Biggest Horror Movie On OTT: इनती डरावनी हॉरर फिल्म कि हर एक सीन पर छूट जाएंगे पसीने, रात में अकेले देख पाना है मुश्किल

Biggest Horror Movie On OTT: आपने अभी तक कई हॉरर फिल्में देखी होगी लेकिन आज हम आपको ऐसी डरावनी फिल्म के बारे में बताने जा रहे है जिसे देखने के बाद आपके मन मे एक अजीब से डर बैठ जाएगा.

Biggest Horror Movie On OTT: आपमें से कई लोगों को हॉरर फिल्में देखना बहुत पसंद होगा और कई डरवानी फिल्में देख भी चुके होंगे. लेकिन कई बार ऐसी कहानियां टकरा जाती जो केवल फिल्म तक सीमित नहीं रहती है बल्कि झकझोर कर रख देती है. आज हम आपको एक ऐसी ही एक खौफनाक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको गुस्सा भी आएग और डर का भी अजीब सा एहसास भी होगा, जो आपके तन बदन में सिहरन पैदा कर देगा.

सच्ची घटना पर आधारित



खास बात तो ये है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है. ये फिल्म पिछले साल 7 फरवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म का डायरेक्शन आंगी उम्बारा ने किया था. इस फिल्म की एक खास बात भी थी कि इसमें सबसे ज्यादा यंग कलाकारों ने काम किया था. फिल्म में अधिश्टि जारा, रतु सोफ्या, सास्किया चाडविक, कनीशिया युसुफ और खदीजाह अरूमा नजर आए थे. कहानी और माहौल दोनों मिलकर दर्शकों को ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो आम हॉरर फिल्मों से अलग होता है.

फिल्म का नाम 'मुनकर'



फिल्म का नाम 'मुनकर' हैं. इस फिल्म की कहानी एक स्टूडेंट के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे साथ पढ़ने वाली कुछ लड़कियां लगातार परेशान करती रहती है. हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि एक दिन वो उनसे बचने की कोशिश करते हुए एक दर्दनाक घटना का शिकार हो जाती है. इस हादसे के बाद उसके माता-पिता टूट जाते हैं और वे एक ऐसे शेमन की मदद लेते हैं, जो उसकी आत्मा को वापस बुलाता है. इसके बाद वही आत्मा उन लोगों से बदला लेने निकल पड़ती है, जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी. ये पूरी कहानी लोककथा ‘हरलीना’ से इंस्पायर है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.