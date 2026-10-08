‘वो नहीं होतीं तो मैं अभिनेता नहीं होता...’ नाना पाटेकर के इस कबूलनामे के पीछे थी स्मिता पाटिल की वो जिद

‘वो नहीं होतीं तो मैं अभिनेता नहीं होता...’ नाना पाटेकर के इस कबूलनामे के पीछे स्मिता पाटिल की वो जिद थी, जिसने थिएटर के इस कलाकार को सिनेमा तक पहुंचाया. जानिए कैसे शुरू हुआ सफर और फिर कैसे उन्होंने हिंदी-मराठी सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ी.

स्मिता पाटिल और नाना पाटेकर की दोस्ती ने अभिनेता के फिल्मी सफर को नई दिशा दी थी (Image Source- IANS)

फिल्मों में आने को तैयार नहीं थे नाना पाटेकर

स्मिता पाटिल ने बार-बार फिल्मों के लिए मनाया

‘गमन’ से शुरू हुआ नाना का फिल्मी सफर

‘क्रांतिवीर’ से मिली स्टार अभिनेता की पहचान

नाना पाटेकर का नाम आते ही आंखों के सामने एक ऐसा अभिनेता आता है, जिसने पर्दे पर हीरो, विलेन, पुलिसवाला, गैंगस्टर, नेता और आम आदमी... हर किरदार को अपनी अलग आवाज और अंदाज दिया. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस अभिनेता ने आगे चलकर हिंदी और मराठी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई, वह कभी फिल्मों में आने के लिए तैयार ही नहीं था? वह थिएटर की दुनिया में इतना रम चुके थे कि उन्हें मंच पर उतरना किसी राजा के दरबार में पहुंचने जैसा लगता था.

अगर नाना पाटेकर की जिंदगी में एक शख्स ऐसा था जिसने इस सोच को बदलने की जिद पकड़ी, तो वह थीं अभिनेत्री स्मिता पाटिल. नाना ने खुद कई मौकों पर माना कि अगर स्मिता उन्हें फिल्मों के लिए लगातार नहीं समझातीं, तो शायद उनका फिल्मी सफर वैसा होता ही नहीं, जैसा बाद में हुआ.

थिएटर था नाना की पहली मोहब्बत

फिल्मों से पहले नाना की दुनिया थिएटर थी. वह लंबे समय तक मंच से जुड़े रहे और अभिनय को वहीं से गढ़ा. एक पुराने इंटरव्यू में नाना ने बताया था कि थिएटर करते हुए वह काफी खुश थे. कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मंच पर अभिनय करने का जुनून इतना था कि उन्होंने दूसरी नौकरी और थिएटर में से थिएटर को चुना.

उनकी थिएटर यात्रा करीब एक दशक तक चली. इस दौरान उन्होंने कई नाटकों में काम किया. 1979 में विजय मेहता के निर्देशन में आया ‘हमीदाबाईची कोठी’ उनके करियर का अहम पड़ाव बना और इसे उनका पहला कमर्शियल प्ले बताया जाता है. इसके बाद ‘महासागर’ और ‘पुरुष’ जैसे चर्चित नाटकों से भी उनका नाम जुड़ा.

जिस समय दूसरे कलाकार सिनेमा में जगह बनाने का सपना देख रहे थे, नाना के लिए थिएटर ही वह दुनिया थी जहां उन्हें अपना असली सुख मिलता था. मंच पर लंबे संवाद बोलना, किरदार में उतरना और सामने बैठे दर्शकों की सीधी प्रतिक्रिया पाना उन्हें पसंद था. नाना ने बाद में याद करते हुए बताया कि वह स्मिता से कहा करते थे कि फिल्म की दुनिया में वह शायद रम नहीं पाएंगे. उनके लिए नाटक का मंच ऐसा था, जहां उन्हें ‘राजा’ जैसा महसूस होता था.

फिर आईं स्मिता पाटिल और शुरू हुई एक जिद

नाना और स्मिता पाटिल की दोस्ती थिएटर और अभिनय की दुनिया से ही गहरी हुई. स्मिता खुद भी अभिनय की ऐसी राह पर थीं जहां कला और किरदार को सिर्फ ग्लैमर से ऊपर रखा जाता था. वह नाना के भीतर के अभिनेता को पहचानती थीं.

