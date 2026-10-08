​आधी रात,बेकाबू भीड़ और रिक्शा... उस दिन नाना पाटेकर बन गए थे रियल लाइफ हीरो, ऐसे बचाई थी दोस्त की जान

नाना पाटेकर के निधन के बाद उनका वो किस्सा चर्चा में है, जब उन्होंने आधी रात बेकाबू भीड़ के बीच रिक्शा चलाकर दोस्त की जान बचाई थी. जानिए रियल लाइफ हीरो बनने की पूरी कहानी.

नाना पाटेकर का वो अंदाज, जब पर्दे से बाहर भी वह रियल लाइफ हीरो बनकर सामने आए. (Image: AI)

नाना पाटेकर ने आधी रात खुद रिक्शा चलाकर दोस्त की जान बचाई थी.

‘हमीदाबाईची कोठी’ के दौरान बेकाबू भीड़ का सामना करना पड़ा था.

किसानों और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भी नाना हमेशा आगे रहे.

निधन से एक दिन पहले फिर सामने आया था उनका ये पुराना किस्सा.

Nana Patekar death: नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं. 8 अक्टूबर की सुबह 75 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने हिंदी और मराठी सिनेमा दोनों को स्तब्ध कर दिया. गोवा स्थित घर पर उन्हें गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया था. अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका.

उनके जाने के बाद उनकी फिल्मों, किरदारों और संवादों की चर्चा स्वाभाविक है. लेकिन नाना की जिंदगी का एक दूसरा पहलू भी था, जो उनके पर्दे वाले व्यक्तित्व से कहीं ज्यादा दिलचस्प था. वह कई मौकों पर ऐसे इंसान के रूप में सामने आए, जो मुश्किल घड़ी में सिर्फ देखते नहीं थे, बल्कि आगे बढ़कर मदद करते थे और शायद इसीलिए उनके निधन के ठीक पहले सामने आया एक पुराना किस्सा आज और भी अलग मायने रखता है.

आधी रात का वो रिक्शा, जिसे नाना ने खुद खींचा

7 अक्टूबर को मराठी न्यूज पोर्टल लोकसत्ता ने अभिनेता अशोक सराफ का एक पुराना किस्सा फिर सामने रखा. मामला मराठी नाटक ‘हमीदाबाईची कोठी’ के दौर का था. एक जगह नाटक का मंचन ऐसी मिल में किया गया था, जहां दर्शकों को कलाकार ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे. शो बिगड़ गया और नाराज भीड़ बेकाबू हो गई. हालात इतने खराब हुए कि कुर्सियां टूटने लगीं और कलाकारों को भीड़ से खतरा पैदा हो गया.

अशोक सराफ उस समय लोकप्रिय चेहरा थे. नाना पाटेकर को अंदाजा हो गया कि गुस्से में आई भीड़ का निशाना वह बन सकते हैं. उन्होंने देर नहीं की. अशोक सराफ को पीछे के रास्ते से बाहर निकाला और दोनों वहां से भागे.

लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है.

रास्ते में उन्हें एक साइकिल रिक्शा मिला. रिक्शावाला उम्रदराज था और दोनों को खींचना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. तब नाना ने खुद रिक्शा खींचना शुरू कर दिया. वह अशोक सराफ को सुरक्षित जगह तक लेकर गए और उन्हें रेस्ट हाउस में पहुंचाया. इतना ही नहीं, साथी कलाकारों को सुरक्षित निकालने के लिए वह दोबारा उस तरफ लौट गए. पूरी टोली को बाद में पुलिस सुरक्षा में वहां से बाहर निकाला गया.

यही वह किस्सा है, जिसमें नाना किसी फिल्म का किरदार नहीं निभा रहे थे. कोई कैमरा नहीं था, कोई संवाद नहीं था और न ही उन्हें किसी हीरो की तरह पेश किए जाने की जरूरत थी. सामने खतरा था और उन्होंने वही किया जो उस वक्त जरूरी लगा.

अशोक सराफ ने इस घटना को अपनी आत्मकथा में भी याद किया था. उनका कहना था कि अगर उस वक्त नाना साथ नहीं होते तो भीड़ का गुस्सा उन पर उतर सकता था. यह किस्सा 2025 में भी मराठी मीडिया में सामने आया था और 2026 में एक बार फिर अशोक सराफ की बातचीत के जरिए चर्चा में आया.

पर्दे का गुस्सैल चेहरा, जिंदगी में मदद का हाथ

नाना की स्क्रीन इमेज कई बार बेहद सख्त रही. ‘क्रांतिवीर’ का बलराज, ‘अब तक छप्पन’ का पुलिस अधिकारी, ‘वेलकम’ का उदय शेट्टी या ‘नटसम्राट’ का गणपत बेलवलकर…उनके किरदारों में गुस्सा, दर्द, जिद और आक्रोश खूब दिखाई देता था लेकिन असल जिंदगी में उनके बारे में सामने आए कई किस्से एक अलग तस्वीर दिखाते हैं. उनका किसानों से जुड़ना इसका बड़ा उदाहरण है. नाना पाटेकर ने ‘नाम फाउंडेशन’ के जरिए किसान परिवारों और ग्रामीण इलाकों के लिए काम किया. पानी संरक्षण और ग्रामीण विकास से जुड़े काम भी इस पहल का हिस्सा रहे.

