मौजूद पैपराजी कैमरामैन की सांसें थम गईं. कैमरों की फ्लैशलाइट्स तेजी से चमकने लगीं. कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा पसर गया, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यह लाल रंग का अजीब और भयानक जीव कौन है. जब पैप्स को अहसास हुआ कि यह ओरी हैं, तो उन्होंने चिल्लाकर उनके लुक की तारीफ करनी शुरू कर दी.

इस डरावने माहौल के बीच ओरी ने अपनी वही चिर-परिचित मासूमियत और मजाकिया अंदाज बिखेरा, जिसके लिए वह जाने जाते हैं. उन्होंने सीढ़ियों पर खड़े होकर पोज देते हुए पैपराजी से एक सीधा और मजेदार सवाल पूछा

"मैं मोटा दिख रहा हूं या पतला?"

ओरी के इस सवाल पर नीचे खड़े एक पैपराजी ने तुरंत बेहद मजाकिया और सटीक जवाब दिया "नहीं ओरी भाई, आप एकदम मीडियम दिख रहे हो... मीडियम हॉरर!" यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े. इसके तुरंत बाद ओरी ने माहौल को वापस हॉरर मोड में लाते हुए पूरे नाटकीय अंदाज में अपनी नुकीली उंगलियों को कैमरे के लेंस के बिल्कुल करीब लाया. उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए फिल्म 'तुम्बाड' का सबसे आइकॉनिक और मशहूर डायलॉग पूरी गंभीरता के साथ बोला "सो जाओ, वरना हस्तर आ जाएगा!" ओरी का यह डायलॉग बोलना था कि वहां मौजूद कैमरामैन डरने का नाटक करते हुए पीछे हटे और पूरा परिसर तालियों और ठहाकों से गूंज उठा.

मीडिया और इंटरनेट पर छाया देसी क्रॉसओवर

देश के तमाम बड़े एंटरटेनमेंट पोर्टल्स और न्यूज वेबसाइट्स ने ओरी के इस लुक को तुरंत कवर किया. मीडिया रिपोर्ट्स में इसे 'साल का सबसे बेहतरीन और अप्रत्याशित देसी हैलोवीन क्रॉसओवर' बताया जा रहा है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और एक्स पर इस रील को पोस्ट किए जाने के कुछ ही मिनटों के भीतर लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स मिल गए. फैन्स ओरी की इस बात के लिए जमकर तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हैलोवीन जैसे विदेशी त्योहार को मनाने के लिए एक बेहतरीन भारतीय हॉरर कैरेक्टर को चुना। विशेष रूप से हाल ही में जब सोहम शाह द्वारा 'तुम्बाड २' फिल्म की आधिकारिक घोषणा की गई है, ऐसे समय में ओरी का यह 'हस्तर' लुक इंटरनेट पर फैन्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज बन गया है.

पार्टी में पहुंचे स्टार्स भी रह गए दंग

ओरी की इस ग्रैंड हैलोवीन पार्टी में हमेशा की तरह बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार किड्स और यंग सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे. पार्टी में अनन्या पांडे, सारा अली खान और आर्यन खान जैसे सितारे भी अलग-अलग हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनकर पहुंचे थे लेकिन जैसे ही इन सितारों का सामना ओरी के इस लाल रंग के हस्तर अवतार से हुआ, वे भी पूरी तरह दंग रह गए. पार्टी के अंदर ओरी का यह लुक मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा और हर कोई इस डरावने 'हस्तर' के साथ सेल्फी और रील्स बनाने के लिए उत्सुक दिखा. सुबह होते-होते ओरी की यह रील इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी, जिसने यह साबित कर दिया कि तथ्यों पर आधारित यह देसी हॉरर प्रयोग पूरी तरह से सुपरहिट रहा है.

