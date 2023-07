NMACC: नीता अंबानी के इवेंट में 500 रुपये के नोट के साथ परोसी गई मिठाई, वायरल Photo देख दंग रह गए लोग

क्या है पूरा मामला?

खूब सुर्खियां बटोर रही इस थाली में स्वीट डिश को 500 रुपये के नोट के साथ परोसा गया है. तस्वीर में मिठाई की कटोरी के साथ लगे 500 के कई नोट नजर आ रहे हैं. यही वजह है कि इस फोटो को देखने के बाद लोग हैरान रह गए हैं. इसे लेकर कई लोगों ने जहां फोटो को फेक बताया है तो कइयों के मन में सवाल है कि क्या वाकई अंबानी परिवार के इस फंक्शन में 500 रुपये के नोटों के साथ मिठाई परोसी गई थी? अब, अगर आप भी इस फोटो की सच्चाई जानना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं इसके बारे में-

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि ये फोटो असली है. NMACC में वाकई 500 रुपये के नोटों के साथ मिठाई परोसी गई थी. हालांकि, ये नोट नकली थे. ये डिश खासतौर पर मुकेश अंबानी के मेहमानो के लिए सर्व की गई थी.

यहां देखें फोटो-

Middle class me: waiting for guests to leave so i can eat leftover snacks & sweets.



Ambani's offering sweets to guests: pic.twitter.com/oCJ1qMlR3q