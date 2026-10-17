नायरा बनर्जी ने शेयर की दुर्गा पूजा की खास यादें, काजोल-रानी मुखर्जी के पंडाल की तारीफ में कही ये बड़ी बात

Nyrraa M Banerji: दुर्गा पूजा के मौके पर नायरा बनर्जी ने अपनी पुरानी बातों को शेयर किया है और साथ ही साथ काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में भी जमकर तारीफ की है.

नायरा बनर्जी ने काजोल-रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल की तारीफ की. (Image Credit: Bollywood Life)

नायरा बनर्जी ने दुर्गा पूजा से जुड़ी अपनी खास यादों को शेयर किया.

काजोल-रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल की नायरा ने तारीफ की.

मुंबई के सेलिब्रिटी दुर्गा पूजा पंडालों की रौनक को बढ़ा देते हैं.

एक दिन में कई पंडाल पर जाती हैं नायरा

दुर्गा पूजा के प्रति उनका खास लगाव काफी गहरा है.

Nyrraa M Banerji: दुर्गा पूजा एक्ट्रेस नायरा बनर्जी के दिल के काफी करीब है और साथ ही साथ इस उत्सव की उनकी जिंदगी में एक खास जगह है. दुर्गा पूजा उनके लिए त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और उत्साह से जुड़ा एक खास पर्व है. इस त्योहार का इंतजार वो हर साल करती हैं.

दुर्गा पूजा में आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सितारों तक में रौनक देखने के लिए मिलती हैं. हर जगह केवल खुशी का माहौल होता है. मुंबई में होने वाली दुर्गा पूजा की रौनक का अपना एक अलग ही मजा है. आपको बता दें एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी कई यादों को शेयर किया है और साथ ही साथ काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा पंडाल के बारे में भी बड़ी बात कही हैं.

दुर्गा पूजा को लेकर एक्साइटेड हैं नायरा बनर्जी

'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान नायरा बनर्जी ने दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह जताया है. उन्होंने दुर्गा पूजा से जुड़े अपने किस्सों को भी साझा किया है. एक्ट्रेस ने बताया ये त्योहार उनके लिए बड़ा ही खास है. वो इसके लिए पूरे सालभर तक का इंतजार करती हैं. उन्होंने आगे कहा है कि मां धरती पर आती हैं, तो हमको नॉनवेज खाने का मौका मिलता है. साथ ही साथ कई सारे पाठ भी होते हैं.

दुर्गा पूजा के दौरान हमें चारों तरफ रौनक, सजावट, कपड़े, डांस-गानें, तरह-तरह के पकवान इस त्योहार को और ज्यादा खास बना देते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मैं अपनी मां और दोस्तों के साथ में खूब इन दिनों को एंजॉय करती हूं. आगे कहा कि मैं मुंबई से हूं और कोलकाता जाना हो नहीं पाता है, लेकिन हम लोग यहां भी उसी तरह से त्योहार को मनाते हैं.

नायरा बनर्जी ने आगे बताया है कि यहां के बंगाली लोगों ने क्लचर को बेहद खूबसूरती तरीके से आगे बढ़ाया है. यहां पर हर जगह-जगह खूबसूरत अंदाज में त्योहार मनाते लोग नजर आ जाएंगे.

एक दिन में कितने पंडाल में जाती हैं नायरा?

इंटरव्यू में बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि एक दिन में कितने पंडाल में जाती हैं? उन्होंने कहा कि 3-4 पंडाल में मैं जाती हूं. मैं सुबह से चली जाती हूं और वहां पर भोग भी खाती हूं. मैं भगवान पर फूलों को चढ़ाती हूं. उन्होंने आगे बताया है कि मां के भोग के लिए तरह-तरह के खास पकवान को बनाया जाता है.

त्योहार के दौरान नायरा को सजने-संवरने का काफी शौक हैं. रात के समय वो अलग-अलग आउटफिट्स को पहनती हैं और इस त्योहार का भरपूर आनंद लेती हैं. जगह-जगह खूबसूरत अंदाज में सजे पंडाल देखने के लिए मिलते हैं.

