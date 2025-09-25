गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Chunav: बिहार के मैदान में BJP ने उतारा अपना सबसे बड़ा धुरंधर, अब राहुल-तेजस्वी के सामने होगी बड़ी चुनौती

फिर कानूनी विवाद में फंसे शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार है टीम इंडिया, जडेजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Rock Salt Benefits: व्रत में क्यों किया जाता है सेंधा नमक का इस्तेमाल, जानें इसकी धार्मिक मान्यताओं से लेकर स्वास्थ्य लाभ

ट्रेन में चोरी हो जाए फोन तो क्या करें? जानें नुकसान से बचने के उपाय

फलों के ऊपर क्यों लगे होते हैं Stickers? 99% लोग नहीं जानते असली वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
फिर कानूनी विवाद में फंसे शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

फिर कानूनी विवाद में फंसे शाहरुख खान के बेटे Aryan Khan, समीर वानखेड़े ने किया मानहानि का मुकदमा

Ayurvedic Remedies: दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

दबाव और तनाव की छुट्टी कर देंगे ये आयुर्वेदिक उपाय, पुरुषों की शक्ति बढ़ाने के साथ व्यवहार में भी लाएंगे प्यार

IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार है टीम इंडिया, जडेजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

IND vs WI: वेस्टइंडीज दौरे के लिए तैयार है टीम इंडिया, जडेजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी, यहां देखें पूरा स्क्वॉड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय

बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाना नामुमकिन नहीं मगर बहुत मुश्किल जरूर है. ऐसी ही कठिन परिस्थितियों से गुजर कर और संघर्ष भरे महीने साल मायानगरी मुम्बई में गुजार कर बतौर गीतकार संगीतकार एक रचनाकार ने लोकप्रियता का दीपक जलाया है जिसका नाम है दीपक अग्रवाल, कई मशहूर गाने जिनके नाम के साथ दर्ज हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 25, 2025, 03:35 PM IST

गीतों की कलम से संगीत की धुन तक का जुनून, कुछ यूं किया दीपक अग्रवाल ने अपना सफर तय

Deepak Agarwal

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लाखों-करोड़ों कलाकारों की भीड़ में अपनी अलग पहचान गढ़ने वाले दीपक अग्रवाल फिरोजाबाद के रहने वाले हैं. कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू किया और अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई चले आए . पहले उन्होंने अपना सफर गीतकार के रूप मे शुरू किया. 2013 में आई  फिल्म “ज़िंदगी 50-50” उनके करियर की डेब्यू मूवी थी जिसका टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा और जिसे बप्पी लाहिरी ने अपनी आवाज़ दी.

बतौर संगीतकार दीपक अग्रवाल की पहली फिल्म “खेल तो अब शुरू होगा” थी जो 2016 में रिलीज़ हुई और इसका टाइटल ट्रैक शाहिद माल्या और पोमिता दत्ता ने गाया था. फिर फिल्म  जीना इसी का नाम है का टाइटल ट्रैक के.के. की आवाज़ में,. एक कहानी जूली की का गीत “फनारी” ममता शर्मा और अमित गुप्ता की आवाज़ में सामने आया. 

फिल्म ब्लैक मार्केट का “आ मेरे पास”, रक्तधार, का टाइटल ट्रैक , जाने क्यों दे यारों का “बारी बारी” और लव इन ए टैक्सी के गाने “सफ़र” और “कभी-कभी” दीपक अग्रवाल ने क्रिएट किए.

दीपक अग्रवाल की एक विशेषता यह है कि अपने हर गाने मे कुछ नई चीज़ों को नए ढंग से पेश करते हैं, जिससे श्रोताओं और दर्शकों को कुछ नया  और ताज़ा सुनने देखने को मिलता है. यही वजह है कि  उनके गीत श्रोताओं की रूह तक पहुंचते हैं. दीपक अग्रवाल ने बतौर गीतकार फिल्म तिश्नगी के “सूफी सलाम” में अपने कलम का जादू दिखाया जिसे राहत फतेह अली खान ने आवाज दी. मासूम के “गुजारिश” में जावेद अली और ‘ऊप्स अ देसी’ के “उड़ ले रे” जैसे गानों में उनकी कलम मे गहराई दिखी. 

दीपक अग्रवाल के जल्द ही कुछ और गाने आने वाले हैं जिनमें उनकी लेखनी और संगीत का करिश्मा नजर आएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
विदेशी चंदा लेने वाले NGO होंगे टोटली बंद, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए किया बड़ा खुलासा
विदेशी चंदा लेने वाले NGO होंगे टोटली बंद, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए किया बड़ा खुलासा
Delhi Parking Charge: दिल्ली में पार्किंग के लिए क्या देना पड़ेगा दोगुना चार्ज! 14 नवंबर को होगा फैसला
दिल्ली में पार्किंग के लिए क्या देना पड़ेगा दोगुना चार्ज! 14 नवंबर को होगा फैसला
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
'Mission Impossible' के सेट पर Tom Cruise से मिलीं एक्ट्रेस Avneet Kaur, फैंस बोले-हॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी?
Sharjah में गंभीर चोट लगने से बाल-बाल बचे राशिद खान, सिर के ऊपर विकेट कीपर ने लगाई छंलाग, VIDEO
गंभीर चोट लगने से बाल-बाल बचे राशिद खान, सिर के ऊपर विकेट कीपर ने लगाई छंलाग, VIDEO
VIDEO: हिजबुल्लाह का पलटवार, इजरायल पर दागीं 165 से ज्यादा मिसाइलें, सड़कों पर कारें बनी आग का गोला
VIDEO: हिजबुल्लाह का पलटवार, इजरायल पर दागीं 165 से ज्यादा मिसाइलें, सड़कों पर कारें बनी आग का गोला
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
Diwali या Chhath Puja में घर जाने के लिए नहीं मिली टिकट? अब भी है मौका, इस तरीके से कर लें कंफर्म सीट की बुकिंग
3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
3 Exercises, जो 3 महीने में शरीर से निचोड़ देंगे यूरिक एसिड, 7 mg/dL से भी हाई लेवल होगा नार्मल
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
जिसने बदली लद्दाख की तस्वीर, अब उसी पर हिंसा भड़काने का आरोप, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं Sonam Wangchuk
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
दुनिया के 11 देशों से गुजरती है ये एक नदी, जानें 6690 किलोमीटर लंंबी इस नदी का नाम
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
Triumph जल्द लॉन्च कर सकती है 350cc Bikes, जानिए क्या होगी GST 2.0 के बाद इसकी कीमत, कैसा रहेगा लुक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE