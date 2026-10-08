सलमान के 'भाऊ', SRK के 'हीरो'... CM फडणवीस ने उठाया कॉफिन, नानाची वाड़ी में बेटे मल्हार ने 'क्रांतिवीर' को यूं दी अंतिम विदाई

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 8 अक्टूबर को निधन हो गया, वह 75 साल के थे. नाना के पैतृक गांव डोंजे में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

'आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने...' 1994 में आई फिल्म क्रांतिवीर में नाना पाटेकर का ये डायलॉग सबसे यादगार डायलॉग्स में से एक बन गया. आज गुरुवार को जब वे दुनिया से विदा हुए तो उनके फैन्स और चाहने वालों को उनके कहे ये डायलॉग याद आए. देर रात को पुणे में नाना के पैतृक गांव डोंजे में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया.

'क्रांतिवीर' को अंतिम विदाई

नाना पाटेकर को अंतिम विदाई देने के लिए लोगों को हुजूम उमड़ पड़ा. क्या नेता और क्या अभिनेता, हर किसी की आंखें नम थी और अपने चहेते सितारे को याद कर रही थीं. हर किसी ने अपने-अपने तरीके से नाना को विदाई दी. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने नाना को याद करते हुए 'भाऊ' कहा, तो शाहरुख खान ने 'हीरो' बताया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाना का कॉफिन उठाया और बेटे मल्हार पाटेकर ने उनके फार्महाउस नानाची वाड़ी में उन्हें मुखाग्नि दी.

नाना पाटेकर के अंतिम दर्शन करते हुए उनके बेटे मल्हार पाटेकर और अन्य लोग (Image- IANS)



सलमान खान ने 'भाऊ' को किया याद

सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर नाना पाटेकर की एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "नाना, आत्मा को शांति मिले भाऊ." शाहरुख खान ने नाना पाटेकर के लिए एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया.

शाहरुख खान ने शेयर किया नाना से जुड़ा खास किस्सा

शाहरुख खान ने पोस्ट लिखा, 'जब मैं उनसे पहली बार मिला, तो घबराहट और झिझक की वजह से मैं अपने बाल ठीक करने लगा. उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, 'हीरो की तरह बाल मत बना. तू एक्टर है. वह चापलूसी नहीं करते थे. वह वही नहीं कहते थे जो आप सुनना चाहते थे, बल्कि वही कहते थे जो आपके लिए सुनना जरूरी था. नाना ऐसे ही थे. साफ-सुथरी बात करने वाले. थोड़े सख्त, ईमानदार और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी थी.'

When I first met him, out of awe and awkwardness I fiddled with my hair. He slapped my hand away and said 'hero ki tarah Baal mat bana...tu actor hai'! He didn't flatter you. He didn't tell you what you wanted to hear. He told you what you needed to hear. That was Nana. Straightforward. Rough, honest and had the most beautiful smile. He always had a strange way of showing affection. He would shout at you first, and then somewhere between the third or fourth insult, you realised you were being hugged. He loved me and I loved him back. He was a mentor, a teacher, a critic and a friend who beat me and everyone else around him in carrom game after game and relished his victories. Nana your intensity, laughter , madness and love will always stay with us. I just wish we had time to have more conversations, another argument, another cup of tea and a game of carrom. You have left a void not only in the world of cinema but in the hearts of all Indians and the world. All I can say is, I will miss you dearly and carry your words in my heart till the end of time....'hero banne ke chakar mein actor mat khona' May your soul rest in peace Nana and Allah bless you. The Heavens will be blessed to have you... a masterful actor and an unbeatable carrom champion. Love you and miss you dearly!! Too soon my Hero Actor! RIP. — Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 8, 2026

'बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर'

शाहरुख खान ने आगे लिखा, "नाना, आपकी आत्मा को शांति मिले और अल्लाह आप पर अपनी कृपा बनाए रखे. स्वर्ग भी धन्य हो जाएगा जब आप वहां पहुंचेंगे. एक बेहतरीन एक्टर और एक अजेय कैरम चैंपियन. आपसे बहुत प्यार करता हूं. बहुत जल्दी चले गए मेरे हीरो एक्टर.'

मुख्यमंत्री फडणवीस ने उठाया कॉफिन

नाना को अंतिम विदाई देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे. जिनका एक भावुक वीडियो भी सामने आया. इसमें वह नाना पाटेकर के कॉफिन को उठाकर एंबुलेंस तक पहुंचाने में मदद करते नजर आए. सामने आई तस्वीरों और वीडियो में आसपास का माहौल बेहद भावुक दिखाई दिया. मुख्यमंत्री फडणवीस ने नाना पाटेकर की पत्नी और बेटे को भी ढांढस बंधाया.

