सलमान को स्टार बनाने में नहीं, पहले थिएटर कराने में था सलीम खान का इंटरेस्ट! मुश्ताक से मांगी थी मदद

मुश्ताक खान के निधन से बॉलीवुड में शोक है. वेलकम के बल्लू समेत कई यादगार किरदारों से पहचान बनाने वाले अभिनेता ने 24 सितंबर को अंतिम सांस ली. उनके जाने के बाद फिल्मों के साथ उनके पुराने किस्से भी चर्चा में हैं.

​ सलीम खान चाहते थे कि सलमान पहले थिएटर करें.

मुश्ताक खान से थिएटर में काम तलाशने को कहा था.

मुश्ताक ने सलमान के शुरुआती दौर को करीब से देखा था.

दोनों कलाकारों ने बाद में कई फिल्मों में साथ काम किया.

आज सलमान खान का नाम आते ही एक ऐसे फिल्म स्टार की तस्वीर सामने आती है, जिसकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग और स्क्रीन प्रेजेंस है लेकिन हर बड़ा सितारा कभी न कभी बिल्कुल शुरुआत से गुजरा है. मुश्ताक खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान के शुरुआती दिनों से जुड़ा ऐसा किस्सा सुनाया था, जो बताता है कि सलीम खान बेटे को सिर्फ फिल्मों में लॉन्च करने के बारे में नहीं सोच रहे थे. वह चाहते थे कि सलमान पहले खुद को एक कलाकार के तौर पर तैयार करें. इसी सोच के तहत उन्होंने थिएटर का रास्ता सुझाया था.

मुश्ताक खान के निधन के बाद उनके पुराने इंटरव्यू और फिल्मी सफर से जुड़े किस्से फिर चर्चा में हैं. इनमें सलमान खान से जुड़ी उनकी यादें भी खास हैं. मुश्ताक ने बताया था कि सलीम खान उनसे कहते थे कि वह थिएटर करते हैं, इसलिए सलमान के लिए भी वहां कुछ काम तलाशें. सलीम खान की इच्छा थी कि थिएटर के जरिए सलमान थोड़ा खुलें.लेकिन इस किस्से को केवल सलमान को थिएटर भेजना चाहते थे सलीम खान तक सीमित करके देखना अधूरा होगा. इसके पीछे उस दौर की अभिनय की एक अलग ट्रेनिंग संस्कृति भी थी.

स्टार बनने से पहले अभिनेता बनना जरूरी था

आज किसी नए कलाकार के लिए फिल्म का पहला मौका सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है वहीं स्टार किड्स के लिए लॉजिंग की जोर-शोर से तैयारी की जाती है लेकिन थिएटर की दुनिया में अभिनेता को कैमरे के बजाय सीधे दर्शकों के सामने खुद को साबित करना पड़ता है. संवाद याद रखना, आवाज का उतार-चढ़ाव, शरीर की भाषा, टाइमिंग और लंबे सीन को बिना कट के निभाना ये सभी चीजें मंच पर अभिनेता की परीक्षा लेती हैं. सलीम खान खुद फिल्मी दुनिया के बेहद अनुभवी लेखक थे. ऐसे में अगर वह अपने बेटे के लिए थिएटर का विकल्प देख रहे थे, तो इसे अभिनय सीखने की एक प्रक्रिया के तौर पर समझा जा सकता है. वह चाहते थे कि सलमान सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होने वाले नए चेहरे न रहें, बल्कि अभिनय के माहौल में खुद को सहज करें. मुश्ताक खान इस कहानी में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वह खुद थिएटर से जुड़े हुए थे. यानी सलीम खान ने जिस व्यक्ति से सलमान के लिए थिएटर में जगह तलाशने की बात की, वह उस दुनिया की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझता था.

मुश्ताक सिर्फ सह-कलाकार नहीं, उस दौर के गवाह थे

मुश्ताक खान ने हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक काम किया. उनका नाम उन कलाकारों में रहा जिन्होंने फिल्मों में छोटे-बड़े किरदारों के जरिए अपनी पहचान बनाई. उन्होंने ऐसे समय में काम शुरू किया था, जब आज जैसी डिजिटल पहुंच, सोशल मीडिया और स्टार्स की चौबीस घंटे मौजूदगी नहीं थी इसलिए जब वह सलमान के शुरुआती दौर की बात करते थे, तो उनकी नजर आज के सुपरस्टार पर नहीं, उस युवा अभिनेता पर थी जो अपना करियर शुरू कर रहा था. मुश्ताक ने बताया था कि सलमान के साथ उनकी शुरुआती फिल्मी मुलाकातों में उन्होंने उन्हें एक ऐसे नए कलाकार के तौर पर देखा जो आसपास के कलाकारों के काम को ध्यान से देखता था. मुश्ताक के मुताबिक, सलमान सेट पर उन्हें ऑब्जर्व करते और सीखने की कोशिश करते थे. यही हिस्सा इस पुराने किस्से को ज्यादा दिलचस्प बनाता है. क्योंकि सलीम खान की तरफ से थिएटर का सुझाव और मुश्ताक की तरफ से सलमान के सीखने वाले रवैये की याद दोनों मिलकर उनके शुरुआती दौर की एक तस्वीर बनाते हैं.

