धनुष, ममूटी और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल ड्रामा का शानदार मिश्रण है.

रेटिंग: ⭐⭐⭐⭐ (4/5)

कलाकार: धनुष, ममूटी, साई पल्लवी, श्रीलीला, नसीरुद्दीन शाह व अन्य

निर्देशक: राजकुमार पेरियासामी

जॉनर: इमोशनल ड्रामा, क्राइम थ्रिलर

रिलीज डेट: 20 नवंबर 2026

धनुष, ममूटी और साई पल्लवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ओम: ऑपरेशन मोल' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फिल्म का पहला रिव्यू सामने आने के बाद इसकी कहानी, कलाकारों के प्रदर्शन और एक्शन सीक्वेंस को लेकर चर्चा तेज हो गई है. यह फिल्म कितनी असरदार है और क्या दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने का दम रखती है, आइए जानते हैं.

'ओम: ऑपरेशन मोल' एक बड़े कैनवास पर तैयार की गई एक्शन-सस्पेंस थ्रिलर है, जिसमें स्टार पावर के साथ मनोरंजन का भरपूर डोज देने की कोशिश की गई है. धनुष, ममूटी और साई पल्लवी की तिकड़ी फिल्म को खास बनाती है. तीनों कलाकार अपनी अलग-अलग खूबियों के जरिए कहानी में जान डालते हैं. फिल्म की स्केल, एक्शन और रहस्य का मेल इसे एक आकर्षक थिएट्रिकल पैकेज बनाता है.

अभिनय: धनुष का एक्शन अंदाज और ममूटी का दबदबा

धनुष इस फिल्म में अपने एक अलग ही अंदाज में नजर आते हैं. उनका रफ लुक, स्क्रीन पर पकड़ और एक्शन दृश्यों में दिखाई देने वाली ऊर्जा उन्हें कहानी का प्रमुख आकर्षण बनाती है. खास बात यह है कि वह सिर्फ मारधाड़ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भावनात्मक दृश्यों में भी अपने किरदार को प्रभावी तरीके से पेश करते हैं. उनका यह अवतार निश्चित रूप से प्रशंसकों को पसंद आएगा.

ममूटी की बात करें तो पर्दे पर उनकी मौजूदगी ही दृश्यों का वजन बढ़ा देती है. उनके किरदार में एक खास किस्म का रहस्य और अधिकार दिखाई देता है. संवाद अदायगी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक, वह अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल करते हैं. धनुष के साथ उनकी जुगलबंदी फिल्म के सबसे दिलचस्प पहलुओं में शामिल है.

साई पल्लवी भी अपने सशक्त अभिनय से प्रभावित करती हैं. एक निडर और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में वह किरदार की गंभीरता को बखूबी आत्मसात करती हैं. उनकी सहज अदाकारी और भावनात्मक अभिव्यक्ति उन्हें बाकी कलाकारों से अलग पहचान देती है. श्रीलीला अपनी उपस्थिति से कहानी में नई ऊर्जा जोड़ती हैं, वहीं नसीरुद्दीन शाह अपने अनुभवी अभिनय से फिल्म के प्रभाव को और गहरा करते हैं.

निर्देशन और पटकथा: रहस्य के साथ एक्शन का रोमांच

'अमरन' जैसी फिल्म से अपनी पहचान मजबूत करने वाले निर्देशक राजकुमार पेरियासामी इस बार दर्शकों को अपराध, गुप्त मिशन और लाल चंदन की अवैध तस्करी की दुनिया में ले जाते हैं. कहानी का आधार दिलचस्प है और इसमें अंडरकवर ऑपरेशन के जरिए सस्पेंस पैदा करने की अच्छी गुंजाइश दिखाई देती है.

निर्देशक ने कहानी को सिर्फ एक्शन तक सीमित रखने के बजाय किरदारों के निजी संघर्ष और भावनात्मक पहलुओं को भी जगह दी है. कई दृश्य बड़े पर्दे पर अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं और कहानी के बीच आने वाले अप्रत्याशित मोड़ उत्सुकता बनाए रखते हैं.

फिल्म की तकनीकी टीम ने इसके विजुअल अनुभव को प्रभावशाली बनाने में अहम भूमिका निभाई है. साई अभ्यंकर का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर खासकर एक्शन और तनाव से भरे दृश्यों में कहानी के असर को बढ़ाते हैं.

कैमरे का काम भी उल्लेखनीय है. जंगलों के प्राकृतिक विस्तार, वहां की दुर्गम परिस्थितियों और रहस्यमयी वातावरण को खूबसूरती से फिल्माया गया है. फिल्म के एक्शन दृश्यों में इस्तेमाल किए गए सिंगल-टेक शॉट्स विशेष आकर्षण हैं. इन दृश्यों में कैमरा मूवमेंट और एक्शन की निरंतरता दर्शकों को घटनाओं के बीच होने का एहसास कराती है. एक्शन डिजाइन, एडिटिंग और विजुअल ट्रीटमेंट मिलकर फिल्म को बड़े पर्दे के अनुकूल अनुभव प्रदान करते हैं.

देखें या नहीं?

अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं, जिनमें बड़े सितारे, दमदार एक्शन, गहरे रहस्य और लगातार बदलते घटनाक्रम देखने को मिलें, तो 'ओम: ऑपरेशन मोल' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर होनी चाहिए.

धनुष का आक्रामक एक्शन अवतार, ममूटी का अनुभवी अभिनय और साई पल्लवी की सहज अदाकारी फिल्म को देखने की ठोस वजह देते हैं. कुछ हिस्सों में पटकथा की रफ्तार धीमी पड़ती है, लेकिन इसका समग्र सिनेमाई प्रभाव कमजोर नहीं होता. यह फिल्म खासतौर पर उन दर्शकों को पसंद आ सकती है, जो बड़े पर्दे पर भव्य एक्शन और सस्पेंस का आनंद लेना चाहते हैं.

फाइनल वर्डिक्ट

'ओम: ऑपरेशन मोल' स्टार पावर, शानदार परफॉर्मेंस और दमदार एक्शन का प्रभावशाली कॉम्बिनेशन है. फिल्म में कुछ कमियां जरूर हैं, लेकिन कलाकारों का प्रदर्शन और तकनीकी भव्यता इसकी खूबियों को ज्यादा मजबूत बनाते हैं. धनुष का नया अंदाज, ममूटी का करिश्मा और साई पल्लवी की दमदार मौजूदगी इस फिल्म को एक अच्छा थिएट्रिकल एंटरटेनर बनाती है.

रेटिंग: 4/5 स्टार्स.

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