स्मिता उन्हें बार-बार कहती थीं कि उन्हें फिल्मों में काम करना चाहिए. नाना टालते रहे, लेकिन स्मिता ने बात छोड़ने के बजाय समझाना जारी रखा.

उनका तर्क भी दिलचस्प था. नाना के मुताबिक स्मिता उनसे कहती थीं कि थिएटर में एक समय में जितने लोगों तक पहुंच पाते हो, फिल्म के जरिए उससे कहीं ज्यादा दर्शकों तक पहुंच सकते हो. यही बात वह बार-बार नाना को समझाती थीं.

नाना के लिए यह सिर्फ किसी दोस्त की सलाह नहीं थी. स्मिता लगातार उनके पीछे पड़ी थीं कि वह अपने अभिनय को बड़े पर्दे तक लेकर जाएं.

और आखिरकार नाना मान गए...‘गमन’ से खुला सिनेमा का दरवाजा

नाना पाटेकर ने 1978 में ‘गमन’ से फिल्मों में कदम रखा. खास बात यह थी कि इस फिल्म में स्मिता पाटिल भी थीं. यानी जिस दोस्त ने उन्हें सिनेमा में आने के लिए तैयार किया, उसी के साथ नाना ने अपना पहला फिल्मी सफर शुरू किया.

हालांकि यहां यह समझना जरूरी है कि स्मिता ने उन्हें सीधे स्टार नहीं बना दिया था. फिल्म में आने के बाद भी नाना को लंबा संघर्ष करना पड़ा. शुरुआत में उन्हें बड़े स्टार वाली भूमिकाएं नहीं मिलीं. वह अलग-अलग फिल्मों में छोटे और चरित्र भूमिकाएं करते रहे और धीरे-धीरे अपनी जगह बनाते गए. स्मिता का योगदान दरअसल उस दरवाजे को खोलने में था, जिसके सामने नाना खुद जाने से हिचक रहे थे.

‘आज की आवाज’ में भी स्मिता ने नहीं छोड़ा साथ

स्मिता की भूमिका सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रही. नाना ने 2015 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि ‘आज की आवाज’ के लिए स्मिता ने फिल्मकार रवि चोपड़ा से उनका नाम सुझाया था.

यह किस्सा इसलिए अहम है क्योंकि यहां स्मिता सिर्फ दोस्त बनकर नाना को फिल्म करने के लिए नहीं कह रही थीं, बल्कि उनके लिए मौके भी तलाश रही थीं.

नाना ने उसी बातचीत में स्मिता की एक और बात याद की थी. वह उनके लंबे-लंबे डायलॉग आसानी से याद कर लेने की क्षमता पर हैरान होती थीं और उनसे पूछती थीं कि वह इतने बड़े संवाद इतनी आसानी से कैसे याद कर लेते हैं. स्मिता ने नाना के अंदर उस अभिनेता को बहुत पहले पहचान लिया था, जिसे बाद में पूरा देश पहचानने वाला था.

असली पहचान ‘अंकुश’ और ‘परिंदा’ ने दी

फिल्मों में आने के बाद नाना को अपनी पहचान बनाने में वक्त लगा. 1980 के दशक में ‘अंकुश’, ‘प्रतिघात’, ‘अंधा युद्ध’ जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय की अलग छवि बनानी शुरू की. खासकर ‘अंकुश’ ने उन्हें एक दमदार अभिनेता के रूप में नोटिस कराया.

इसके बाद आया 1989 का ‘परिंदा’. इस फिल्म में नाना के अभिनय ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.

अब वह सिर्फ थिएटर से आया अभिनेता नहीं थे. वह हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हो चुके थे, जिनके नाम पर दर्शक फिल्म देखने लगे थे.

‘क्रांतिवीर’ ने बना दिया लीड एक्टर का चेहरा

नाना की अभिनय यात्रा का अगला बड़ा पड़ाव था ‘क्रांतिवीर’. 1994 की इस फिल्म में उनका किरदार और संवाद दोनों बेहद लोकप्रिय हुए. इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला. साथ ही फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर का सम्मान भी उनके खाते में आया.

यहीं से नाना ने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ सपोर्टिंग रोल या नेगेटिव किरदारों के अभिनेता नहीं हैं. वह अपने कंधों पर पूरी फिल्म भी उठा सकते हैं.

