कौन था हुसैन उस्तरा, जिसके खौफ से थर-थर कांपता था दाऊद इब्राहिम, शाहिद कपूर की 'O Romeo' में दिखेगी झलक!

Shahid Kapoor in O Romeo: विशाल भारद्वाज के डारेक्शन में बनी फिल्म 'ओ रोमियो' का टीजर रिलीज होती है सुर्खियों में छा गया है. टीचर में शाहिद कपूर खूंखार और वायलेंट अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म वैलेंटाइन वीक में 13 फरवरी को रिलीज होगी. इस टीजर को देखने के बाद ऑडियंस का जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह एक लाइन 'सच्ची घटनाओं से प्रेरित'. जिसके बाद लोगों में यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि किसके रियल करेक्टर को फिल्म में दर्शाया गया है.

फिल्म का टीजर देखकर लोग इसे मुंबई के मशहूर गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित बता रहे हैं. एक समय मुंबई में हुसैन उस्तरा का बड़ा नाम था, जिससे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी खौफ खाता था. वह दाऊद का कट्टर दुश्मन माना जाता था. उस्तरा का असली नाम हुसैन शेख था. उस्तरा तो उसे एक हिंसक लड़ाई के बाद मिला था. जिसमें उसने अपने दुश्मन के शरीर पर उस्तरे से इतने वार किए कि देखकर लोगों की रूह कांप गई.

16 साल की उम्र में बन गया अपराधी

हुसैन उस्तरा ने 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था, जो कुछ ही समय में मुंबई का बड़ा गैंगस्टर बन गया. उसने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जंग छेड़ दी और मुंबई के पायधुनी इलाके में उसका दबदबा था. वह अपने दुश्मनों पर बंदूक से कम, उस्तरा से ज्यादा वार करता था. उनके शरीर पर उस्तरा से इतने बड़े चीरा लगाता कि डॉक्टर भी ऑपरेशन नहीं कर पाते.

क्यों बता रहे उस्तरा की असली कहानी?

दरअसल, 'डोंगरी टू दुबई', 'माई नेम इज़ अबू सलेम' के राइटर एस. हुसैन जैदी ने 'द सोर्स' में हुसैन उस्तरा की कहानी बताई थी. उन्होंने बताया था कि कैसे हुसैन शेख ने छोटी सी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा. कुछ ही सालों में उसने बॉम्बे (आज मुंबई) के पायधुनी इलाके में अपना दबदबा बना लिया और सीधी दाऊद इब्राहिम से जंग छेड़ दी थी.

सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि O' Romeo की कहानी हुसैन उस्तरा, सपना दीदी और दाऊद इब्राहिम की जिंदगी पर आधारित है. शाहिद कपूर हुसैन उस्तरा का किरदार निभा रहे हैं.

'ओ रोमियो' में ग्लैमर का तड़का

फिल्म की कहानी विशाल भारद्वाज ने लिखी है. जिसमें उन्होंने प्यार, दर्द और इमोशन का टच भी दिया है. पिक्चर थ्रिल से भरी है. फिल्म में नाना पाटेकर, तृप्ति डिमरी, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया नजर आने वाली हैं. अविनाश तिवारी का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन फिल्म में देखने लायक होगा.

