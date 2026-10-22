पॉपकॉर्न छोड़ो,अब धनुष उठाओ! सिनेमा के बाद आपके प्लेस्टेशन और VR हेडसेट पर कैसे राज करेगी 'रामायण'?

शाहरुख खान की 'रा.वन' के 15 साल बाद निर्माता नमित मल्होत्रा का बड़ा मास्टरस्ट्रोक. जानिए सिनेमा के बाद प्लेस्टेशन और VR हेडसेट पर कैसे राज करेगी 'रामायण'.

रामायण की दुनिया को गेमिंग और VR तक ले जाने की संभावना पर चर्चा.

अश्विनी कुमार ने बातचीत में प्लेस्टेशन, VR और AR का जिक्र किया.

हॉलीवुड फ्रेंचाइजी से समझिए, फिल्मों से आगे कैसे बढ़ती हैं कहानियां.

गेम या VR प्रोजेक्ट की आधिकारिक घोषणा की फिलहाल पुष्टि नहीं.

भारतीय सिनेमा के इतिहास में जब भी किसी महाकाव्य पर फिल्म बनती है,तो चर्चा अमूमन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन,सितारों की फीस या फिर वीएफएक्स (VFX) की भव्यता तक सिमट कर रह जाती है लेकिन निर्देशक नितेश तिवारी की आगामी मेगा-बजट फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' को लेकर इस समय जो सुगबुगाहट है,वह फिल्म इंडस्ट्री के पारंपरिक ढर्रे को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली है.

हाल ही में हैदराबाद में फिल्म के एक विशेष इवेंट में,फिल्म के निर्माता और ऑस्कर विजेता वीएफएक्स स्टूडियो 'DNEG' के ग्लोबल सीईओ नमित मल्होत्रा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे देश के सिनेमा प्रेमियों और टेक-गीक्स (Tech-Geeks) को चौंका दिया है.नमित मल्होत्रा ने साफ कर दिया कि रणबीर कपूर (भगवान राम),साई पल्लवी (माता सीता)और रॉकस्टार यश (रावण)स्टारर यह फिल्म महज एक दो-भागों की सिनेमाई सीरीज नहीं है.यह शुरुआत है भारत के पहले और सबसे बड़े मल्टीमीडिया सिनेमैटिक यूनिवर्स (Ramayana Cinematic Universe) की.

इस विजन का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए फिल्म देखने के बाद,दर्शक केवल मूकदर्शक बनकर घर नहीं लौटेंगे.नमित मल्होत्रा का मास्टरप्लान आपको सीधे त्रेतायुग के युद्धक्षेत्र में उतारने का है,जहां आपके हाथों में प्लेस्टेशन (PS5) का कंट्रोलर होगा या फिर आपकी आंखों पर वर्चुअल रियलिटी (VR) हेडसेट.

1. 15 साल पुराना शाहरुख खान का 'रा.वन' प्रयोग और नमित का मास्टरस्ट्रोक

अगर हम भारतीय सिनेमा के इतिहास को खंगालें,तो नमित मल्होत्रा का यह कदम अचानक लिया गया फैसला नहीं,बल्कि एक सोचा-समझा 'ऐतिहासिक मास्टरस्ट्रोक' है.भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में स्क्रीन्स से निकलकर गेमिंग कंसोल पर राज करने की कोशिश आज से करीब 15 साल पहले साल 2011 में हुई थी.तब बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान ने अपनी साइंस-फिक्शन सुपरहीरो फिल्म 'रा.वन' (Ra.One) के लिए सोनी प्लेस्टेशन के साथ हाथ मिलाया था और 'RA.ONE: The Game' (PS2 और PS3 के लिए) लॉन्च किया था.

शाहरुख खान का वह प्रयोग अपने समय से काफी आगे था,उस दौर में भारत में न तो गेमिंग का इतना बड़ा बाजार था और न ही तकनीक इतनी विकसित थी.नतीजा यह हुआ कि वह गेम एक फिल्म प्रमोशन टूल बनकर रह गया.

अब 15 साल बाद,नमित मल्होत्रा उसी गेमिंग क्रांति को वापस ला रहे हैं,लेकिन एक बहुत बड़े और वैश्विक स्तर पर.'रा.वन' जहां एक काल्पनिक डिजिटल विलेन की कहानी थी, वहीं 'रामायण' भारत की सदियों पुरानी आस्था,संस्कृति और इतिहास का अटूट हिस्सा है.नमित मल्होत्रा का मास्टरस्ट्रोक यह है कि वे भारतीय पौराणिक कथाओं (Indian Mythology) की इसी ताकत को दुनिया के सबसे एडवांस गेमिंग और इमर्सिव ईकोसिस्टम से जोड़ रहे हैं.

