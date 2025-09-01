एक गलती और माफी, पवन सिंह के किस कदम ने जीता अंजलि राघव का दिल

Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण

Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

चेन्नई में बादल फटने के बाद पुडुचेरी में अलर्ट; भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते आपातकालीन सेवाएं तैयार

नौकरी के साथ भी कर सकते हैं ये 5 बिजनेस, बिल्कुल भी न करें देरी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Earthquake: अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

अफगानिस्तान में भूकंप से 9 लोगों की मौत, दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस हुए झटके

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

देश के कई राज्यों में बारिश, 7 राज्यों में अलर्ट जारी, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड

Delhi-NCR Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

आज दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भारी बारिश का IMD का अलर्ट, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात

Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी

Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Country के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

एक गलती और माफी, पवन सिंह के किस कदम ने जीता अंजलि राघव का दिल

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव के बीच का विवाद अब खत्म हो गया है. एक वायरल वीडियो में पवन सिंह द्वारा अंजलि राघव की कमर को छूने पर हंगामा मच गया था. विवाद बढ़ने पर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 01, 2025, 06:24 AM IST

एक गलती और माफी, पवन सिंह के किस कदम ने जीता अंजलि राघव का दिल

 पवन - अंजली

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

 भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह एक गाने की शूटिंग के दौरान हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते नजर आए. इस वीडियो को लेकर काफी विवाद हुआ और पवन सिंह की जमकर आलोचना हुई. लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है. पवन सिंह ने अपनी गलती मानी और अंजलि राघव से माफी मांगी है, जिसे अंजलि ने बड़े दिल से स्वीकार कर लिया है.

 क्या था पूरा मामला

दरअसल, यह मामला एक गाने की शूटिंग के दौरान का है. मंच पर एक इवेंट प्रमोशन के दौरान एक वीडियो क्लिप में पवन सिंह, अंजलि राघव के साथ डांस करते नजर आ रहे थे. डांस के दौरान पवन सिंह ने अंजलि राघव की कमर को छू लिया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ. लोगों ने पवन सिंह के इस व्यवहार को गलत बताया और उन पर जमकर गुस्सा निकाला. कुछ लोगों ने तो इसे जानबूझकर की गई हरकत भी कहा, जिसके बाद यह विवाद और बढ़ गया.

यह भी पढ़ें: 'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

पवन सिंह ने मांगी माफी, कहा- 'अनजाने में हुई गलती'

बढ़ते विवाद को देखते हुए पवन सिंह ने इस मामले पर सफाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अंजलि राघव और उनके फैंस से माफी मांगी. पवन सिंह ने कहा कि यह सब जानबूझकर नहीं हुआ, बल्कि गाने की शूटिंग के दौरान हुई एक गलती थी. उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और वह हर महिला कलाकार का सम्मान करते हैं. पवन सिंह ने अपनी पोस्ट में अंजलि राघव को एक अच्छी कलाकार बताया और उनसे माफी मांग लिया है. इस बीच पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने भी सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की.  उन्होंने आरोप लगाया कि पवन पिछले कई महीनों से उनसे संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं, और इन्हीं सब वजहों से उन्हें आत्महत्या जैसे कदम सोचने पर मजबूर कर दिया है. 

अंजलि राघव ने बड़े दिल से किया माफ

पवन सिंह की माफी के बाद अंजलि राघव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी. अंजलि ने अपनी पोस्ट में कहा कि उन्होंने पवन सिंह को माफ कर दिया है. उन्होंने लिखा कि हर इंसान से गलती हो सकती है और जब कोई अपनी गलती मानता है तो उसे माफ कर देना चाहिए. अंजलि ने पवन सिंह को एक महान कलाकार बताया और कहा कि वह उनके साथ काम करके खुश हैं. साथ ही साथ उन्होंने यह भी लिखा कि क्या आपको लगता है कि मैंने खुशी में हंसकर इसका स्वागत किया? किसी को पब्लिक में बिना उनकी सहमति के छूना बिल्कुल गलत है… मैं अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी .

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात
White Collar Jobs और Blue Collar Jobs में क्या अंतर है? समझिए हर एक बात
Numerology: पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी
पति की प्रेमिका, दोस्त और पत्नी का कॉम्बो होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, लेकिन सास-ननद की आंखों की किरकिरी भी
Global Peace Index 2025: दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Countries के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में टॉप 10 में आते हैं इन Country के नाम, जानें क्या है भारत की रैंकिंग
Women's Health: शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण
शरीर में सूजन-कमजोरी और लूज मसल्स प्रोटीन की कमी का है संकेत, महिलाओं में दिखते हैं ये और भी लक्षण
 54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा
54321 ग्राउंडिंग टेक्निक से स्ट्रेस-एंग्जाइटी तुरंत होगी दूर, दिमाग शांत और स्थिर होने लगेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE