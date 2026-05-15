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Mouni Roy Divorce: शादी के 4 साल बाद अलग हो रहे मौनी रॉय-सूरज नांबियार, आपसी रजामंदी से लिखा- 'यहीं तक था साथ'

Mouni Roy Suraj Nambiar Separation: अभिनेत्री मौनी रॉय और सूरज नांबियार ने शादी के 4 साल बाद अलग होने की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. एक संयुक्त बयान में उन्होंने बदलती प्राथमिकताओं और आपसी सहमति को इस फैसले का आधार बताया.

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Pragya Bharti

Updated : May 15, 2026, 07:47 AM IST

Mouni Roy Divorce: शादी के 4 साल बाद अलग हो रहे मौनी रॉय-सूरज नांबियार, आपसी रजामंदी से लिखा- 'यहीं तक था साथ'
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बॉलीवुड और टेलीविजन जगत की मशहूर अभिनेत्री मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के रिश्ते को लेकर पिछले काफी समय से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है. मौनी और सूरज ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि वे अब एक-दूसरे से अलग हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस जॉइंट स्टेटमेंट ने उनके चाहने वालों को काफी भावुक कर दिया है.

अफवाहों के बाद आधिकारिक पुष्टि

पिछले कुछ हफ्तों से दोनों के बीच अनबन की खबरें सुर्खियां बटोर रही थीं. नेटिज़न्स ने नोटिस किया था कि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है और सूरज ने शादी की तस्वीरें भी हटा दी हैं. इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए मौनी ने आखिरकार सच सबके सामने रखा है.

क्या कहा जॉइंट स्टेटमेंट में?

मौनी और सूरज ने अपने बयान में लिखा, 'हमने काफी सोच-विचार करने और बदलती निजी प्राथमिकताओं को देखते हुए आपसी सम्मान के साथ अलग-अलग रास्तों पर चलने का फैसला लिया है. यह निर्णय आपसी समझ से लिया गया है.' उन्होंने मीडिया से उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की और कहा कि झूठी कहानियों से उन्हें ठेस पहुँचती है.
भले ही दोनों का वैवाहिक रिश्ता खत्म हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी साझा किया कि वे भविष्य में अपनी दोस्ती को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे. वे फिलहाल इस कठिन दौर को निजी तौर पर और समझदारी से संभालने पर ध्यान दे रहे हैं.

2022 में हुई थी भव्य शादी

गौरतलब है कि मौनी रॉय और दुबई स्थित इन्वेस्टमेंट बैंकर सूरज नांबियार ने जनवरी 2022 में गोवा में बेहद भव्य तरीके से शादी की थी. उनकी शादी बंगाली और मलयाली दोनों रीति-रिवाजों से हुई थी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. शादी के महज 4 साल बाद इस रिश्ते का इस तरह टूटना फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है.
फिलहाल, मौनी ने सभी मीडिया संस्थानों से विनम्र निवेदन किया है कि उनके निजी जीवन को लेकर कोई भी मनगढ़ंत खबर न फैलाएं और उन्हें इस मुश्किल समय में जरूरी प्राइवेसी दें.
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