2. हॉलीवुड का वो 'बिलियन डॉलर' बिजनेस मॉडल,जो भारत में पहली बार आ रहा है

अब तक हमने देखा है कि मार्वल (Marvel),डीसी (DC) या स्टार वॉर्स (Star Wars) जैसी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी अपनी फिल्मों से जितना कमाती हैं,उससे कहीं गुना ज्यादा कमाई वे वीडियो गेम्स,मर्चेंडाइज और थीम पार्कों से करती हैं.भारत में आज तक किसी प्रोड्यूसर ने बॉक्स ऑफिस खिड़की से बाहर निकलकर इस स्तर पर निवेश करने की हिम्मत नहीं दिखाई.

नमित मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से मार्वल और स्टार वॉर्स का उदाहरण देते हुए कहा कि 'फिल्में तो सिर्फ शुरुआत हैं'(The movies are just the beginning). 'रामायण' के बहाने भारतीय पॉप-कल्चर में पहली बार एक ऐसा ईकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है,जहां फिल्म देखने के बाद युवा पीढ़ी उसी कहानी को एक अलग इंटरैक्टिव माध्यम से जिएगी.

3. AAA ओपन-वर्ल्ड वीडियो गेम्स:जब आप खुद बनेंगे योद्धा

गेमिंग की दुनिया में 'AAA'(ट्रिपल-ए) उन गेम्स को कहा जाता है जिनका बजट करोड़ों डॉलर में होता है और जिनमें ग्राफिक्स और गेमप्ले की क्वालिटी बिल्कुल असली जैसी होती है (जैसे Grand Theft Auto, God of War, या हाल ही में आई चीन की सांस्कृतिक गेम Black Myth: Wukong). रामायण यूनिवर्स के तहत AAA क्वालिटी वीडियो गेम्स डेवलप करने की आधिकारिक घोषणा की गई है.

गेमप्ले की कल्पना:जरा सोचिए,आप अपने प्लेस्टेशन 5 या गेमिंग पीसी पर एक 'ओपन-वर्ल्ड' गेम खेल रहे हैं,जहां आप दंडकारण्य के जंगलों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, सुग्रीव की वानर सेना को रणनीतिक रूप से कमांड कर सकते हैं, या खुद लक्ष्मण बनकर मेघनाद के मायावी अस्त्रों का सामना कर सकते हैं.

DNEG का तकनीकी पावरहाउस:इस गेमिंग विजन के पीछे कोई साधारण कंपनी नहीं, बल्कि खुद नमित मल्होत्रा की DNEG टीम खड़ी है,जिसने Dune: Part Two, Interstellar और Avengers: Endgame जैसी फिल्मों के विजुअल्स बनाए हैं. जो टूल्स, डिजिटल एसेट्स (Digital Assets) और मोशन कैप्चर (Motion Capture) तकनीक उन्होंने रणबीर कपूर और यश को स्क्रीन पर जीवंत करने के लिए इस्तेमाल की है, उसी डेटा का उपयोग करके इन गेम्स को तैयार किया जाएगा, जिससे गेम का विजुअल एक्सपीरियंस हुबहू फिल्म जैसा होगा.

4. VR, AR और मेटावर्स:घर बैठे अयोध्या और लंका की सैर

सिर्फ गेमिंग कंसोल ही नहीं,यह यूनिवर्स अत्याधुनिक इमर्सिव टेक्नोलॉजी (Immersive Tech) पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है.नमित मल्होत्रा के इस व्यापक रोडमैप में वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मेटावर्स (Metaverse) के विशेष प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

वर्चुअल रियलिटी (VR) का जादू: अपनी आंखों पर Apple Vision Pro या Meta Quest जैसा VR हेडसेट लगाइए, और आप अचानक खुद को महाराजा दशरथ के भव्य दरबार में खड़ा पाएंगे. आप 360-डिग्री में अयोध्या की नक्काशीदार दीवारों और उसकी वास्तुकला को देख सकेंगे.

युद्ध का लाइव अनुभव: VR टेक्नोलॉजी के जरिए दर्शक समुद्र पार करने के लिए बनाए जा रहे 'राम सेतु' के निर्माण को अपने ठीक सामने होते हुए देख सकेंगे या लंका दहन के समय हवा में उड़ते हनुमान जी के साथ एक वर्चुअल राइड का अनुभव ले सकेंगे. यह तकनीक बच्चों और नई जनरेशन (Gen-Z) को भारतीय इतिहास से जोड़ने का सबसे अनूठा तरीका साबित हो सकती है.

