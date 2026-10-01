​न वोटिंग, न अवॉर्ड, न जूरी... फिर कौन बनाता है ‘National Crush’? आखिर क्या है ये टैग, कहां से आया और किसने शुरू किया?

National Crush का टैग आखिर किसे और कौन देता है? जानिए इस पॉपुलर टैग की शुरुआत, इसके पीछे की सच्चाई और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया कवरेज तक वह पूरा सफर, जिससे तान्या मिश्रा जैसे नाम इस टैग से जुड़ते हैं.

‘National Crush’ कोई ऑफिशियल अवॉर्ड या टाइटल नहीं है.

इस टैग के पीछे न कोई जूरी है, न वोटिंग और न तय नियम.

सोशल मीडिया वायरलिटी, फैन रिएक्शन और मीडिया कवरेज से नाम जुड़ता है.

प्रिय प्रकाश वारियर से रश्मिका मंदाना और अब तान्या मिश्रा तक बदलता रहा है ये टैग.

सोशल मीडिया पर इन दिनों मॉडल और एक्ट्रेस तान्या मिश्रा की तस्वीरें खूब चर्चा में हैं. फैंस उन्हें भारत की नई ‘National Crush’ कह रहे हैं. बिहार के गया में जन्मीं तान्या ने मगध यूनिवर्सिटी से B.Com किया है और मॉडलिंग के बाद एक्टिंग में कदम रखा. वह Ghaznavi, Chase और वेब सीरीज Chidiya Udd में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियोज का भी हिस्सा रही हैं. 2019 में उन्होंने IAWA Miss India प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और चौथी रनर-अप रही थीं. हालांकि तान्या की मौजूदा पहचान किसी एक फिल्म या किसी एक तस्वीर से बनी, ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा. हालिया रिपोर्ट्स उनकी ग्लैमरस तस्वीरों, फैशन पोस्ट्स और सोशल मीडिया पर बढ़ती चर्चा को इस नए टैग की वजह बता रही हैं. यानी इस मामले में भी ‘National Crush’ का रास्ता किसी आधिकारिक घोषणा से नहीं, बल्कि इंटरनेट की चर्चा से होकर आया है.

National Crush आखिर होता क्या है?

‘National Crush’ सुनने में किसी आधिकारिक खिताब जैसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है. इसके लिए न कोई संस्था है, न कोई जूरी और न ही कोई आधिकारिक वोटिंग प्रक्रिया. यह सोशल मीडिया और पॉप कल्चर से निकला एक अनौपचारिक टैग है, जिसे आमतौर पर किसी ऐसे सेलिब्रिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लोगों के बीच अचानक बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाए.

किसी फिल्म का किरदार, कोई वायरल वीडियो, तस्वीर, गाना या सोशल मीडिया पोस्ट किसी चेहरे को अचानक चर्चा में ला सकता है. जब फैंस उस व्यक्ति के लिए ‘crush’ जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं और वही भाषा सोशल मीडिया पोस्ट्स और मीडिया कवरेज में दोहराई जाने लगती है, तो ‘National Crush’ का टैग मजबूत हो जाता है.



किसने शुरू किया था ये टैग?

यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है. ‘National Crush’ शब्द की शुरुआत किसी एक व्यक्ति या संस्था से हुई, इसका कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं मिलता. इसलिए यह कहना मुश्किल है कि सबसे पहले किसने यह नाम दिया. भारत में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के साथ यह शब्द अलग-अलग सेलिब्रिटीज के लिए इस्तेमाल होने लगा. 2017 में दिशा पाटनी के लिए भी ‘National Crush’ शब्द इस्तेमाल किए जाने के उदाहरण मिलते हैं. इसके बाद 2018 में प्रिया प्रकाश वारियर का वायरल वीडियो इस टैग को बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनाने वाले अहम moments में शामिल हुआ.



एक Wink ने कैसे बदल दी National Crush की कहानी?

2018 में मलयालम फिल्म Oru Adaar Love के एक गाने का छोटा-सा वीडियो सामने आया, जिसमें प्रिया प्रकाश वारियर का आंख मारने वाला अंदाज वायरल हो गया. कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और प्रिया का नाम देशभर में चर्चा में आ गया. उस वक्त एक चर्चित न्यूज वेवसाइट ने इसे ‘new national crush’ के तौर पर पेश किया था. प्रिया का मामला इसलिए खास था क्योंकि यहां एक पूरा पैटर्न साफ दिखाई दिया, पहले एक छोटा-सा वायरल मोमेंट, फिर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया और उसके बाद मीडिया में ‘National Crush’ जैसे शब्द का इस्तेमाल. यही वह दौर था जब यह टैग इंटरनेट सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा बनता नजर आया.

फिर रश्मिका मंदाना के साथ क्यों जुड़ा ये नाम?

इसके बाद रश्मिका मंदाना का नाम भी लंबे समय तक ‘National Crush’ के साथ जोड़ा गया. दिलचस्प बात यह है कि खुद रश्मिका को भी नहीं पता था कि यह नाम शुरू कहां से हुआ. 2021 में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शुरुआत में उन्हें ‘Karnataka Crush’ कहा जाता था और बाद में यही नाम ‘National Crush’ तक पहुंच गया. एक अन्य इंटरव्यू में रश्मिका ने बताया कि यह पहचान उन्हें फैंस और मीडिया के प्यार के जरिए मिली. इससे यह बात और साफ होती है कि यह कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकप्रियता से बनने वाला टैग है.



