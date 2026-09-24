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Friday Release: इस शुक्रवार थिएटर से ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज, एंटरटेनमेंट का डबल धमाका

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Friday Release: इस शुक्रवार थिएटर से ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज, एंटरटेनमेंट का डबल धमाका

Friday Release Movies And Series: इस शुक्रवार यानि 25 सिंतबर 2026 को सिनेमाघरों और ओटीटी पर आपको जबरदस्त धमाल देखने के लिए मिलेगा.

Latest News

Ritika

Updated : Sep 24, 2026, 04:29 PM IST

Friday Release: इस शुक्रवार थिएटर से ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये धांसू फिल्में और सीरीज, एंटरटेनमेंट का डबल धमाका

Friday Release Movies And Series

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Friday Release Movies And Series: इस महीने सितंबर के आखिरी शुक्रवार में आपको जबरदस्त मनोरंजन का तड़का देखने के लिए मिल सकता है, आपको बता दें 25 सितंबर 2026 को थिएटर से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती हैं. अगर आप भी शुक्रवार को काफी ज्यादा खास बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ फिल्मों और सीरिज को देख सकते हैं. अगर आप भी वीकेंड पर घर बैठे कुछ नया देखना चाहते हैं, तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ में थिएटर या घर पर ही देखने का प्लान बना सकते हैं. देखने के बाद आपको खूब मजा भी आने वाला है. आपको इस खबर में बताते हैं कि इस शुक्रवार को आप कौन-कौन सी फिल्में और सीरिज को देखने का प्लान बना सकते हैं. 

ओटीटी और सिनेमाघरों में ये फिल्में और सीरिज होंगी रिलीज

1. हुंकार- द रोर

25 सितंबर 2026 को आप हुंकार- द रोर सीरीज को घर बैठे आसानी से जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. यह क्राइम-कोर्टरूम थ्रिलर हैं. अगर आप इस शुक्रवार को घर पर रहकर कुछ नया देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इसको आप जरूर देखें. 
 

हुंकार- द रोर

2. मैंगो पच्चा

इस शुक्रवार ओटीटी पर आप मैंगो पच्चा को देख सकते हैं. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर आपको आसानी से मिल जाएगी कल. ये कहानी आपको अलग-अलग नए कॉन्सेप्ट के जरिए देखने के लिए मिल सकती है. 'मैंगो पच्चा' एक कन्नड़ भाषा की क्राइम एक्शन फिल्म. 
 

मैंगो पच्चा

3. द गॉडफादर, कोडा: द डेथ ऑफ माइकल कोरलिओन 

द गॉडफादर, कोडा: द डेथ ऑफ माइकल कोरलिओन को 25 सितंबर 2026 को आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख पाएंगे. ये फिल्म साल 1990 में आई फिल्म द गॉडफादर पार्ट 3 का ही एक एडिटेड वर्जन है, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है.
 

द गॉडफादर, कोडा: द डेथ ऑफ माइकल कोरलिओन

4. डोरोथी

डोरोथी एक तमिल फिल्म है, जो 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए. बड़े पर्दे पर फिल्म देखना, शानदार साउंड और सिनेमाघर का माहौल बिल्कुल देखने लायक हो जाता है. 'डोरोथी' 90 के दशक के गांव पर आधारित है.
 

डोरोथी

5. द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट

द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट जिस फिल्म का लोगों को काफी समय से इंतजार था, अब वो सिनेमाघर में आने वाली है. इसको आप 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में देख सकते हैं. आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है और यही नहीं इसके गाने ने तो सभी को काफी ज्यादा खुश कर दिया है. इस फिल्म में आपको छठ पर एक खूबसूरत सा गाना भी देखने के लिए मिलेगा. 
 

द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
 

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