ज्येष्ठ अभिनेते आणि माझे स्नेही, मित्र, मार्गदर्शक नाना पाटेकर यांचे पार्थिव आज पुण्यात स्वीकारले. राज्य सरकारतर्फे त्यांना यावेळी मानवंदना देण्यात आली. त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेत पुष्पचक्र अर्पण करुन भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. एक हरहुन्नरी कलावंताला अखेरची मानवंदना देताना, श्रद्धांजली अर्पण करताना मन भरून आले होते. ॐ शांति 🙏🏽 #Pune — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 8, 2026

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नाना को याद करते हुए एक्स पर लिखा, "वरिष्ठ अभिनेता और मेरे स्नेही मित्र एवं मार्गदर्शक नाना पाटेकर जी के पार्थिव शरीर को आज पुणे में अंतिम दर्शन के लिए स्वीकार किया. राज्य सरकार की ओर से उन्हें इस अवसर पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई."

#WATCH | Goa: People pay their last respects to veteran actor Nana Patekar at GMC morgue in Bambolim. He passed away this morning. https://t.co/MfM2Xjt0kZ — ANI (@ANI) October 8, 2026

'श्रद्धांजलि अर्पित करते समय मन भर आया'

देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, "उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर पुष्पचक्र अर्पित किया और भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर उनके परिवारजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी. एक प्रतिभाशाली कलाकार को अंतिम विदाई देते हुए और श्रद्धांजलि अर्पित करते समय मन भर आया, ॐ शांति."

Pune, Maharashtra: Late veteran actor Nana Patekar’s mortal remains are being taken to the cremation ground. https://t.co/uy1Ue1ESZa — IANS (@ians_india) October 8, 2026

अंतिम विदाई में पहुंचे कई बड़े नाम

दिग्गज अभिनेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी डोंजे पहुंचे. अभिनेता जैकी श्रॉफ भी अपने साथी कलाकार को आखिरी विदाई देने गांव पहुंचे. उनके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल भी नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.

Pune, Maharashtra: Actor Jackie Shroff arrived at Donje village to attend the last rites of late veteran actor Nana Patekar https://t.co/BpfHBWgxSH — IANS (@ians_india) October 8, 2026

मशहूर गायक सुरेश वाडकर भी नाना को श्रद्धांजलि देने पुणे पहुंचे. सुरेश वाडकर ने नाना पाटेकर को याद करते हुए कहा कि वह उनके लिए बड़े भाई जैसे थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे. उन्होंने कहा कि नाना हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उनका समर्थन किया.

Pune, Maharashtra: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Veteran singer Suresh Wadkar says, "First of all, I pay my heartfelt tribute to him. He was like an elder brother to me and a very good friend. He was always there for me and supported me...." https://t.co/cMyVsVTwAp — IANS (@ians_india) October 8, 2026

'करीब एक हफ्ते पहले हुई थी आखिरी मुलाकात'

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि नाना उनके बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों अक्सर बातचीत करते थे. नाना पाटेकर से आखिरी बातचीत करीब एक हफ्ते पहले हुई थी. उस बातचीत में भी नाना हमेशा की तरह बेहद अच्छे और अपनापन रखने वाले थे. उन्होंने उनके परिवार और बच्चों के बारे में पूछा था. मुंढे ने कहा कि नाना हर किसी से प्यार करते थे और वह हमेशा उनके साथ रहेंगे.

VIDEO | Pune: On actor Nana Patekar’s demise, Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Mundhe says, “He was a very close friend of mine. We used to interact very frequently. I had my last interaction with him almost a week ago. As usual, he was very lovely. He asked about my family and my children and how they were…He loved everybody. He will be forever with us and with me.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

'नाना पाटेकर की जगह कोई नहीं ले सकता'

अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि देश ने एक बहुत बड़े अभिनेता को खो दिया है. बहुत से कलाकार आएंगे, लेकिन नाना पाटेकर की जगह कोई नहीं ले सकता.

