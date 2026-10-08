​गुस्से वाले नाना की ये तस्वीर नहीं देखी होगी! बेटे मल्हार और को-एक्टर ने खोला राज

नाना पाटेकर की सख्त और गुस्से वाली छवि तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन बेटे मल्हार और को-एक्टर उत्कर्ष शर्मा के बयान उनकी पर्सनैलिटी का बिल्कुल अलग पहलू सामने लाते हैं. जानिए सेट से लेकर बेटे की परवरिश तक कैसी थी उनकी सोच.

नाना पाटेकर की सख्त छवि के पीछे की अलग कहानी

उत्कर्ष शर्मा ने बताया सेट पर कैसा था नाना का व्यवहार

बेटे मल्हार को करियर के फैसले खुद लेने की दी आजादी

नाना के लिए पैसे से ज्यादा काम का संतोष था जरूरी

नाना पाटेकर का नाम आते ही एक ऐसे अभिनेता की तस्वीर सामने आती है, जो अपने दमदार अभिनय, बेबाक अंदाज और सख्त मिजाज के लिए पहचाने जाते रहे. पर्दे पर उनके गुस्से वाले किरदारों ने उनकी एक खास छवि बना दी थी. यही वजह है कि उनके बारे में बात होती है तो अक्सर उनकी सख्ती और गुस्से का जिक्र भी आता है. लेकिन नाना को करीब से जानने वाले लोगों के अनुभव उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू सामने रखते हैं.

उनके बेटे मल्हार पाटेकर और अभिनेता उत्कर्ष शर्मा के पुराने बयानों में नाना की ऐसी तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें अनुशासन जरूर है, लेकिन उसके साथ दोस्ती, बराबरी और सामने वाले को अपनी राह चुनने की आजादी भी है. खास बात यह है कि दोनों ने उन्हें अपने-अपने अनुभव से देखा था. एक ने पिता के रूप में और दूसरे ने को-एक्टर के तौर पर.

सेट पर सख्त थे, लेकिन वजह कुछ और थी

उत्कर्ष शर्मा ने नाना पाटेकर के साथ काम करने का अनुभव साझा करते हुए बताया था कि बतौर कलाकार उन्हें नाना से किसी तरह का डर महसूस नहीं होता था. उनके मुताबिक नाना के काम करने का तरीका थिएटर से मिले अनुशासन पर टिका था. वह समय पर सेट पर पहुंचते, पूरी तैयारी के साथ आते और अपने संवाद समेत सीन से जुड़ी चीजों को पहले से तैयार रखते थे.

नाना दूसरों से भी यही उम्मीद करते थे. उत्कर्ष ने इसे समझाते हुए कहा था कि अगर कोई कलाकार बिना तैयारी के सेट पर पहुंच जाए तो स्वाभाविक तौर पर नाराजगी हो सकती है. यानी उनकी सख्ती किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि काम को लेकर उनकी गंभीरता का हिस्सा थी.

नाना के लिए अभिनय सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर संवाद बोल देना नहीं था. वह चाहते थे कि कलाकार अपने सीन को समझकर और पूरी तैयारी के साथ सेट पर आए. यही वजह थी कि उनका अनुशासन कई बार बाहर से सख्ती जैसा दिखाई देता था.

'वो बोलते नहीं तो उनके हाथ बोल देते हैं'

उत्कर्ष ने नाना के व्यक्तित्व का एक और दिलचस्प पहलू बताया था. उनके मुताबिक नाना बहुत एक्सप्रेसिव थे और कई बार वह शब्दों से ज्यादा अपने हाव-भाव से अपनी बात समझा देते थे.

लेकिन इस सख्त छवि के साथ उनका एक मजाकिया अंदाज भी था. उत्कर्ष के मुताबिक नाना सेट पर लोगों की खिंचाई करते, मजाक करते और रोस्ट भी करते थे. उनके साथ काम करने का माहौल सिर्फ गंभीर नहीं रहता था.

उत्कर्ष ने खास तौर पर यह भी बताया था कि नाना ने उन्हें कभी यह एहसास नहीं कराया कि वह नए कलाकार हैं. वह उन्हें बराबरी का सम्मान देते थे. अगर किसी सीन को लेकर उत्कर्ष के पास कोई रचनात्मक सुझाव होता तो वह उसे खुलकर रखने की आजादी रखते थे.

यानी जिस अभिनेता की छवि बाहर से काफी सख्त नजर आती थी, उसके साथ काम करने वाले एक्टर को उसी सेट पर दोस्ताना और सहज व्यवहार भी महसूस हुआ.

कैमरे से लेकर शॉट तक में देते थे राय

नाना की दिलचस्पी सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी. शूटिंग के दौरान वह कैमरे और शॉट को लेकर भी अपनी राय देते थे. उत्कर्ष के मुताबिक नाना को तकनीकी पहलुओं की अच्छी समझ थी और वह जरूरत पड़ने पर कैमरा कितना पास या दूर रखा जाए, इस तरह की बातें भी सुझाते थे.

