'तुम्बाड 2' को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा खुलासा, बोले- मेरे करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी

Nawazuddin Siddiqui Tumbbad 2: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में अपनी अपकमिंग फिल्म 'तुम्बाड 2' को लेकर कई बड़ी बातें कही हैं. नवाजुद्दीन ने अपने शुरुआती संघर्ष कैसा था इसको लेकर भी बात की.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'तुम्बाड 2' को लेकर की कई बातें (Image Credit: Bollywood Life)

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'तुम्बाड 2' को लेकर की कई बातें

फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ सोहम शाह और आलिया भट्ट भी नजर आएंगे.

'बजरंगी भाईजान 2' पर भी नवाजुद्दीन ने शेयर की खास बातें

नवाजुद्दीन ने अपने पुराने दिनों को किया याद

Nawazuddin Siddiqui Tumbbad 2: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कई हिट फिल्में करके बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना ली है. आपको बता दें एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. अपनी एक्टिंग और सालों की मेहनत के दम पर आज हर किसी के दिलों में राज करते हैं.

हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर ने अपने करियर, शुरुआती दिनों और अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर खुलकर बातें कही हैं. इस समय लोग उनकी आने वाली फिल्म 'तुम्बाड 2' को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं. लोगों को अब फिल्म के जल्दी से आने का इंतजार है इसके अलावा उन्होंने 'बजरंगी भाईजान 2' को लेकर भी कई बातें की हैं.

फिल्म 'तुम्बाड' क्यों हुई फ्लॉप?

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'बॉलीवुड लाइफ' से बातचीत के दौरान फिल्म 'तुम्बाड' को लेकर भी कई बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि जब ये फिल्म पहली बार 2018 में आई थी तो लोगों का अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया था, क्योंकि फिल्म के बारे में अधिकतर लोगों को पता ही नहीं था.

इस फिल्म के निर्माता और मुख्य अभिनेता सोहम शाह थे. 'तुम्बाड' फिल्म 2018 में जब पहली बार आई थी तो लगभग 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इस फिल्म में सोहम शाह, ज्योति मालशे, धुंधिराज प्रभाकर जोगलेकर, मोहम्मद समद, रॉजिनी चक्रवर्ती, अनीता दाते, हरीश खन्ना, रुद्र सोनी ने अहम भूमिका निभाई थी.

फिल्म 'तुम्बाड' को क्यों किया री-रिलीज?

फिल्म 'तुम्बाड' हॉरर-थ्रिलर फिल्म है. ये फिल्म 2018 में फ्लॉप होने के बाद इसको 13 सितंबर 2024 को 6 साल बाद सिनेमाघरों में फिर से री-रिलीज किया. इसके पीछे का कारण ये था कि पहली बार जब ये आई थी तो लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था.

2024 में जब ये री-रिलीज हुई तो लोगों ने इसको खूब पसंद किया. सोशल मीडिया और वर्ड-ऑफ- माउथ की वजह से ये फिल्म धीरे-धीरे लोगों के बीच लोकप्रिय बन गई. सोहम शाह ने भी कहा था कि सही तरीके से फिल्म की मार्केटिंग न करने की वजह से फिल्म को लोगों का प्यार नहीं मिल पाया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक री-रिलीज के बाद फिल्म ने 35 से 40 करोड़ की जबरदस्त कमाई कर डाली थी.

फिल्म 'तुम्बाड 2' के कास्ट

फिल्म 'तुम्बाड 2' के कास्ट में इस बार बदलाव देखने के लिए मिला है. सोहम शाह, आलिया भट्ट, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, डिओर वर्गीस ने फिल्म में खास भूमिका निभाई है. अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने आधिकारिक तौर पर 'तुम्बाड 2' की घोषणा कर दी है. अब फिल्म आने का लोगों का इंतजार है. इस फिल्म में विनायक राव का किरदार निभाने वाले सोहम शाह सीक्वल में भी वही भूमिका निभाएंगे.

