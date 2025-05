भारत और पाकिस्तान के बीच हालात कुछ ठीक नहीं हैं. 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर काफी गुस्सा था. लोगों ने भारत सरकार से पाक पर हमला करने की अपील की थी. वहीं करीब 14 दिन बाद भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लिया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था. ऐसेमें भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान तिलमिला गया है. वो सीमा पर आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है. वहीं अब सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को पाकिस्तानी कंटेंट को लेकर बड़ी हिदायत दे डाली है.

भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस नोट जारी कर ओटीटी प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी जारी की है. सरकार ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कहा है कि भारत में सारी पाकिस्तानी सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट या किसी भी तरह का कंटेंट जो चल रहा है उसे तुरंत रोका जाए. ट्विटर पर पोस्ट शेयर कर लिखा 'पाकिस्तान से आने वाले कंटेंट पर एडवाइजरी. पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान से आने वाले सभी कंटेंट को हटाने का आदेश दिया गया है.'

Advisory on content originating from Pakistan



In light of the Pahalgam terror attack, national security takes precedence. OTT platforms are hereby mandated to remove all content originating from Pakistan.#OperationSindoor #IndiaFightsPropaganda pic.twitter.com/fDBMWqLjBX