क्या Google किसी को National Crush बनाता है?

रश्मिका के मामले में एक समय यह चर्चा भी हुई कि गूगल ने उन्हें ‘National Crush’ घोषित किया है लेकिन किसी सेलिब्रिटी का नाम गूगल पर खूब सर्च होना और गूगल की ओर से उसे कोई आधिकारिक खिताब दिया जाना दो अलग बातें हैं. यानी अगर किसी का नाम ‘National Crush’ सर्च करने पर सामने आता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि गूगल ने उसे यह टाइटल दिया है. इस टैग के साथ जुड़ी ऐसी धारणाएं ही बताती हैं कि सोशल मीडिया पर बार-बार दोहराई गई कोई बात किस तरह धीरे-धीरे आधिकारिक लगने लगती है.



तो फिर किसी को National Crush कहने का आधार क्या है?

इसका कोई तय criteria नहीं है. फिर भी अब तक के उदाहरणों में कुछ बातें बार-बार दिखाई देती हैं. किसी चेहरे का अचानक वायरल होना, लोगों का उस पर लगातार प्रतिक्रिया देना, फैन पेज और सोशल मीडिया अकाउंट्स का उस नाम को आगे बढ़ाना और फिर मीडिया में भी ‘National Crush’ शब्द का इस्तेमाल होना, ये सभी चीजें मिलकर उस पहचान को मजबूत कर सकती हैं. इसलिए इसे किसी प्रतियोगिता की तरह समझना सही नहीं होगा. National Crush कोई पोजिशन नहीं, बल्कि इंटरनेट पॉपुलेरटी का लेबल है. किसी के पास इसका official certificate नहीं होता और न ही किसी दूसरे नाम के आने पर कोई पुराना ‘National Crush’ औपचारिक रूप से हटाया जाता है.



Priya से Rashmika और Triptii तक बदलते रहे नाम

यही वजह है कि समय के साथ इस टैग के साथ अलग-अलग नाम जुड़ते रहे हैं. प्रिया प्रकाश वारियर के वायरल wink के बाद रश्मिका मंदाना का नाम खूब चर्चा में रहा. Animal के बाद तृप्ति डिमरी को भी सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में ‘National Crush’ कहा गया. अलग-अलग समय पर दिशा पाटनी, श्रद्धा कपूर और दूसरे चेहरों के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होता रहा है. इन नामों की कहानी में एक समानता जरूर दिखती है किसी एक आधिकारिक घोषणा ने इन्हें यह पहचान नहीं दी. किसी चेहरे की लोकप्रियता बढ़ी, लोगों ने उसे एक खास label देना शुरू किया और वह label धीरे-धीरे इतना इस्तेमाल होने लगा कि उसकी पहचान का हिस्सा बन गया.



अब तान्या मिश्रा के नाम पर क्यों हो रही है चर्चा?

सितंबर 2026 में यही पैटर्न तान्या मिश्रा के साथ देखने को मिल रहा है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रही हैं और फैंस उन्हें नया ‘National Crush’ कह रहे हैं. हालिया रिपोर्ट्स में उनके Instagram पर करीब 1.2 मिलियन followers का भी जिक्र है लेकिन तान्या के मामले में भी यह समझना जरूरी है कि यह कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है. उन्हें किसी संस्था ने यह खिताब नहीं दिया है. यह नाम सोशल मीडिया पर इस्तेमाल होने के बाद उनकी मौजूदा पहचान का हिस्सा बना है.



National Crush का कोई स्थायी ताज नहीं

इस टैग की सबसे दिलचस्प बात यही है कि इसका कोई स्थायी मालिक नहीं है. इंटरनेट पर लोकप्रियता का दौर बदलता रहता है और उसके साथ ऐसे labels भी बदलते हैं. एक वायरल चेहरा कुछ समय तक चर्चा के केंद्र में रहता है और फिर कोई नया चेहरा उसकी जगह ले लेता है. इसलिए ‘National Crush’ को किसी आधिकारिक सम्मान की तरह देखने के बजाय सोशल मीडिया के उस चलन के तौर पर समझना ज्यादा सही है, जिसमें इंटरनेट किसी लोकप्रिय चेहरे को एक catchy पहचान दे देता है.



असल में ये टैग किसने बनाया?

अगर एक लाइन में जवाब दें तो किसी एक ने नहीं. इसका कोई प्रमाणित inventor सामने नहीं आया है. यह शब्द सोशल मीडिया, फैन कल्चर और सेलिब्रिटी कवरेज के बीच धीरे-धीरे लोकप्रिय हुआ. प्रिया प्रकाश वारियर जैसे वायरल मोमेंट ने इसे बड़े पैमाने पर पहचान दिलाई, रश्मिका मंदाना जैसे नामों ने इसे और स्थापित किया और अब तान्या मिश्रा के साथ यह फिर चर्चा में है.

यानी ‘National Crush’ का असली criteria कोई जूरी तय नहीं करती. इंटरनेट पर लोगों का attention, फैन रिएक्शन और किसी चेहरे के चारों ओर बनती viral conversation ही धीरे-धीरे तय करती है कि अगला नाम इस टैग के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं. यही वजह है कि आज तान्या मिश्रा का नाम चर्चा में है, लेकिन इस अनौपचारिक ‘ताज’ का अगला दावेदार कौन होगा, ये कब तक टिकेगा कहा नहीं जा सकता, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये टैग ना तो औपचारिक है ना ही किसी खास पहचान से मिला हुआ और ना ही परमानेंट.

