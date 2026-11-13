जिन देशों का रामायण से 2000 साल पुराना नाता, वहां फिल्म ने बनाया नया रिकॉर्ड, इंडोनेशिया से नेपाल तक रामकथा का ग्लोबल धमाका

Ramayana Global Box Office: नितेश तिवारी की रामायण ने दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और नेपाल में फिल्म ने शानदार प्रदर्शन कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं.

'रामायण' ने विदेशों में करीब चार सौ करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है (Image- Tseries)

भारत में रामायण का नाम आते ही लोगों के मन में भगवान राम, माता सीता और रावण की कहानी जीवंत हो उठती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का रिश्ता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है? दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जहां सदियों से रामकथा लोगों की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का हिस्सा रही है.

अब नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' ने इन्हीं देशों में अपनी कामयाबी का नया अध्याय लिख दिया है. इंडोनेशिया से लेकर थाईलैंड, वियतनाम और नेपाल तक फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. कुछ ऐसे बाजारों में भी फिल्म ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, जहां भारतीय फिल्मों के लिए बड़ी कमाई करना आसान नहीं माना जाता.

1000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है रामायण

सबसे पहले फिल्म के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों की बात करें तो 'रामायण' ने रिलीज के शुरुआती आठ दिनों में ही दुनियाभर में 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया. Sacnilk के 13 नवंबर के लाइव अपडेट के मुताबिक, फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,033.55 करोड़ रुपये पहुंच चुका है.

भारत में इसका नेट कलेक्शन 597.92 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जबकि आठ दिनों में विदेशों से करीब 358.50 करोड़ रुपये आए हैं. नौवें दिन भी फिल्म की कमाई जारी है. भारतीय बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशी बाजारों में भी इस फिल्म को जबरदस्त दर्शक मिल रहे हैं.

From Bharat to the world, the journey continues. Thank you for all the love. 🙏 Yeh Ram ke yug ka aarambh hai. 🏹 https://t.co/AbbECFJ6qb — The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 13, 2026

इंडोनेशिया में 2000 साल पुरानी रामकथा का कनेक्शन

इंडोनेशिया की बात करें तो यहां रामायण का इतिहास 1900 साल पुराना माना जाता है. यहां रामकथा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं रही, बल्कि नृत्य, नाटक, कठपुतली और कला के जरिए पीढ़ियों तक पहुंचती रही है. इंडोनेशिया में रामायण के कई स्थानीय रूप मौजूद हैं, जिनमें 'काकाविन रामायण' और 'हिकायत सेरी रामा' जैसे नाम शामिल हैं.

नितेश तिवारी की फिल्म को इसी सांस्कृतिक जुड़ाव का फायदा मिलता नजर आ रहा है. 11 नवंबर को इंडोनेशिया में रिलीज हुई फिल्म को पहले दिन 1000 से ज्यादा शो मिले. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, पहले दिन करीब 9 हजार टिकटों की बिक्री हुई और ग्रॉस कलेक्शन लगभग 92 हजार डॉलर (करीब 86 लाख रुपये) रहा. ये इसलिए भी खास है क्योंकि इंडोनेशिया में भारतीय फिल्मों का कारोबार आमतौर पर सीमित रहता है.

थाईलैंड और कंबोडिया में भी रामकथा का असर

थाईलैंड में रामायण को 'रामाकियन' के नाम से जाना जाता है. यहां रामकथा की अपनी अलग परंपरा है और देश की कला, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत में इसकी खास जगह है. फिल्म ने थाईलैंड में भी शानदार प्रदर्शन किया है. शुरुआती सात दिनों में यहां करीब 8.5 लाख डॉलर (7.5 करोड़ रुपये) का कारोबार होने का अनुमान है.

कंबोडिया में रामायण 'रीमकेर' के नाम से जानी जाती है. यहां के ऐतिहासिक मंदिरों और सांस्कृतिक परंपराओं में भी रामकथा की झलक देखने को मिलती है. यही वजह है कि भारतीय दर्शकों के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व एशिया के लोगों के बीच भी इस कहानी को लेकर पहले से पहचान मौजूद है.

वियतनाम में भी दिखा रामायण का जादू

वियतनाम में फिल्म का प्रदर्शन काफी दिलचस्प है. यहां भारतीय फिल्मों का बाजार बहुत बड़ा नहीं माना जाता. कई भारतीय फिल्में यहां 20 हजार डॉलर की कमाई तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करती हैं, लेकिन 'रामायण' ने शुरुआती दिनों में ही इस आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, वियतनाम में शुक्रवार तक फिल्म का कारोबार करीब 3.5 लाख डॉलर (लगभग 3 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है. इस देश का भारत की प्राचीन परंपराओं से भी पुराना जुड़ाव रहा है. चंपा साम्राज्य के दौर में हिंदू और बौद्ध संस्कृति का प्रभाव यहां काफी गहरा था. वियतनाम में महर्षि वाल्मीकि से जुड़ा करीब 1300 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है. ऐसे में रामायण की कहानी यहां के लोगों के लिए बिल्कुल अनजान नहीं है.

नेपाल में भारतीय फिल्मों के लिए नया मुकाम

नेपाल में रामायण की लोकप्रियता समझना मुश्किल नहीं है. भारत और नेपाल के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने हैं. यहां वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों को जाना जाता है. फिल्म ने नेपाल में भी शानदार कमाई की है.

Sacnilk के मुताबिक, शुरुआती आठ दिनों में फिल्म ने नेपाल में करीब 12.80 करोड़ नेपाली रुपये (भारतीय मुद्रा में लगभग 8 करोड़ रुपये) का कारोबार किया. इस प्रदर्शन के साथ ये नेपाल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच गई है. फिल्म ने वहां 'आरआरआर', 'पठान' और 'जवान' जैसी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म की बंपर एडवांस बुकिंग

'रामायण' ने विदेशों में अब तक करीब 358.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. वहीं, शनिवार (14 नवंबर) के लिए भारत में एडवांस बुकिंग से ब्लॉक सीटों सहित 33.51 करोड़ रुपये की कमाई दर्ज हुई है. करीब 9.89 लाख टिकट बिक चुके हैं. रविवार (15 नवंबर) के लिए भी 25.14 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग है. सोमवार से बुधवार तक के लिए भी टिकटों की बिक्री जारी है.

#Ramayana Day 9 Overseas Update Another strong hold overseas, with North America expected to outperform Day 8! Numbers from top performing territories so far (ongoing) - 🇺🇸 North America – $710K (advance) 🇦🇺 Australia/NZ – $322K 🇲🇾 Malaysia – $82K Another strong global box-office day is unfolding! Final numbers will be updated after the day's close. — Films Discourse (@FilmsDiscourse) November 13, 2026

रामायण की कहानी ने पार की सरहदें

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में हैं. फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है. ये दो पार्ट में बनने वाली फिल्म का पहला भाग है.

दुनियाभर में रामायण के 300 से ज्यादा अलग-अलग रूप प्रचलित होने की बात कही जाती है. हर देश और क्षेत्र ने इस कहानी को अपनी संस्कृति के हिसाब से अपनाया है. यही वजह है कि फिल्म को सिर्फ एक भारतीय पौराणिक कहानी के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि यह उन लोगों को भी जोड़ रही है जिनकी सांस्कृतिक यादों में रामकथा सदियों से मौजूद है.

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