इसके बाद ‘अग्निसाक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’, ‘अपहरण’, ‘राजनीति’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों ने उनके अभिनय के अलग-अलग रंग सामने रखे. उन्हें गंभीर किरदारों के साथ-साथ कॉमेडी और निगेटिव भूमिकाओं में भी दर्शकों ने खूब पसंद किया.

जिस अभिनेता को कभी लगता था कि वह फिल्मी दुनिया में रम नहीं पाएगा, वही आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे पहचानने योग्य चेहरों में शामिल हो गया.

हिंदी के साथ मराठी सिनेमा में भी बनाई अलग पहचान

नाना की कहानी सिर्फ बॉलीवुड की सफलता तक सीमित नहीं रही. वह मराठी सिनेमा से भी लगातार जुड़े रहे. शुरुआती दौर में उन्होंने कई मराठी फिल्मों में काम किया और बाद के वर्षों में मराठी सिनेमा में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई.

‘डॉ. प्रकाश बाबा आमटे- द रियल हीरो’ के लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान मिला. इसके बाद ‘नटसम्राट’ में उनका अभिनय उनके थिएटर से जुड़े अतीत और सिनेमा की परिपक्वता, दोनों को एक साथ सामने लाता है. इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर मराठी और जी चित्र गौरव पुरस्कार समेत कई सम्मान मिले.

दिलचस्प बात यह है कि नाना के करियर का सबसे यादगार मराठी किरदार भी थिएटर की जड़ों से ही जुड़ा था. जिस मंच की दुनिया को वह कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, उसी अभिनय परंपरा की ताकत ‘नटसम्राट’ में दिखाई दी.

तीन नेशनल अवॉर्ड, पद्मश्री और एक लंबा सफर

नाना पाटेकर का फिल्मी सफर आगे बढ़ते-बढ़ते राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचा. उन्हें ‘परिंदा’ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, ‘क्रांतिवीर’ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और ‘अग्निसाक्षी’ के लिए फिर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.2013 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया.

उनके सफर की सबसे दिलचस्प बात शायद पुरस्कारों की यह लंबी सूची नहीं है. असली कहानी उस मोड़ में छिपी है जहां एक थिएटर अभिनेता सिनेमा से दूर रहना चाहता था और उसकी एक दोस्त उसे बार-बार समझाती रही कि उसका अभिनय सिर्फ मंच तक सीमित नहीं रहना चाहिए.

स्मिता की जिद का मतलब तब समझ आया

नाना ने बाद की बातचीत में स्मिता को याद करते हुए कहा था कि वह उनकी वजह से फिल्मों में आए. उन्होंने यह भी माना कि सिनेमा इतना बड़ा माध्यम है कि एक कलाकार एक साथ बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है. शायद यही वह बात थी जिसे स्मिता पाटिल ने नाना में सबसे पहले देखा था.

उन्होंने नाना का नाम नहीं बदला था, उनकी पहचान नहीं बनाई थी और न ही उन्हें रातोंरात स्टार बनाया था. उन्होंने सिर्फ उस अभिनेता को थिएटर की चारदीवारी से बाहर निकलने के लिए मनाया था, जो खुद बाहर आने को तैयार नहीं था.

और फिर वही अभिनेता आगे चलकर ‘परिंदा’ से राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है, ‘क्रांतिवीर’ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बनता है, ‘वेलकम’ में लोगों को हंसाता है, ‘अब तक छप्पन’ में पुलिस अधिकारी बनकर याद रह जाता है और ‘नटसम्राट’ में फिर उसी रंगमंच की दुनिया में लौटकर दर्शकों को भावुक कर देता है.

इसलिए नाना पाटेकर की कहानी में स्मिता पाटिल का जिक्र महज एक दोस्त की याद के तौर पर नहीं आता. यह उस दोस्त की कहानी है, जिसने एक ऐसे अभिनेता की क्षमता पर भरोसा किया, जो खुद अपनी राह को थिएटर से आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था.

नाना के शब्दों में कहें तो कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि स्मिता ने उन्हें अभिनेता नहीं बनाया, उन्होंने उस अभिनेता को सिनेमा तक पहुंचने के लिए राजी किया, जिसे दुनिया बाद में नाना पाटेकर के नाम से पहचानने वाली थी.