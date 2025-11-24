सनी या बॉबी नहीं, धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे बायोपिक में वही निभाए उनका किरदार

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहींं रहे. उनके बेटे सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दे दी है. लेकिन क्या आपको पता है धर्मेंद्र अपनी बायोपिक में सनी या बॉबी को नहीं इस हीरो को चाहते थे कि वो उनका किरदार अदा करें.

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने करियर में जितनी लोकप्रियता पाई उतनी आज के दौर में कम ही कलाकारों के हिस्से आती है. उनका स्टारडम, देसी करिश्मा और रग्ड पर्सनैलिटी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है. ऐसे में जब बात उनकी बायोपिक की होती है, तो अक्सर एक ही सवाल उठता है. आख़िर वह कौन-सा कलाकार है जो पर्दे पर सच्चा ही-मैन बन सकता है?

भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र वह नाम थे जो केवल स्टार नहीं, बल्कि एक युग के प्रतिनिधि माने जाते थे. लोगों को लंबे समय तक यह लगता रहा कि अगर कभी धर्मेंद्र की बायोपिक बनेगी तो उसमें उनके बेटे सनी देओल या बॉबी देओल ही उन्हें निभाएंगे. लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है. धर्मेंद्र जिस अभिनेता को अपनी जीवनी का हीरो बनते देखना चाहते थे, वह उनकी फैमिली से बाहर का एक सुपरस्टार है.

तो आखिर किसे मानते थे अपनी असली कॉपी?

धर्मेंद्र का मानना था कि उनकी बायोपिक में जो किरदार उन्हें पर्दे पर निभाए, उसमें वही “मर्दाना पर्सनैलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और सादगी” हो, जिसके जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. उनके मुताबिक, यह गुण जिस एक्टर में सबसे ज्यादा थे, वह थे. वह एक्टर जिसे धर्मेंद्र कहते थे अपनी ‘कॉपी’

एक पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो वह चाहते हैं कि सलमान खान उनका किरदार निभाएं. धर्मेंद्र का मानना था कि सलमान में वही तीखापन, वही मासूमियत और वही मर्दाना चार्म है जो उनके करियर के शुरुआती दिनों में था. उन्होंने यह भी कहा कि सलमान का स्क्रीन पर दिखने वाला इमोशनल इंटेंसिटी + फिजिकल अपील उनके हीमैन अवतार से मेल खाती है.

धर्मेंद्र की यह राय इसलिए भी खास थी क्योंकि वे सनी या बॉबी को नहीं, बल्कि एक बाहरी कलाकार को यह सम्मान दे रहे थेजो उनकी ईमानदारी और व्यापक सोच को दर्शाता है.

क्यों हृथिक फिट बैठते हैं ही-मैन की बायोपिक में

धर्मेंद्र के करियर में दो चीजें बहुत मजबूत रहीं, फिटनेस और एक्शन का स्वैग. साथ में इमोशनल डेप्थ और रोमांटिक स्क्रीन प्रेज़ेंस और ये सब सलमान में उनको दिखती थीं. उनका बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल एक्सप्रेशन, और "लार्जर दैन लाइफ" पर्सोना उन्हें धर्मेंद्र की बायोपिक के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस बनाता है. धर्मेंद्र ने कहा था कि “अगर कोई मेरी जवानी से मेल खा सकता है, तो वह सलमान है.”

धर्मेंद्र: एक विरासत, जिसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं

धर्मेंद्र की लाइफ एक फिल्म की तरह है. संघर्ष, रोमांस, सुपरहिट्स, एक्शन, दोस्तियां, फैमिली… सब कुछ. अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी. और धर्मेंद्र खुद जिस अभिनेता को अपना परफेक्ट प्रतिनिधि बताते हैं—वह बात इसे और भी स्पेशल बना देती है.

सनी या बॉबी क्यों नहीं?

आम तौर पर लोग मान लेते हैं कि किसी सुपरस्टार की बायोपिक में उनके बेटे ही सबसे बेहतर रहते हैं. लेकिन धर्मेंद्र के मामले में फैंस का नजरिया बिल्कुल अलग रहा है. सनी और बॉबी दोनों ही शानदार कलाकार हैं, पर फैंस का कहना है कि धर्मेंद्र के यंग ही-मैन अवतार—‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘शोले’, ‘धरम-वीर’ वाला जो देसी एटिट्यूड, फ्रेश मासूमियत और चुलबुलापन था. वह सलमान जैसे कलाकार ही उतार सकते हैं.

यह भी तथ्य है कि सलमान और धर्मेंद्र के बीच पारिवारिक रिश्ता भी बेहद मजबूत है. सलमान, देओल परिवार के बेहद करीब रहे हैं और धर्मेंद्र उन्हें हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार देते आये हैं. यही वजह है कि फैंस इसे “फिल्मी नहीं, emotional कनेक्शन” मानते हैं.

क्या सच में बायोपिक बनेगी?

फिलहाल धर्मेंद्र की बायोपिक को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी विरासत और आज की युवा पीढ़ी में उनकी पकड़ को देखते हुए यह माना जाता है कि अगर कभी यह फिल्म बनेगी, तो यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी बायोपिक में से एक होगी.