दुर्गा पूजा में बचपन के किस्से

इंटरव्यू में जब नायरा से पूछा गया कि दुर्गा पूजा में कभी आपने डांस किया है उन्होंने बचपन के किस्सों को बताया है. उन्होंने बताया मैंने बचपन में भरतनाट्यम किया है. बचपन में खूब किया है लेकिन अब नहीं कर पाते हैं. अब हम हर जगह गेस्ट बनकर जाते हैं.

नायरा ने कहा दुर्गा पूजा के दौरान घर वाले कुछ भी खरीदने से नहीं रोकते थे, जो पसंद आता था वो दिला देते थे. मैंने तो बचपन में तरह-तरह के फूड्स को खाया है. उन्होंने कहा है कि मुंबई में अब तो हर जगह-जगह से फूड्स, कपड़े आते हैं.

काजोल-रानी मुखर्जी के पंडाल की नायरा ने की तारीफ

नायरा से पूछा कि आप काजोल-रानी मुखर्जी के पंडाल को किस तरह से देखती हैं और ये कितना जरूरी है? तो उन्होंने कहा काजोल और रानी मुखर्जी हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर पारंपरिक बंगाली अंदाज में पूजा का आयोजन करती हैं. पंडाल में वो सभी को आमंत्रित करती हैं.



काजोल-रानी मुखर्जी का बाउंड काफी मजबूत नजर आता है. लोगों को उन दोनों की जोड़ी खूब पसंद भी आती है. नायरा ने कहा दोनों की नोक-झोक भी लोगों को पसंद आती है. उन्होंने कहा मैं वहां पर हर साल जाती हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है.

नायरा ने बताया मन को शांत रखने के लिए क्या करें?

नायरा ने बताया पूजा करने से हमारे आस-पास की नेगिटिव बातें सारी दूर हो जाती हैं और इन त्योहारों में मन भी काफी शांत रहता है. इस त्योहार की वाइब ही काफी अलग होती है. अंदर एक अलग ही मजबूती वाली वाइव देखने के लिए मिलती है.

काजोल और रानी मुखर्जी का बंगाली अंदाज

काजोल और रानी मुखर्जी अक्सर दुर्गा पूजा के दौरान पारंपरिक साड़ी और बंगाली लुक में नजर आती हैं. लोगों को दोनों का खास अंदाज काफी पसंद भी आता है. दोनों एक्ट्रेसेज का मां दुर्गा के प्रति आस्था और पूजा के प्रति उत्साह देख फैंस भी देखते रह जाते हैं.

इस त्योहार में सभी लोग साथ में मिलकर पूजा करते हैं और आपस में मिलते-जुलते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके दुर्गा पूजा लुक और पंडाल की तस्वीरें तेजी से वायरल होती हैं.

नायरा बनर्जी का ट्रेडिशनल अंदाज

नायरा बनर्जी ने बताया कि नौ दिनों में अलग-अलग पारंपरिक कपड़ों को पहनना काफी पसंद करती हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जो साड़ी पहनी है वो उनकी मम्मी की पुरानी साड़ी हैं. उनके लिए दुर्गा पूजा सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि भावनाओं और यादों से जुड़ा त्योहार है, जिसको वो पूरी आस्था के साथ में मनाती हैं.

दुर्गा पंडाल में सितारों की रौनक

काजोल और रानी मुखर्जी के दुर्गा पूजा के दौरान मुंबई में कई सितारे वहां पर आते हैं और रौनक लगी रहती है. पूजा के दौरान सेलिब्रिटी स्टार्स का पारंपरिक अंदाज भी देखने लायक होता है. फैंस को भी खूब पसंद आता है. काजोल और रानी मुखर्जी की तस्वीरें तो हर साल सोशल मीडिया पर चर्चा में भी रहती है. लोगों की नजरें वहीं टिक जाती हैं.

