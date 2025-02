स्टैंड-अप कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट के एक एपिसोड में अपने कमेंट के लिए विवदों में आए रणवीर अल्लाहबादिया (Ranveer Allahbadia) चर्चा में हैं. मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) ने हाल ही में इसी मामले को लेकर रणवीर को लेकर तंज कसा है. स्टैंड-अप कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर अल्लाहबादिया उर्फ ​​बीयरबाइसेप्स पर कटाक्ष किया है जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इसके अलावा मुनव्वर ने एल्विश यादव (Elvish Yadav) पर भी तंज कसा है.

मुनव्वर फारुकी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक क्लिप अपलोड की, जिसमें वो सड़क किनारे खड़े हैं. इसी दौरान जब पुलिस की गाड़ी सड़क से गुजरती है, तो वह कहते हैं 'पुलिस जा रही है, बीयरबाइसेप्स के घर.' क्लिप को कैप्शन के साथ अपलोड किया गया 'लड़का निकल गया है...हाथ से!!!'. इस वीडियो पर लोग काफी रिएक्ट कर रहे हैं.

Watch viral video of Munawar Faruqui's funny take on Ranveer Allahbadia#DNAVideos | #munawarfaruqui | #RanveerAllahbadia | #beerbiceps | #indiasgotlatent | #viral | #viralvideo | #controversy pic.twitter.com/IxEr0KV1BV