VIDEO | Mumbai: “We've lost such a big actor; many will come, but Nana Patekar is irreplaceable”, says BJP MP and veteran actor Hema Malini (@dreamgirlhema) on his demise. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/cUdHqlAcxX — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

'हर किसी से मिलते थे बेहद अपनापन रखते हुए'

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि यह खबर बेहद अप्रत्याशित और दर्द देने वाली है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि नाना हर किसी से बेहद अपनापन रखते हुए मिलते थे. वह उनके पिता और उनसे भी इसी तरह मिला करते थे. उन्होंने कहा कि नाना के निधन की खबर से वह सदमे में हैं.

Mumbai, Maharashtra: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, "This is so unexpected and painful. We need not elaborate on what Nana Patekar was. He used to meet everyone with great affinity. That was his real identity. He used to meet my father and me in a similar manner. He had affinity for everyone. I am shocked by the news." — ANI (@ANI) October 8, 2026

शिवसेना (UBT) सांसद अनिल देसाई ने भी नाना के निधन को फिल्म इंडस्ट्री के साथ-साथ पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए बड़ा झटका बताया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने एक अभिनेता के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर भी अपनी अलग पहचान बनाई थी. वह बेहद संवेदनशील इंसान थे और उनका जाना समाज, फिल्म इंडस्ट्री और सभी के लिए बड़ा नुकसान है.

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On demise of actor Nana Patekar, actor Annu Kapoor says, "... I feel extremely saddened and heartbroken by this news. Nana Patekar’s passing is a loss for the film and artistic fraternity, and I consider it a personal loss as well, having known him..." — ANI (@ANI) October 8, 2026

अन्‍नू कपूर और ममता बनर्जी ने भी जताया दुख

अभिनेता अन्नू कपूर ने नाना पाटेकर के निधन पर कहा कि वह इस खबर से बेहद दुखी और टूटे हुए हैं. उन्होंने कहा कि नाना का जाना फिल्म और कला जगत के लिए बड़ा नुकसान है और उनके लिए यह निजी तौर पर भी बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि वह उन्हें जानते थे.

#WATCH | Kolkata: On the demise of veteran actor Nana Patekar, Former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "Nana Patekar was a great honor to our country. He has done a lot of work and is popular among all of us. His creativity, his films, his songs, his acting, all will be remembered forever..." — ANI (@ANI) October 8, 2026

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नाना पाटेकर को याद किया. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर देश के लिए बड़े सम्मान की बात थे. उन्होंने अपने काम के जरिए बहुत कुछ दिया और वह लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे. उनकी रचनात्मकता, फिल्में, गाने और अभिनय हमेशा याद किए जाएंगे.

VIDEO | Maharashtra Deputy CMs Eknath Shinde, Sunetra Pawar and other ministers arrive for last rites of Nana Patekar in Pune. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/YntFxSLgYc — Press Trust of India (@PTI_News) October 8, 2026

विश्वनाथ पाटेकर से बने नाना पाटेकर

नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. सिनेमा की दुनिया उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानती थी. वह हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे चर्चित और दिग्गज कलाकारों में शामिल रहे. उनका जन्म 1 जनवरी 1951 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड-जंजीरा में हुआ था. उन्हें आखिरी बार शाहिद कपूर के साथ फिल्म ‘ओ रोमियो’ में पर्दे पर देखा गया था.

#WATCH | Puri, Odisha: Students of the Sudarsan Sand Art Institute, Rashmita Maharana, Sonali Aluk, and Monalisa Maharana, create a moving sand art animation to pay tribute to veteran Indian actor Nana Patekar following his demise. https://t.co/Ac6TNgalNg — ANI (@ANI) October 8, 2026

नाना पाटेकर सिर्फ अभिनेता ही नहीं थे. उन्होंने फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक के तौर पर भी काम किया. साल 1978 में आई फिल्म ‘गमन’ से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा. इसी दौर में वह मराठी फिल्मों में भी काम कर रहे थे. इसके बाद 1988 में मीरा नायर की फिल्म ‘सलाम बॉम्बे!’ और 1989 में रिलीज हुई ‘परिंदा’ ने उन्हें बड़ी पहचान दिलाई. ‘परिंदा’ में गैंगस्टर का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी. इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला.

नाना पाटेकर का जाना सिनेमा की दुनिया के लिए एक ऐसी कमी है, जिसे भरना आसान नहीं होगा. अभिनय का उनका अपना अलग अंदाज था और पर्दे पर उनके किरदार लंबे समय तक लोगों के जेहन में बने रहे. उनके निधन से उनके चाहने वालों, दोस्तों, साथी कलाकारों और फिल्म जगत ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिसने अपनी मेहनत और अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाई थी.



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