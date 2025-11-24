FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर उमा भारती का पलटवार, सीएम ममता बनर्जी को दी चेतावनी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी

जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

सनी या बॉबी नहीं, धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे बायोपिक में वही निभाए उनका किरदार

धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहींं रहे. उनके बेटे सनी देओल ने पिता को मुखाग्नि दे दी है. लेकिन क्या आपको पता है धर्मेंद्र अपनी बायोपिक में सनी या बॉबी को नहीं इस हीरो को चाहते थे कि वो उनका किरदार अदा करें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 24, 2025, 02:32 PM IST

सनी या बॉबी नहीं, धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे बायोपिक में वही निभाए उनका किरदार

धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने करियर में जितनी लोकप्रियता पाई उतनी आज के दौर में कम ही कलाकारों के हिस्से आती है. उनका स्टारडम, देसी करिश्मा और रग्ड पर्सनैलिटी कई पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है. ऐसे में जब बात उनकी बायोपिक की होती है, तो अक्सर एक ही सवाल उठता है. आख़िर वह कौन-सा कलाकार है जो पर्दे पर सच्चा ही-मैन बन सकता है?

भारतीय सिनेमा में धर्मेंद्र वह नाम थे जो केवल स्टार नहीं, बल्कि एक युग के प्रतिनिधि माने जाते थे. लोगों को लंबे समय तक यह लगता रहा कि अगर कभी धर्मेंद्र की बायोपिक बनेगी तो उसमें उनके बेटे सनी देओल या बॉबी देओल ही उन्हें निभाएंगे. लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है. धर्मेंद्र जिस अभिनेता को अपनी जीवनी का हीरो बनते देखना चाहते थे, वह उनकी फैमिली से बाहर का एक सुपरस्टार है.

धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे

तो आखिर किसे मानते थे अपनी असली कॉपी?

धर्मेंद्र का मानना था कि उनकी बायोपिक में जो किरदार उन्हें पर्दे पर निभाए, उसमें वही “मर्दाना पर्सनैलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और सादगी” हो, जिसके जरिए उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. उनके मुताबिक, यह गुण जिस एक्टर में सबसे ज्यादा थे, वह थे. वह एक्टर जिसे धर्मेंद्र कहते थे अपनी ‘कॉपी’

एक पुराने इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो वह चाहते हैं कि सलमान खान उनका किरदार निभाएं. धर्मेंद्र का मानना था कि सलमान में वही तीखापन, वही मासूमियत और वही मर्दाना चार्म है जो उनके करियर के शुरुआती दिनों में था. उन्होंने यह भी कहा कि सलमान का स्क्रीन पर दिखने वाला इमोशनल इंटेंसिटी + फिजिकल अपील उनके हीमैन अवतार से मेल खाती है.

धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे

धर्मेंद्र की यह राय इसलिए भी खास थी क्योंकि वे सनी या बॉबी को नहीं, बल्कि एक बाहरी कलाकार को यह सम्मान दे रहे थेजो उनकी ईमानदारी और व्यापक सोच को दर्शाता है.

क्यों हृथिक फिट बैठते हैं ही-मैन की बायोपिक में

धर्मेंद्र के करियर में दो चीजें बहुत मजबूत रहीं, फिटनेस और एक्शन का स्वैग. साथ में इमोशनल डेप्थ और रोमांटिक स्क्रीन प्रेज़ेंस और ये सब सलमान में उनको दिखती थीं. उनका बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल एक्सप्रेशन, और "लार्जर दैन लाइफ" पर्सोना उन्हें धर्मेंद्र की बायोपिक के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस बनाता है. धर्मेंद्र ने कहा था कि “अगर कोई मेरी जवानी से मेल खा सकता है, तो वह सलमान है.”

धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे

धर्मेंद्र: एक विरासत, जिसे पर्दे पर उतारना आसान नहीं

धर्मेंद्र की लाइफ एक फिल्म की तरह है. संघर्ष, रोमांस, सुपरहिट्स, एक्शन, दोस्तियां, फैमिली… सब कुछ. अगर कभी उनकी बायोपिक बनती है, तो यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी. और धर्मेंद्र खुद जिस अभिनेता को अपना परफेक्ट प्रतिनिधि बताते हैं—वह बात इसे और भी स्पेशल बना देती है.

सनी या बॉबी क्यों नहीं?

आम तौर पर लोग मान लेते हैं कि किसी सुपरस्टार की बायोपिक में उनके बेटे ही सबसे बेहतर रहते हैं. लेकिन धर्मेंद्र के मामले में फैंस का नजरिया बिल्कुल अलग रहा है. सनी और बॉबी दोनों ही शानदार कलाकार हैं, पर फैंस का कहना है कि धर्मेंद्र के यंग ही-मैन अवतार—‘मेरा गांव मेरा देश’, ‘शोले’, ‘धरम-वीर’ वाला जो देसी एटिट्यूड, फ्रेश मासूमियत और चुलबुलापन था. वह सलमान जैसे कलाकार ही उतार सकते हैं.

यह भी तथ्य है कि सलमान और धर्मेंद्र के बीच पारिवारिक रिश्ता भी बेहद मजबूत है. सलमान, देओल परिवार के बेहद करीब रहे हैं और धर्मेंद्र उन्हें हमेशा अपने बेटे जैसा प्यार देते आये हैं. यही वजह है कि फैंस इसे “फिल्मी नहीं, emotional कनेक्शन” मानते हैं.

धर्मेंद्र अपनी कॉपी इस एक्टर को मानते थे, चाहते थे

क्या सच में बायोपिक बनेगी?

फिलहाल धर्मेंद्र की बायोपिक को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी विरासत और आज की युवा पीढ़ी में उनकी पकड़ को देखते हुए यह माना जाता है कि अगर कभी यह फिल्म बनेगी, तो यह बॉलीवुड की सबसे बड़ी बायोपिक में से एक होगी.

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
MORE
Advertisement
धर्म
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
MORE
Advertisement