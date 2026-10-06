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एक्शन से ड्रामा तक.. OTT पर इस हफ्ते होगा फुल ऑन धमाका, आ रही हैं ये फिल्में

OTT Releases This Week: अक्टूबर में इस हफ्ते आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने के लिए मिलेगा. एक्शन, हॉरर, ड्रामे का जबदस्त डोज मिलने वाला है.

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Ritika

Updated : Oct 06, 2026, 06:09 PM IST

एक्शन से ड्रामा तक.. OTT पर इस हफ्ते होगा फुल ऑन धमाका, आ रही हैं ये फिल्में

 OTT पर रिलीज होंगी ये फिल्में (Image Credit: instagram)

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OTT Releases This Week: अगर आप ओटीटी लवर्स हैं तो आपका अक्टूबर का ये आने वाला हफ्ता काफी एंटरटेनिंग होने वाला है. इस हफ्ते आपको एक्शन से ड्रामा तक काफी कुछ मिलने वाला है. कई फिल्में और सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने वाली है. आपको बिल्कुल इसको मिस नहीं करना चाहिए. 

अगर आप भी उनमें से एक हैं, जिनको एक्शन, हॉरर, ड्रामा और हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता बेस्ट होने वाला है. ओटीटी पर कंटेंट की कमी इस हफ्ते तो बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है. कौन-कौन सी फिल्में आपको देखने के लिए मिलेगी बताते हैं. 

इस हफ्ते OTT पर रिलीज होंगी ये फिल्में और सीरीज

1.  रिपोर्टिंग लाइव

'रिपोर्टिंग लाइव' इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही है. यह फिल्म 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. यह एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर फिल्म है. इसमें परिणीति चोपड़ा, देवेन भोजानी, अमोल पालेकर, आदिल हुसैन, शेखर सुमन जैसे कलाकार नजर आएंगे, जिसमें परिणीति चोपड़ा एक यंग जर्नलिस्ट और देवेन भोजानी उनके कैमरामैन की भूमिका में हैं. 

यह कहानी एक ऐसे पत्रकार पर है, जो ताकतवर और खतरनाक अवैध रेत नेटवर्क का पर्दाफाश करना चाहता है. इस कहानी में जैसे-जैसे पूरा मामला सामने आता है, तो सच का पता लगा पाना काफी मुश्किल हो जाता है. समय के साथ उनके लिए परिस्थितियां बेहद जानलेवा और जोखिम भरी होने लग जाती है. 

इस कहानी में आपको पर्दे के पीछे की पत्रकारिता, खबरों की तलाश और रिपोर्टिंग के दौरान आने वाली चुनौतियों को कैसे-कैसे पार किया जाता है ये सभी कहानी देखने के लिए मिलेगी. इसमें रियल वर्ल्ड से जुड़ी कहानियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं. अगर आपको भी 'रिपोर्टिंग लाइव' पत्रकारिता से जुड़ी कहानी को जानना पसंद है, तो आप इस फिल्म को अपनी वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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फिल्म का निर्देशन ध्रुव त्रिपाठी ने किया है. मिहिर जाधव और ध्रुव त्रिपाठी दोनों ने मिलकर इस कहानी को लिखा है. अगर आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा है, तो जरूर देखना चाहिए. 2 मिनट 2 सेकंड का यह ट्रेलर आपको बार-बार देखने के लिए मजबूर कर देगा. 

2. एनिमल्स

'एनिमल्स' एक अमेरिकी क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो इस हफ्ते 9 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी. इस फिल्म में बेन एफ्लेक, कैरी वाशिंगटन, जिलियन एंडरसन, स्टीवन येउन, एड्रियाना पाज और लुइस गेरार्डो मेंडेज जैसे कलाकारों ने भूमिका निभाई है. 

बेन एफ्लेक ने मेयर पद के उम्मीदवार मार्क किम्बाल का किरदार निभाया और केरी वॉशिंगटन ने उनकी पत्नी एबिगेल का किरदार निभाया है. इस फिल्म की कहानी एक ऐसे खुशहाल परिवार की है, जिसमें अचानक से हलचल देखने के लिए मिलती है. उनकी लाइफ तब बदल जाती है जब फिरौती के लिए उनके छोटे बेटे को अचानक गायब कर दिया जाता है. अब देखना ये होगा कि आगे कहानी में नया मोड़ क्या आएगा?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ये फिल्म उनके लिए एकदम बेस्ट रहेगी, जिनको वाइल्डलाइफ से जुड़ी चीजों को जानना पसंद होता है. फिल्म देखने से पहले आप इसका ट्रेलर जरूर देखें. कहानी के बीच-बीच में आपको कई रहस्य भी देखने के लिए मिल सकते हैं. हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्म मेकर बेन एफ्लेक ने इस फिल्म का निर्देशन किया है. 

3.  इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर

'इनसिडियस: आउट ऑफ द फर्दर' ये एक मशहूर हॉरर फिल्म फ्रेंचाइजी 'इनसिडियस' की छठी फिल्म है. 21 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म के निर्देशक जैकब चेज हैं. इसमें अमेलिया ईव, आइलैंड ऑस्टिन, ब्रैंडन पेरिया, लिन शाये ने अहम भूमिका निभाई है. 

इस फिल्म की कहानी जेम्मा नाम की एक सिंगल मदर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी छोटी बेटी के साथ बचपन के पुराने घर में जाती है. ये कहानी डरावनी होने वाली है. अगर आपको हॉरर फिल्में देखना पसंद है, तो आप इस फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं.  यह फिल्म 6 अक्टूबर को प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर आप देख सकते हैं.

इस फिल्म में हर कदम-कदम पर आपको नए-नए मोड़ देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगे. ओटीटी पर हॉरर फिल्मों की अपनी अलग ऑडियंस है. ऐसे में 'इनसिडियस: इनटू द फर्दर' की डिजिटल रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोग इसकी खूब चर्चे भी कर रहे हैं.

4. स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे

अगर आप भी ओटीटी पर इस हफ्ते कुछ धमाकेदार सा देखना चाहते हैं, तो आप 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' को देख सकते हैं. ये 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. अब ये ओटीटी पर आने के लिए तैयार है. यह फिल्म 6 अक्टूबर से प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी पर आप देख सकते हैं. 

स्पाइडर-मैन की फिल्मों को देखना लोगों को खूब पसंद है. इसका हमेशा से ही एक जबरदस्त क्रेज भी देखने को मिला है. इस तरह की फिल्मों को बड़े पर्दे के बाद ओटीटी पर देखने का अपना ही एक अलग मजा है. फिल्म की डिजिटल रिलीज के बाद अब लोग इसे अपनी सुविधा के हिसाब से घर बैठे आराम से देख पाएंगे.

 

इस फिल्म के निर्देशक डेस्टिन डैनियल क्रेटन हैं और टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया, मार्क रफालो, जॉन बर्न्थॉल, जैकब बैटलन, सैडी सिंक, फ्लोरेंस पुघ, माइकल मैंडो, ट्रामेल टिलमैन,  मार्विन जोन्स जैसे कलाकारों ने मुख्य भूमिका निभाई है. 

ये फिल्म रेंटल हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में हैं. अगर आपको भी स्पाइडर मैन की मूवी देखना पसंद है, तो आप इसको जरूर देखें. 

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