खुद नाना ने एक बातचीत में बताया था कि जब वह किसी फिल्म की शूटिंग करते हैं तो कई बार निर्देशन को लेकर भी उनका दिमाग चलता रहता है. वह निर्देशक से कह देते हैं कि किसी सीन को इस तरह किया जा सकता है या पहले कौन सा शॉट लिया जाए. हालांकि अंतिम फैसला निर्देशक का ही होता है.

यही वजह थी कि नाना को सिर्फ अभिनेता के तौर पर देखना उनके साथ काम करने का पूरा अनुभव नहीं था. वह फिल्म के दूसरे पहलुओं को भी समझने और उनमें अपनी रचनात्मक राय देने में दिलचस्पी रखते थे.

बेटे मल्हार के लिए भी नहीं थोपे अपने फैसले

नाना की शख्सियत का यह दूसरा पहलू उनके बेटे मल्हार के मामले में और साफ नजर आता है. मल्हार हमेशा से निर्देशन और फिल्म निर्माण में दिलचस्पी रखते थे. नाना ने बेटे के करियर का फैसला अपने हाथ में लेने के बजाय उसे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की सलाह दी.

नाना की सोच थी कि यह मल्हार की जिंदगी है और उसे खुद तय करना चाहिए कि वह क्या करना चाहता है. उन्होंने बेटे को यह भी सलाह दी कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए. अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि इस रास्ते में कमाई भी हो सकती है और नुकसान भी.

सबसे खास बात उनका असफलता को लेकर नजरिया था. उनका कहना था कि अगर कोई फैसला खुद लिया है और उसमें नाकामी मिलती है तो भी यह ठीक है, क्योंकि उसी प्रक्रिया में इंसान सीखता है.

एक स्टार के बेटे के लिए पिता की यह सलाह काफी मायने रखती है. नाना अपने अनुभव और पहचान का इस्तेमाल करके मल्हार के लिए हर चीज आसान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बेटे को अपनी राह खुद चुनने की जगह दी.

नाना के लिए नाम-पैसे से ज्यादा जरूरी था काम

मल्हार को दी गई इस सलाह को नाना के अपने करियर से भी जोड़कर देखा जा सकता है. एक बातचीत में उन्होंने अपने काम को लेकर कहा था कि जब इंसान उस उम्र और मुकाम पर पहुंच जाता है, जहां पैसे, नाम, शोहरत और पुरस्कार ही सबसे बड़ी चीज नहीं रह जाते, तब काम से मिलने वाला संतोष ज्यादा मायने रखता है.

नाना खुद भी अलग-अलग तरह के किरदारों में काम करने को लेकर उत्साहित रहते थे. उन्हें ऐसे रोल पसंद थे, जिनसे बतौर कलाकार उन्हें संतुष्टि मिले. यानी उनके लिए सिर्फ स्टारडम हासिल करना ही लक्ष्य नहीं था.

यही सोच उनके निर्देशन और निर्माण से जुड़े फैसलों में भी नजर आती थी. वह पर्दे के पीछे की प्रक्रिया को समझने में दिलचस्पी रखते थे और अपने अनुभव को सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रखना चाहते थे.

सख्ती के पीछे था एक साफ उसूल

उत्कर्ष शर्मा और मल्हार के बयानों को साथ रखकर देखें तो नाना की एक ऐसी तस्वीर सामने आती है, जो उनकी चर्चित सख्त छवि से कहीं ज्यादा बड़ी है.

काम के मामले में वह तैयारी, समय और अनुशासन को लेकर बेहद गंभीर थे. सामने वाला अपने काम को लेकर लापरवाही करे, यह उन्हें पसंद नहीं था. लेकिन यही नाना जब किसी व्यक्ति के करियर या रचनात्मक फैसले की बात करते थे तो उसे अपनी राह चुनने की आजादी देते थे.

उत्कर्ष के लिए वह एक सीनियर कलाकार होने के साथ दोस्त और पिता जैसी शख्सियत भी थे. वहीं मल्हार के लिए वह ऐसे पिता थे, जिन्होंने बेटे को अपनी पहचान के सहारे चलाने के बजाय खुद फैसले लेने और जरूरत पड़ने पर असफल होने की भी आजादी दी.

इसलिए नाना पाटेकर को सिर्फ उनकी गुस्से वाली या सख्त छवि से समझना शायद उनकी पूरी शख्सियत को नहीं दिखाता. उनके लिए काम में अनुशासन जरूरी था, लेकिन रिश्तों में बराबरी और जिंदगी के फैसलों में आजादी की भी उतनी ही जगह थी. शायद यही वजह है कि उनके साथ काम करने वाले कलाकार उन्हें सिर्फ एक सख्त अभिनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पर याद करते हैं, जिससे उन्होंने काम के साथ-साथ जिंदगी को देखने का नजरिया भी सीखा.