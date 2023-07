Oscar Award 2023: कश्मीर फाइल्स या RRR नहीं, इस भारतीय फिल्म को मिली ऑस्कर में एंट्री

डीएनए हिंदी: साल 2023 के ऑस्कर नॉमिनेशन (Oscar 2023) का रिजल्ट सामने आ गया है. अंदाजा लगाया जा रहा था आरआरआर (RRR) या कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) में से कोई फिल्म इस साल ऑस्कर में जगह बना सकती है. हालांकि, इन दोनों फिल्मों को दरकिनार करते हुए साल 2021 में आई गुजराती फिल्म 'छेल्लो शो' (Chhello Show) को ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है.

जानकारी के अनुसार, फिल्म को भारत की तरफ से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए भेजा गया है. छेल्लो शो को पान नलिन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में भाविन रबारी, भावेश श्रीमाली, ऋचा मीणा, दीपेन रावल और परेश मेहता लीड रोल में हैं.

यह भी पढ़ें- Ullu App की इस एक्ट्रेस ने रातो-रात इंटरनेट पर मचाया बवाल, Photos देखकर दिल थाम लेते हैं लोग

110 मिनट की फिल्म में एक बच्चे की कहानी को दिखाया गया है जो अपने सिनेमा प्रेम को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है. फिल्म को पहली बार साल 2021 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहां इसे खूब तारीफ मिली. इसके बाद अक्टूबर 2021 में छेल्लो शो ने 66वें वैलाडोलिड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन स्पाइक जीता और अब फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसे ऑस्कर 2023 के लिए भेजे जाने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है.

इधर, इसे लेकर छेल्लो शो के डायरेक्टर पान नलिन ने भी अपनी खुशी जाहिर की है. डायरेक्टर ने ट्वीट कर लिखा, 'यह किसी सपने की तरह है. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया और FFI जूरी मेंबर्स को धन्यवाद. छेल्लो शो पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया. मैं अब फिर से सिनेमा पर विश्वास कर सकता हूं.'

OMG! What a night this going to be! Gratitude to Film Federation of India and thank you FFI jury members. Thank you for believing in Chhello Show. Now I can breathe again and believe in cinema that entertains, inspires and enlightens! @LastFilmShow1 #ChhelloShow #Oscars