'तुम्बाड 2' पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कही बड़ी बात

इंटरव्यू के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि इस फिल्म को काफी लगन से बनाया गया है. इस फिल्म में हर एक सीन आपको नए और अलग ही नजर आएंगे. उन्होंने आगे कहा है कि इतना बड़ा सेटअप है उसका. इतने बड़े सेटअप में मैं शायद पहली बार काम कर रहा हूं.

'तुम्बाड 2' को लेकर आगे उन्होंने बताया कि ये फिल्म सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है. आगे उन्होंने कहा कि ये मेरी आज तक की सबसे बड़ी फिल्म होगी. इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात ये होने वाली है, कि किरदारों का इतने खूबसूरत और बड़े तरीके से इसको बनाया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ी बात है.

'तुम्बाड 2' कब होगी रिलीज

अभिनेता-निर्माता सोहम शाह ने आधिकारिक तौर पर 'तुम्बाड 2' की घोषणा कर दी है आपको बता दें ये फिल्म 3 दिसंबर, 2027 को रिलीज होगी. उनका कहना है कि इस फिल्म में काफी कुछ दिखाया गया है, जो आपको सीट पर चिपके रहने के लिए मजबूर कर देगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार फिल्म पहले के मुकाबले बड़े बजट में बनाई जा रही है.

क्या 'बजरंगी भाईजान 2' आएगी?

'बजरंगी भाईजान' फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और साथ ही साथ लोग 'बजरंगी भाईजान 2' का भी लोगों को इंतजार है. ऐसे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी पूछा गया कि क्या 'बजरंगी भाईजान 2' आएगी? तो उन्होंने कहा 'ये फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान पर निर्भर करता है'.

क्या नवाजुद्दीन को फिल्में देखना पसंद है?

इंटरव्यू में जब नवाजुद्दीन से पूछा गया कि क्या उनकी कोई फेवरेट फिल्म है या लास्ट फिल्म उन्होंने कौन सी देखी है? तो उन्होंने कहा कि- 'मुझे फिल्मे देखना अभी तो फिलहाल अच्छा नहीं लगता है. अब मैंने सिनेमा देखना ही कम कर दिया है. मैं काम में हमेशा बिजी ही रहता हूं'. आगे बताया कि मुझे एक्टिंग करने का शौक है लेकिन फिल्म कोई भी हो मुझे देखने का शौक नहीं है.

नवाजुद्दीन को इस तरह के रोल करना पसंद है.

नवाजुद्दीन से बातचीत में उन्होने बताया कि उनको चैलेंजिंग वाले रोल काफी पसंद हैं, जिस रोल में लगे कि अब तो ये मुझसे हो नहीं पाएगा, वही मुझे करना काफी पसंद है. उन्होंने अपनी कई सारी फिल्मों में अलग-अलग किरदारों को निभाकर फैंस के दिल में अपनी एक खास जगह बनाई है.

छोटे-छोटे किरदारों से बनाई बड़ी पहचान

नवाजुद्दीन ने कहा मैं लोगों के लिए तो इस जगह बिल्कुल भी नहीं आया. मुझे एक्टिंग करनी थी तो मैं यहां आया हूं. नवाजुद्दीन ने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की. दिलचस्प बात यह है कि सफलता मिलने के बाद भी नवाजुद्दीन ने सिर्फ एक तरह के किरदारों तक खुद को सीमित नहीं किया. अलग-अलग किरदारों से लोगों के दिलों में बसे हैं.

'तुम्बाड 2' पर टिकी हैं नजरें

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैंस की नजरें सबसे ज्यादा अब उनकी आने वाली फिल्म 'तुम्बाड 2' पर टिकी है. फिल्म में नवाजुद्दीन के अलावा सोहम शाह और आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. दर्शकों को इसमें कई सरप्राइज भी देखने के लिए मिल सकता है. फिल्म को बनाने में टीम ने काफी मेहनत की है और कहानी पहले पार्ट से अलग ही नजर आएगी.