Crime News: दो पतियों के छोड़कर तीसरे के साथ लिव इन में रही पत्नी, 8 दिन बाद अब बोरे में मिली लाश, जानें पूरा मामला

Akshay Kumar करेंगे Wheel of Fortune को होस्ट, Sony TV पर धमाल मचाने लौट रहें 'खतरों के खिलाड़ी'

Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है 'रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

एंटरटेनमेंट

Movie Review: Netflix पर मर्डर मिस्ट्री का मास्टरक्लास है ‘रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स', हर राज़ के पीछे है एक नया सस्पेंस

अगर बहुत दिनों से एक सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी फिल्म देखने का इंतजार कर रहे थे तो आपका इतजार खत्म हुआ. क्योंकि नवाज्जुद्दीन सिद्दकी और राधिका आप्टे की दमदार फिल्म रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स रिलीज हो चुकी हैं और ये फिल्म कई मायनों में जबरदस्त है.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 19, 2025, 02:51 PM IST

रात अकेली है-द बंसल मर्डर्स

फिल्म: रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स
निर्देशक: हनी त्रेहान
कलाकार: नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, संजय कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, रेवती, राधिका आप्टे
अवधि: 2 घंटे 15 मिनट
रेटिंग - 3.5 स्टार
डिजिटल प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स
रिलीज़ डेट: 19 दिसंबर 2025

नेटफ्लिक्स पर 2020 में आई ‘रात अकेली है’ की अगली कड़ी ‘रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स’ अब स्ट्रीम हो चुकी है. यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन का वादा नहीं करती, बल्कि दर्शकों को एक गहन और सोचने पर मजबूर कर देने वाले अनुभव में भी ले जाती है. आइए जानते हैं कि यह फिल्म कैसी है.

कहानी बंसल परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां एक रात परिवार के कई सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है. इस जटिल केस की जांच की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर जतिल यादव (नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी) को. शुरुआत में मामला सीधा-सादा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, परत-दर-परत छिपे राज़ सामने आते जाते हैं. फिल्म बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे इंस्पेक्टर जतिल इस उलझे हुए केस को सुलझाते हुए सच्चाई तक पहुंचता है.

अभिनय की बात करें तो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का प्रदर्शन बेहद संयमित और प्रभावशाली है. उनके अभिनय में ठहराव और परिपक्वता झलकती है, जो किरदार को और भी विश्वसनीय बनाती है. चित्रांगदा सिंह ने सशक्त अभिनय किया है और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी आकर्षक लगती है. सीमित स्क्रीन टाइम के बावजूद राधिका आप्टे अपनी छाप छोड़ने में सफल रहती हैं. संजय कपूर, रजत कपूर, अखिलेंद्र मिश्रा, प्रियंका सेतिया, दीप्ति नवल और रेवती सहित सभी सह-कलाकारों ने अपने-अपने किरदारों को मजबूती से निभाया है.

निर्देशक हनी त्रेहान की तारीफ करना बनता है. उनकी निर्देशन शैली कहानी को बांधे रखती है. फिल्म की पटकथा कसावट भरी है, सिनेमैटोग्राफी प्रभावशाली है और बैकग्राउंड स्कोर थ्रिल और रहस्य के माहौल को और गहराई देता है.

कुल मिलाकर, ‘रात अकेली है – द बंसल मर्डर्स’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक अनुभव है. यह पिछली फिल्म से भी ज्यादा दमदार नजर आती है और दर्शकों की उम्मीदों को नई ऊंचाई देती है. अपनी मजबूत कहानी और शानदार अभिनय के दम पर यह फिल्म एक सफल मर्डर मिस्ट्री फ्रेंचाइज़ी बनने की पूरी क्षमता रखती है. RSVP और नेटफ्लिक्स की यह साझेदारी एक बार फिर ‘लस्ट स्टोरीज़’ और ‘मिसमैच्ड’ जैसी सफल फ्रेंचाइज़ी की तरह अपनी विश्वसनीयता साबित करती है और इस फिल्म को 3.5 स्टार तो मिलता ही है.