थिएटर का मतलब सिर्फ नाटक करना नहीं था

थिएटर को लेकर आम धारणा अक्सर यह होती है कि कलाकार फिल्मों से पहले नाटक करता है लेकिन मंच का अनुभव इससे कहीं ज्यादा व्यापक होता है. फिल्म में कैमरा अभिनेता के बेहद करीब आ सकता है. निर्देशक एक टेक पसंद न आने पर उसे दोबारा शूट कर सकता है. एडिटिंग के जरिए कलाकार के प्रदर्शन को अलग-अलग शॉट्स में बांटा जा सकता है.

स्टेज पर स्थिति अलग होती है

अभिनेता के पास दर्शकों के सामने लगातार बने रहने की जिम्मेदारी होती है. अगर संवाद में गलती हुई या टाइमिंग बिगड़ी तो उसे उसी पल संभालना पड़ता है. दर्शक की प्रतिक्रिया भी सीधे सामने होती है. शायद यही कारण है कि थिएटर को लंबे समय से कलाकार के आत्मविश्वास और मंचीय अनुशासन से जोड़ा जाता रहा है. सलीम खान का सलमान के लिए यही रास्ता देखना उस दौर में अभिनय को लेकर उनकी सोच की एक झलक देता है.

मुश्ताक और सलमान के रिश्ते की एक अलग परत

सलमान के साथ मुश्ताक खान का रिश्ता केवल किसी फिल्म के सेट तक सीमित नहीं रहा. मुश्ताक ने पुराने इंटरव्यू में उनके साथ काम करने के दौरान की कई छोटी यादें साझा की थीं. उन्होंने बताया था कि शुरुआती दौर में सलमान सेट पर वरिष्ठ कलाकारों के साथ घुलते-मिलते थे. मुश्ताक ने उनके व्यवहार से जुड़े कुछ निजी किस्से भी सुनाए थे. इन घटनाओं को सलमान की पूरी शख्सियत का प्रमाण मानना ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि मुश्ताक उन्हें सिर्फ दूर से देखने वाले सहकर्मी नहीं थे. उन्होंने उनके करियर के शुरुआती पड़ाव को करीब से देखा था. यही वजह है कि मुश्ताक की कही बातें आज उनके निधन के बाद अलग महत्व रखती हैं. वह उस दौर के उन कलाकारों में थे जिनकी नजर से आज के बड़े सितारों का शुरुआती सफर देखा जा सकता है.

सलीम खान के लिए बेटे का करियर सिर्फ लॉन्चिंग नहीं था

सलमान खान का फिल्मी सफर शुरू होने से पहले उनके परिवार को भी यह पता नहीं था कि आगे वह कितनी बड़ी पहचान बनाएंगे लेकिन सलीम खान के पास फिल्म इंडस्ट्री का लंबा अनुभव था. वह जानते थे कि कैमरे के सामने काम करना और अभिनेता के तौर पर तैयार होना दो अलग चीजें हैं.

यही वजह इस किस्से को खास बनाती है

सलीम खान ने सलमान के लिए सीधे कोई बड़ा फिल्मी रोल तलाशने के बजाय थिएटर का विकल्प भी सोचा. इसका मतलब यह नहीं कि सलमान का आगे का करियर थिएटर की वजह से बना. ऐसा दावा मुश्ताक की बात से भी नहीं निकलता लेकिन यह जरूर समझ आता है कि शुरुआती दौर में अभिनय को लेकर तैयारी और अनुभव को महत्व दिया जा रहा था.