यह सिर्फ किसी कार्यक्रम में जाकर फोटो खिंचाने तक सीमित नहीं था. 2026 में नागपुर के एक कार्यक्रम में नाना ने संकट से गुजर रहे किसानों से भावुक अपील की थी कि वे जिंदगी खत्म करने जैसा कदम न उठाएं और जरूरत पड़ने पर मदद मांगें. उन्होंने यह भी बताया था कि किसानों की हालत देखकर उनकी सोच बदली और वह सामाजिक काम की तरफ ज्यादा खिंचने लगे.

कार नहीं खरीदी, परिवारों की मदद में लगाए पैसे

नाना के सामाजिक काम से जुड़ा एक और किस्सा हाल में सामने आया था. लेखक रणबीर पुष्प ने बताया था कि नाना ने अपने लिए महंगी कार खरीदने के बजाय किसान परिवारों की मदद के लिए पैसे लगाने का फैसला किया था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, वह करीब 1.5 करोड़ रुपये की कार लेने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन किसान आत्महत्याओं की खबरों ने उन्हें अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया.

यहां नाना का वही रूप दिखाई देता है जो उनकी फिल्मों की चमक-दमक से बिल्कुल अलग था. जिस अभिनेता के पास स्टारडम था, उसने कई बार अपनी प्राथमिकता उन लोगों की तरफ मोड़ी, जिनकी जिंदगी कैमरे से बहुत दूर थी.

सरहद पर भी दिखा था उनका दूसरा रूप

नाना की जिंदगी में देश और सेना से जुड़ा अध्याय भी कम दिलचस्प नहीं था. 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय सेना के साथ काम किया था. इसी अनुभव का असर बाद में उनकी फिल्म ‘प्रहार: द फाइनल अटैक’ में भी दिखाई दिया. उन्होंने फिल्म का निर्देशन करने के साथ उसमें अभिनय भी किया था.

नाना के रियल लाइफ हीरो वाले किस्से सिर्फ एक दोस्त की जान बचाने तक सीमित नहीं हैं. कहीं वह भीड़ के बीच दोस्त को सुरक्षित निकाल रहे थे, कहीं किसानों के परिवारों के साथ खड़े थे और कहीं सेना के जवानों के बीच पहुंचकर उनके जीवन को करीब से समझ रहे थे.

और फिर आया वो अजीब संयोग...

सबसे हैरान करने वाली बात शायद यह है कि 7 अक्टूबर यानी नाना के निधन से ठीक एक दिन पहले मराठी मीडिया में अशोक सराफ का यही पुराना किस्सा फिर सामने आया था. उसमें बताया गया था कि कैसे कभी नाना ने उन्हें भीड़ से बचाया और खुद रिक्शा खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया था. अगले ही दिन 8 अक्टूबर की सुबह नाना के निधन की खबर आ गई.

यह सिर्फ एक संयोग है और इसे किसी संकेत या पूर्वाभास की तरह देखना ठीक नहीं होगा. लेकिन समय का यह मेल जरूर इस पुराने किस्से को आज की तारीख में असाधारण बना देता है.

कल तक जिस कहानी में नाना किसी दोस्त को खतरे से निकालने वाले इंसान के रूप में याद किए जा रहे थे, आज वही कहानी उनकी अपनी याद बन गई है.

नाना को सिर्फ उनकी फिल्मों से याद करना अधूरा होगा

नाना पाटेकर का सबसे बड़ा परिचय उनका अभिनय जरूर था. उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जिनकी आवाज आज भी लोगों को याद है. लेकिन उनकी कहानी का एक हिस्सा कैमरे के बाहर भी लिखा गया.

एक तरफ वह अभिनेता था जो पर्दे पर गुस्से में गरजता था. दूसरी तरफ वह इंसान था जो किसी दोस्त को बचाने के लिए आधी रात को रिक्शा खुद खींच सकता था. एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कारों और पद्म श्री से सम्मानित कलाकार था, दूसरी तरफ गांवों में जाकर किसानों के दुख को सुनने वाला आदमी.

शायद इसी वजह से नाना की विदाई सिर्फ एक अभिनेता की विदाई नहीं लगती. उनके जाने के साथ एक ऐसा चेहरा भी चला गया, जिसकी असली कहानी कई बार फिल्म के बाहर लिखी गई.

पर्दे पर उन्होंने कई बार हीरो का किरदार निभाया, लेकिन कुछ मौकों पर जिंदगी ने उन्हें बिना स्क्रिप्ट के वही भूमिका दे दी थी. और उन्होंने वह भूमिका निभाई भी, बिना किसी कैमरे, बिना किसी तालियों और बिना किसी इनाम के.