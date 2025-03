एंटरटेनमेंट

लाइव कॉन्सर्ट में फूट-फूटकर रोईं Neha Kakkar, फैंस ने लगाए 'Go Back' के नारे, सिंगर बोलती रहीं 'प्लीज, प्लीज...'

Neha Kakkar Cried At Live Concert: वीडियो में एक फैंस को नेहा कक्कड़ से यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 'This is Not India यानी यह भारत नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं.'.