उस दौर में सलमान अभी सलमान खान नहीं बने थे

आज के दर्शक सलमान को उनके दशकों लंबे स्टारडम से पहचानते हैं. लेकिन किसी भी अभिनेता की शुरुआत ऐसी नहीं होती. शुरुआत में वह सिर्फ एक नया चेहरा होता है. न कोई निश्चित स्क्रीन इमेज, न यह तय कि दर्शक उसे किस तरह स्वीकार करेंगे और न ही यह पता कि करियर किस दिशा में जाएगा. अभिनेता को अपने लिए जगह बनानी होती है. मुश्ताक की यादों में यही शुरुआती सलमान दिखाई देते हैं. वह अपने आसपास के कलाकारों को देख रहे थे, काम समझ रहे थे और धीरे-धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे थे इसीलिए सलीम खान का थिएटर वाला सुझाव आज पीछे मुड़कर देखने पर ज्यादा दिलचस्प लगता है. उस समय वह एक संभावित अभिनेता के लिए प्रशिक्षण का रास्ता खोज रहे थे. बाद में वही अभिनेता हिंदी सिनेमा का बड़ा स्टार बना.

मुश्ताक की कहानी में सलीम खान की एक और भूमिका

मुश्ताक खान के करियर की कहानी में सलीम खान का नाम सिर्फ सलमान वाले किस्से की वजह से नहीं आता. 2026 में सामने आए एक पुराने इंटरव्यू से यह भी सामने आया था कि मुश्ताक के शुरुआती फिल्मी सफर में सलीम खान ने उनकी मदद की थी. मुश्ताक ने बताया था कि सलीम खान की सिफारिश के जरिए उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई थी. बाद में इसी कड़ी से उन्हें फिल्मी काम मिलने का रास्ता खुला यानी मुश्ताक की अपनी जिंदगी और सलमान की शुरुआती कहानी में सलीम खान एक साझा कड़ी की तरह नजर आते हैं. एक तरफ वह अपने बेटे के लिए थिएटर का रास्ता तलाश रहे थे, दूसरी तरफ इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे मुश्ताक जैसे कलाकारों के लिए भी उनके संपर्क और सिफारिश काम आ रहे थे.

यही वजह है कि मुश्ताक का यह किस्सा सिर्फ सलमान की कहानी नहीं

मुश्ताक खान के निधन के बाद उनके बारे में बात करते समय अगर सिर्फ उनके लोकप्रिय किरदारों को याद किया जाए तो उनकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा छूट जाएगा. वह ऐसे दौर के अभिनेता थे जब कलाकारों के बीच व्यक्तिगत संपर्क और काम के जरिए रिश्ते ज्यादा अहम हुआ करते थे. थिएटर, छोटे रोल, वरिष्ठ कलाकारों की संगत और लगातार काम करते रहने से अभिनेता अपनी जगह बनाते थे.

सलमान की कहानी में मुश्ताक का यह छोटा सा किस्सा उसी दौर का एक दस्तावेज है

यह कहानी यह नहीं बताती कि सलमान को स्टार किसने बनाया. यह भी साबित नहीं करती कि थिएटर ही उनकी सफलता की वजह था. बल्कि यह उस समय की एक तस्वीर सामने रखती है जब एक पिता अपने बेटे को फिल्मी दुनिया में उतारने से पहले उसके भीतर के अभिनेता को तैयार करने के रास्ते तलाश रहा था.

मुश्ताक चले गए, लेकिन किस्से छोड़ गए

मुश्ताक खान ने अपने लंबे करियर में सैकड़ों किरदार निभाए. कुछ भूमिकाएं बड़ी थीं, कुछ छोटी, लेकिन उनके अभिनय की खासियत यही रही कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह अपनी मौजूदगी दर्ज करा देते थे.उनके निधन के बाद उनके करियर से जुड़े कई पुराने प्रसंग सामने आ रहे हैं. सलमान खान और सलीम खान वाला यह किस्सा उनमें इसलिए अलग है क्योंकि इसमें हिंदी सिनेमा के एक बड़े सितारे को उसके स्टारडम से पहले देखा जा सकता है. एक तरफ सलीम खान की वह सोच थी कि सलमान थिएटर करें और खुद को खोलें. दूसरी तरफ मुश्ताक की याद में एक ऐसा युवा कलाकार था जो सेट पर दूसरों को देखकर सीख रहा था. आज जब सलमान खान के करियर को पीछे मुड़कर देखा जाता है तो उनके शुरुआती दिनों के ऐसे किस्से एक जरूरी बात याद दिलाते हैं हर बड़ा स्टार पहले एक सीखता हुआ अभिनेता होता है और मुश्ताक खान जैसे कलाकार उन शुरुआती दिनों के ऐसे गवाह होते हैं, जिनकी यादों में उस समय का सिनेमा और उसके सितारे कहीं ज्यादा सहज, करीब और जमीन से जुड़े नजर आते हैं.

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