5. स्पिन-ऑफ और ओरिजिन सीरीज: हर किरदार का अपना सफर

रामायण में सिर्फ राम और रावण ही नहीं,बल्कि दर्जनों ऐसे पात्र हैं जिनकी वीरता और कहानी अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ की तरह अद्भुत है.नमित मल्होत्रा के इस ग्रैंड विजन में केवल मुख्य फिल्म ही नहीं, बल्कि कई स्पिन-ऑफ प्रोजेक्ट्स, एनिमेटेड फिल्में और टेलीविजन शोज भी पाइपलाइन में हैं.

इसके तहत भगवान हनुमान, जटायु, इंद्रजीत (मेघनाद) और अंगद जैसे किरदारों पर अलग से स्पेशल ओरिजिन डिजिटल कंटेंट या मिनी-गेम्स तैयार किए जाएंगे.

उदाहरण के लिए, यदि मुख्य फिल्म में युद्ध का कोई विशेष प्रसंग या किसी योद्धा की बैकस्टोरी समय की कमी के कारण छूट जाती है,तो उसे प्लेस्टेशन गेम के किसी विशेष 'DLC' (Downloadable Content) या एक एनिमेटेड स्पिन-ऑफ सीरीज के जरिए दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा.

6. ब्रॉडवे म्यूजिकल और थीम पार्क्स: आभासी दुनिया से हकीकत तक

यह विजन सिर्फ डिजिटल स्क्रीन्स या कंसोल तक ही सीमित नहीं है.गेमिंग और VR के जरिए युवाओं को आकर्षित करने के बाद इस यूनिवर्स को फिजिकल दुनिया में लाने के लिए थीम पार्क एक्सपीरियंसेज (Theme Parks) और न्यूयॉर्क/लंदन की तर्ज पर एक भव्य ब्रॉडवे म्यूजिकल (Broadway Musical Adaptation) की भी योजना बनाई गई है. यानी आप न सिर्फ गेम में बल्कि असल जिंदगी में भी रामायण के संसार का हिस्सा बन पाएंगे.

इसके साथ ही, बच्चों के लिए स्पेशल टॉयज, गैजेट्स और कपड़ों की एक बड़ी मर्चेंडाइज लाइन भी इस बिजनेस मॉडल का मुख्य पिलर है, ताकि 'रामायण' हर भारतीय घर के लिविंग रूम का हिस्सा बन सके.

सिर्फ दो फिल्मों तक सीमित नहीं रहेगी रामायण,गेमिंग और VR में भी विस्तार की संभावना

अश्विनी कुमार के मुताबिक,रामायण की संभावनाओं को सिर्फ दो फिल्मों तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए.अगर यह प्रोजेक्ट दर्शकों के बीच सफल होता है, तो इसके विस्तार के लिए गेमिंग,वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) जैसे माध्यमों की भूमिका अहम हो सकती है.बातचीत में उन्होंने प्लेस्टेशन और VR अनुभवों का भी जिक्र किया.यानी रामायण की दुनिया को बड़े पर्दे से आगे दूसरे डिजिटल माध्यमों तक ले जाने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है.

यहां गेमिंग और VR की संभावनाएं इसलिए अहम हैं,क्योंकि इन माध्यमों में दर्शक सिर्फ कहानी देखते नहीं,बल्कि उसके साथ ज्यादा सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं. हालांकि, रामायण पर आधारित किसी खास गेम,उसके प्लेटफॉर्म या रिलीज को लेकर फिलहाल ठोस जानकारी सामने नहीं है.इसलिए इसे घोषित प्रोजेक्ट के बजाय भविष्य में संभावित विस्तार के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा.

भारतीय संस्कृति का 'डिजिटल पुनर्जन्म'

15 साल पहले जब शाहरुख खान ने 'रा.वन' के साथ कदम बढ़ाया था,तब वह भारतीय सिनेमा की तकनीक को सुधारने की एक व्यक्तिगत कोशिश थी.लेकिन आज,नमित मल्होत्रा और सुपरस्टार यश का यह विजन पूरे भारतीय पॉप-कल्चर को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक सामूहिक आंदोलन है.

आज की नई पीढ़ी (Gen-Z और जेनरेशन अल्फा) किताबों से ज्यादा स्क्रीन्स और गेम्स पर अपना वक्त बिताती है. अगर उन्हें अपनी संस्कृति और इतिहास की महानता को समझाना है,तो हमें उसी भाषा और तकनीक का इस्तेमाल करना होगा जिसे वे पसंद करते हैं-यानी वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी.

₹4,000 करोड़ के भारी-भरकम बजट से बन रही 'रामायण: पार्ट 1' (जो नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है) भारतीय सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है.यदि यह फिल्म दुनिया भर में उम्मीद के मुताबिक ब्लॉकबस्टर साबित होती है, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भर के गेमर्स अपने प्लेस्टेशन पर मार्वल के 'थॉर' का हथौड़ा छोड़, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का 'दिव्य धनुष' थामे नजर आएंगे.